За сутки враг сбросил 50 КАБов на Херсонщину, - Силы обороны Юга

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины остается напряженной. В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, за сутки противник нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. В результате ударов разрушено еще одно учебное заведение в одной из прибрежных громад.

"Враг продолжает атаковать FPV-дронами, зафиксировали 3 таких, и сбрасывает с БПЛА другие модификации осколочных боеприпасов - таких случаев за сутки отмечено 35. Именно такими снарядами ранены 2 человека. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе - 8 обстрелов населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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По данным Сил обороны Юга, по городу Херсону враг ударил 4 раза, дважды обстрелян Очаков, также под огнем окупантов были Тягинка и Кочкаревка. В результате артиллерийских обстрелов погиб 1 человек, ранены 5 гражданских лиц и представитель Национальной полиции, повреждены 4 многоэтажки, частные дома, 2 здания магазинов и автомобиль.

Также отмечается, что Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач.

За минувшие сутки враг понес следующие потери:

- 16 оккупантов;

- 1 пушка.

Уничтожен 1 наблюдательный пункт.