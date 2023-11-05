Зеленский: Если Украина получит достаточно средств ПВО, ВСУ будут продвигаться гораздо быстрее

россия контролирует небо, потому что у Украины нет достаточного количества систем ПВО. Как только союзники помогут решить эту проблему, контрнаступление пойдет гораздо быстрее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление. - Ред.) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей как мясо, как делают россияне", - заявил он.

Зеленский добавил, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.

"Наш топ-1 запрос к партнерам – это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО – это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом – лучше не давать ПВО, а производить вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если россия убьет всех украинцев, она нападет на страну НАТО, и это будет стоить США дороже, чем помощь Украине