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Новости Война
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На Таврическом направлении россияне продолжают тактику "мясных штурмов", ВСУ ликвидировали за сутки 413 оккупантов, - Силы обороны

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На Таврическом направлении за минувшие сутки враг нанес восемь авиационных ударов и 26 артобстрелов. Также произошло 42 боевых столкновения, большинство из которых — около Марьинки. Следует сказать, что враг продолжает тактику "мясных штурмов" и бережет свою технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"В общей сложности в зоне ответственности нашей группировки оккупанты потеряли 413 человек, 1 оккупант сдался в плен", - говорится в сообщении.

Также Силы обороны уничтожили 12 единиц военной техники врага. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 2 артсистемы, 3 БПЛА, 2 автомобиля и 3 склада боеприпасов.

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Автор: 

армия РФ (19715) ликвидация (3711) Таврия (179) уничтожение (7280)


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Капцапы не признают своих потерь.Почитайте что эта русня пишет в своих грязных листках типа Комсомольской Правды или Русской весны.
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05.11.2023 13:58 Ответить
 
 