Избиение военного в отделении полиции Киева: ГПСУ подтверждает, что он возвращался в место расположения из больницы

Государственная пограничная служба выступает за объективное расследование ситуации вокруг избиения военного пограничника в отделении полиции Киева.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, командование пограничного отряда, в котором проходит службу военный, начало внутреннее расследование. ГПСУ подтверждает, что на момент инцидента пограничник возвращался в место расположения из больницы, где проходил обследование после получения на фронте акубаротравмы (контузии).

Демченко также уточнил, что инцидент произошел в районе ж/д вокзала в Киеве.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Полиция начала проверку.

Также сообщалось, что прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.