За сутки враг сбросил 50 КАБов на Херсонщину, - Силы обороны Юга
Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины остается напряженной. В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, за сутки противник нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. В результате ударов разрушено еще одно учебное заведение в одной из прибрежных громад.
"Враг продолжает атаковать FPV-дронами, зафиксировали 3 таких, и сбрасывает с БПЛА другие модификации осколочных боеприпасов - таких случаев за сутки отмечено 35. Именно такими снарядами ранены 2 человека. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе - 8 обстрелов населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По данным Сил обороны Юга, по городу Херсону враг ударил 4 раза, дважды обстрелян Очаков, также под огнем окупантов были Тягинка и Кочкаревка. В результате артиллерийских обстрелов погиб 1 человек, ранены 5 гражданских лиц и представитель Национальной полиции, повреждены 4 многоэтажки, частные дома, 2 здания магазинов и автомобиль.
Также отмечается, что Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач.
За минувшие сутки враг понес следующие потери:
- 16 оккупантов;
- 1 пушка.
Уничтожен 1 наблюдательный пункт.
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Вилазки і тому подібне - це сугубо тактичні дії, які відбуваються з обох боків, рішучого значення вони не мають ніякого. Та й хіба я якось заперечував цю тактичну возню? Вона є, буде і може йти хоч роками. Але не веде до перемоги.
Вірити можна в що завгодно, але є об'єктивна реальність.
Прапорець біля ніку на форумі не показник істини в коментарі. Якщо я поставлю інтернет український в роумінгу прапорець буде український як і у вас. Але що мої що ваші коментарі істиною в останній інстанції не стануть.
До чого ці безглузді синтенції про прапорці, навіщо ви взагалі відповідали, якщо не здатні по суті діалог вести? Аби висловити своє "фе" і тільки?
тут параша щодня бомбить в 100 разів більше і ніякі змі про це не пишуть,
нахера робили держ змі англійською непонятно