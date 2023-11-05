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За сутки враг сбросил 50 КАБов на Херсонщину, - Силы обороны Юга

каб

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины остается напряженной. В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, за сутки противник нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. В результате ударов разрушено еще одно учебное заведение в одной из прибрежных громад.

"Враг продолжает атаковать FPV-дронами, зафиксировали 3 таких, и сбрасывает с БПЛА другие модификации осколочных боеприпасов - таких случаев за сутки отмечено 35. Именно такими снарядами ранены 2 человека. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе - 8 обстрелов населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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По данным Сил обороны Юга, по городу Херсону враг ударил 4 раза, дважды обстрелян Очаков, также под огнем окупантов были Тягинка и Кочкаревка. В результате артиллерийских обстрелов погиб 1 человек, ранены 5 гражданских лиц и представитель Национальной полиции, повреждены 4 многоэтажки, частные дома, 2 здания магазинов и автомобиль.

Также отмечается, что Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач.
За минувшие сутки враг понес следующие потери:
- 16 оккупантов;
- 1 пушка.
Уничтожен 1 наблюдательный пункт.

Автор: 

бомба (372) Херсонская область (4899)


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У відповідь Зелох зробив 50 занюхів і заявив, що все одно вірить у перемогу.
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05.11.2023 13:29 Ответить
І тількі він!!! Як ніхто.
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05.11.2023 13:39 Ответить
Навіщо писати маячню з кацапськими наративами? Армія працює і досить успішно відстрілює артилерію на лівому березі Херсону. Робить вилазки через Дніпро, тримає плацдарми. Навіщо ви принижуєте армію? и ж пишете, що тільки наркоман вірить в перемогу ЗСУ.
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05.11.2023 13:42 Ответить
Закордоном чи у бункері дуже легко вірити у перемогу. Казки про те, що "успішно відстрілюємо артилерію" і ледь не всю скоро вистріляємо, а тоді буде мега-прорив я чую десь з середини літа. Тим не менш літо минуло, скоро вже зима, але не кожного дня чи 2 рази на день звіти про те як обстріляли Херсон і хтось загинув.
Вилазки і тому подібне - це сугубо тактичні дії, які відбуваються з обох боків, рішучого значення вони не мають ніякого. Та й хіба я якось заперечував цю тактичну возню? Вона є, буде і може йти хоч роками. Але не веде до перемоги.
Вірити можна в що завгодно, але є об'єктивна реальність.
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05.11.2023 13:51 Ответить
А ви з армії пишете? Чи маєте доступ до всієї інформації на фронті?

Прапорець біля ніку на форумі не показник істини в коментарі. Якщо я поставлю інтернет український в роумінгу прапорець буде український як і у вас. Але що мої що ваші коментарі істиною в останній інстанції не стануть.
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05.11.2023 13:57 Ответить
А ви з армії пишете? Чи маєте доступ до всієї інформації на фронті?

До чого ці безглузді синтенції про прапорці, навіщо ви взагалі відповідали, якщо не здатні по суті діалог вести? Аби висловити своє "фе" і тільки?
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05.11.2023 14:04 Ответить
всі західні змі кричать що Ізраіль бомбить газу,
тут параша щодня бомбить в 100 разів більше і ніякі змі про це не пишуть,

нахера робили держ змі англійською непонятно
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05.11.2023 14:19 Ответить
Для розпилу бабла та заради теплих посад для "потрібних" людей.
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05.11.2023 14:22 Ответить
 
 