Избиение военного в отделении полиции Киева: ГПСУ подтверждает, что он возвращался в место расположения из больницы
Государственная пограничная служба выступает за объективное расследование ситуации вокруг избиения военного пограничника в отделении полиции Киева.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, командование пограничного отряда, в котором проходит службу военный, начало внутреннее расследование. ГПСУ подтверждает, что на момент инцидента пограничник возвращался в место расположения из больницы, где проходил обследование после получения на фронте акубаротравмы (контузии).
Демченко также уточнил, что инцидент произошел в районе ж/д вокзала в Киеве.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Полиция начала проверку.
Также сообщалось, что прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.
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Я все правильно зрозумів?
МВС . Багато структур , а керує татаров з ОПкі.
мусорняперсонажі, котрі не їдять маринованих помідорів?
А те, що зараз на вулицях та на автомобільних дорогах процвітає поліцейський "безпредєл", щось мовчим. Побиття людей - для них наразі звичайна практика. Бо безкарні.
На жаль, не пристрелив таке чмо, на блок посту в той час. І чому досі не на передовій? Чи квакати з дивану зручніше.
поліціїміліції Києва