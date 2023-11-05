Мы заинтересованы во всестороннем объективном расследовании, - спикер МВД Рева об избиении военного в отделении полиции Киева

Расследование относительно возможного избиения военного пограничника в Шевченковском райотделе полиции Киева будет тщательным и всесторонним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева сказала в комментарии Укрінформу.

"Мы заинтересованы во всестороннем объективном расследовании, результаты которого вскоре сообщим", - подчеркнула она.

По словам спикера МВД, сейчас Национальная полиция начала свою проверку по факту конфликта, а Государственная пограничная служба проводит свое служебное расследование. Для изучения взяты материалы и видео, которые могут помочь разобраться в ситуации.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в отделении полиции Киева избили военного. Правоохранители говорят, что он был выпившим и вел себя агрессивно. Полиция приступила к проверке.

Также сообщалось, что прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.