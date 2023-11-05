Зеленский: Если Украина получит достаточно средств ПВО, ВСУ будут продвигаться гораздо быстрее
россия контролирует небо, потому что у Украины нет достаточного количества систем ПВО. Как только союзники помогут решить эту проблему, контрнаступление пойдет гораздо быстрее.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление. - Ред.) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей как мясо, как делают россияне", - заявил он.
Зеленский добавил, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.
"Наш топ-1 запрос к партнерам – это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО – это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом – лучше не давать ПВО, а производить вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
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жодна ракета не полетіла.
може тому, шо біля керма був дипломат, а не дилетанти ?
та й для фронта - бункер на 4 бійця
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а ЗСУ.
то все дурне...
Він вночі назвав мене Лєна
А я не Лєна
Я Андрєй, забей!
але ж мудрий український нарід неписьменний
Ці ілюзії закінчаться чимось дуже поганим для всієї країни.
1. досягнення переваги в повітрі - поряд з ППО включно з отриманням нових літаків (F-16) та БПЛА;
2. отримання нових потужних засобів радіоелектронної боротьби;
3. отримання засобів контрбатарейної боротьби;
4. нові мінно-вибухові технології;
5. нарощування мобілізаційних резервів.
От чому мобілізованих бійців не переводять спочатку подалі від передка, щоб там мати час на їх підготовку а тих взамін не перекидають на передову...
Всі мої знайомі кого мобілізували місяць-два і на передку.... тому що військове керівництво каже що немає часу готувати.... а що реально з тим всім резервом який рік в тилу... вони для чого
А мова йде за те що ті на північних кордонах за рік підготовлені уже набагато краще чим ті що автомат бачили ще в школі і за місяць два опиняються в самих складних місцях ... причому деякі добре стріляти навіть не вміють... а потім гинуть через слабку підготовку і знову давай новий резерв в замін...
А на запити про запровадження хоча мінімальної 3 місячної підготовки, говорять що немає часу бо нехватає людей
Раз немає часу на мінімум 3 місячну їх усилену підготовку...
мабуть ворога засліплює відблиск сталевих горішків
то давайте використаємо це як нашу перевагу
зелю в авангард наступу !
задовбав своїм м'ясником сирським
що він уміє ?
його навіть ніхто НІКОЛИ не хвалив і доброго слова не сказав
Раніше казав, що у війсковий справи ти полний нуль! І одтепер самий кращий війсковий на Україні. Мабуть Єрмака підвищив до званя ефрейтора.
на единоросiюна единi новини. До попутавших ранты мосейчучки с иудушкой головлевым мазуршей.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
власною кровью Україна вмилась за ЗЄлю
питання: хто дав НАКАЗ на РОЗМІНУВАННЯ
Сціпило чи що?
Якщо їх покладуть швидко, думаю, багато хто погодиться, що це буде дуже прикрою новиною! - Ні О майже не забув, головно командуючий нехай по-косплеїть Наполеона! На коні поведе банду.
Офіс Президента України очолює Єрмак.
Це повне "двоєвластіє". В "заначці" є ще іАдміністрацію Президента України
Кручу, верчу, на..ти хочу!
Документ 504/2010, чинний, поточна редакція - Редакція від 01.06.2019, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2019 347/2019
У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Адміністрацію Президента України
1. Затвердити Положення про Адміністрацію Президента України
(додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 квітня 2010 року
N 504/2010
Указ
Президента України
Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 14 липня 2014 року № 592
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4656 пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) y https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010 Положенні про Адміністрацію Президента України , затвердженому Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2010 року № 815, від 5 квітня 2011 року № 352, від 5 травня 2011 року № 548, від 30 червня 2011 року № 722, від 8 липня 2011 року № 739, від 29 листопада 2011 року № 1081, від 16 січня 2013 року № 23, від 16 грудня 2013 року № 686, від 9 квітня 2014 року № 387, від 10 червня 2014 року № 522, від 3 липня 2014 року № 558, від 9 липня 2014 року № 588, від 14 липня 2014 року № 592, від 26 грудня 2014 року № 958, від 28 квітня 2016 року № 181, від 29 квітня 2016 року № 186 та від 2 липня 2016 року № 283):
Про Положення про Офіс Президента України
Документ 436/2019, чинний, поточна редакція - Редакція від 17.06.2021, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/2021 239/2021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019?dark=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#doc_info Інформація https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#doc_save Зберегти https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/436/2019 Картка документа https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/stru#Stru Зміст документа https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#FindText Пошук у тексті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/print Текст для друку
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/card3#Files 25.06.2019 10.09.2019 30.04.2020 05.11.2020 17.06.2021 •
Указ
Президента України
Про Положення про Офіс Президента України
{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
за таке кіно Француз у Цахалы сидів би вже на цу-гундері
16 місяців був лендліз, надання безкоштовно зброї для України - весь час "єксперти", посол, марафон пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні просимо, дайте в оренду, тобто на гірших умовах чим лендліз
що змінилось?
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."
"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"