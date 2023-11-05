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Избиение военного в отделении полиции Киева: ГПСУ подтверждает, что он возвращался в место расположения из больницы

избиение

Государственная пограничная служба выступает за объективное расследование ситуации вокруг избиения военного пограничника в отделении полиции Киева.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, командование пограничного отряда, в котором проходит службу военный, начало внутреннее расследование. ГПСУ подтверждает, что на момент инцидента пограничник возвращался в место расположения из больницы, где проходил обследование после получения на фронте акубаротравмы (контузии).

Демченко также уточнил, что инцидент произошел в районе ж/д вокзала в Киеве.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Полиция начала проверку.

Также сообщалось, что прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.

Автор: 

Госпогранслужба (6587) избиение (9821) военнослужащие (6186)


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Топ комментарии
+42
Людина після контузії ( Закрита черепно- мозкова травма), та ще й , скоріше за все, з постравмвтичним психічним розладом, який супроводжує контузію , потребує госпіталізації!... А їх - знову на війну, без необхідної реабілітації та лікування!...
Такі воїни потребують особливої уваги і підтримки, розуміння! І від людей, а тим більше, від правоохоронних органів!...
А в нас гниди в тилу вже " взбодрилися" !... Шакали!...
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05.11.2023 13:11 Ответить
+39
да какая разница, пьяных можно лупить только в воспалённом мозгу киевской полиции
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05.11.2023 12:59 Ответить
+37
24 лютого 22го поліція поникалась по норам і видно не було.

А зараз на військових руку підіймають, ви м у с о р а погані, має на колінах перед військовими стояти за те що вони захищають поки ви в тилу хабарями кармани набиваєте, замість того, щоб воювати..
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05.11.2023 13:01 Ответить
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Ого! Круто! Тобто, коли мусори займаються бєспрєдєлом - то це зуйово. А коли рівно тим же займатимуться "шерифи" - то це не бєспрєдєл.
Я все правильно зрозумів?
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05.11.2023 15:29 Ответить
Скажи, синку, нам усім: "До побачення!".
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05.11.2023 16:23 Ответить
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у відділі поліції Києва військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Нмає значення пяний чи то тверезий.агресивний чи не дуже -мусора, не мають права використовувати побиття винного,Такі дії,це є кримінальний злочин при виконанні і використанні службового становища ,за який звільняти мало.Це є позор поліції.
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05.11.2023 14:35 Ответить
Да , вам ще до Європи, ...... дуже далеко. Нажаль. Це скоріше за все зробило так назване ,лінійне відділення, прі ЗД . До них реформи не дійшли . Скільки лайна ще в Україні, там бригаду й 128 підставили , тут побили . Так ідіть самі та воюйте
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05.11.2023 15:06 Ответить
Прокуратура завела діло по факту оприлюднення побиття а не по факту побиття. Підори, коли ж вас сук народ береб'є.
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05.11.2023 15:24 Ответить
Люди скоро влаштують суд Лінча, бо в країні де керує опудало законів не існує.
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05.11.2023 15:27 Ответить
Нажаль, до судів Лінча вже недалеко. Чому "нажаль"? Елементарно. Спочатку закатруплять кілька мерзотників (мусорів, мажорів, суддівських-прокурорських...). А потім повилазять всілякі тітухани і "під шумок" почнуть ковбасити тих, у кого, на їх переконання, "не так стирчать вуха".
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05.11.2023 16:22 Ответить
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05.11.2023 15:39 Ответить
ОПі потрібна організована сила, яка може протистояти можливим заворушенням. Поліціянти не воюють і вони знають кому за це дякувати. Звертаючи увагу на те, що зараз поліції побільшало за рахунок тих, хто проходив службу на окупованих теріторіях, то злочинність повинна суттево зменшитись. Вона і зменшилась по деяким напрямкам за рахунок того, що квартирні злодії та автомобільні викрадачі з однієї маленької но гордої країни не можуть сюди дістатися. А ось "закладки" в деяких містах стали неактуальними, тому що продаж йде прямо з місць виготовлення, тільки вивіски не вистачає.
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05.11.2023 19:28 Ответить
Це справи одного міністерства
МВС . Багато структур , а керує татаров з ОПкі.
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05.11.2023 15:43 Ответить
Сформуватт з поліцаїв мясні батальйони і вперед, нехац кровію викупляють оте все ******** що вони покривають, бо добре вони усюди на місцях знають і про наркомафію і рроституцію і про все інше.
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05.11.2023 15:58 Ответить
Перше ніж базікати,а вірніше брехати--ознайомся скільки поліцейських загинуло на фронті,скільки воює,і скільки підрозділів на фронті. Де ви платні тролі беретесь,мало того ,що тупі ,то ще і продажні.
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05.11.2023 16:42 Ответить
Просто з цікавості: звідкіля в [успішно реформованій] поліції беруться відморозки та мусорня персонажі, котрі не їдять маринованих помідорів?
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05.11.2023 19:25 Ответить
А скільки цілими загонами перейшли на бык окупантів? А скільки їх було в передмісті Києва в березні 2022?
А те, що зараз на вулицях та на автомобільних дорогах процвітає поліцейський "безпредєл", щось мовчим. Побиття людей - для них наразі звичайна практика. Бо безкарні.
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05.11.2023 19:42 Ответить
Ти дебіл кончений! Де ти чмо бачило бєспрєдєл на дорогах? Хіба від таких підарасів, що ПДР порушують нахабно. Вас просто тупо стріляти треба на місці. Оце і є бєспрєдєл - що тебе ще не пристреліли, дебіле!
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05.11.2023 19:51 Ответить
Бачу, скільки таких ботів з IQ менше 54 понабігало сюди з березня 2022.
На жаль, не пристрелив таке чмо, на блок посту в той час. І чому досі не на передовій? Чи квакати з дивану зручніше.
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05.11.2023 20:34 Ответить
Нас врятує лише військова диктатура на років 5.
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05.11.2023 16:04 Ответить
Побиття військового у відділі поліції міліції Києва
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05.11.2023 16:46 Ответить
У поліцію йдуть "служити" всі колоборанти, сепаратисти, зрадники - відсидітись від фронту та потім всіма відділками, управліннями(Маріуполь) перейти на бік окупантів.
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05.11.2023 17:04 Ответить
До поліції завжди йшли лодарі та неповноцінні вилупки. Я ще як в армії служив, то в нас таких було багато. Тільки бухали і над духами знущалися. Казали - я піду в мєнтовку після служби,... А що...робити я все одно нічого не вмію... Розумієте, це так би мовити такий соціальний прошарок населення. А те що вони одразу ж переходять на бік ворога - похідне від цього. Коротше - вертухаї
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05.11.2023 23:57 Ответить
нажаль все повернулося як при янику. або ще гірше. от і вся революція гідності
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05.11.2023 17:09 Ответить
ПОРА!
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05.11.2023 18:39 Ответить
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