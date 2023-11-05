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Новости Помощь Украине
6 172 99

Зеленский: Если Украина получит достаточно средств ПВО, ВСУ будут продвигаться гораздо быстрее

зеленський

россия контролирует небо, потому что у Украины нет достаточного количества систем ПВО. Как только союзники помогут решить эту проблему, контрнаступление пойдет гораздо быстрее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление. - Ред.) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей как мясо, как делают россияне", - заявил он.

Зеленский добавил, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.

"Наш топ-1 запрос к партнерам – это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО – это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом – лучше не давать ПВО, а производить вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если россия убьет всех украинцев, она нападет на страну НАТО, и это будет стоить США дороже, чем помощь Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) ПВО (2849) помощь и поддержка (876) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+43
с..ка, дайте оселедця цьому довбню
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05.11.2023 17:00 Ответить
+34
якщо б Україна збільшила армію в два-три рази, то не змогла б будувати дороги для російської військової техніки
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05.11.2023 17:20 Ответить
+29
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05.11.2023 17:02 Ответить
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с..ка, дайте оселедця цьому довбню
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05.11.2023 17:00 Ответить
якщо б Україна збільшила армію в два-три рази, то не змогла б будувати дороги для російської військової техніки
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05.11.2023 17:20 Ответить
З лютого 2022 року Україна збільшила армію в три рази
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05.11.2023 18:30 Ответить
а якби збільшила армію в три рази до лютого 2022 року, то кількість мертвих українців була б на декілька сот тисяч меншою
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05.11.2023 18:40 Ответить
без внешней финансовой помощи это было из разряда фантастики. также стоит учитывать, что противник не стал бы отказываться от своих планов, а внес бы в них изменения, готовясь к упорному сопротивлению ВСУ вместо легкой прогулки.
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05.11.2023 19:23 Ответить
чомусь в 2014 при загальній кількості війська в 10 тисяч осіб, взутих в кеди, повномасштабного наступу не відбулось.

жодна ракета не полетіла.

може тому, шо біля керма був дипломат, а не дилетанти ?
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05.11.2023 19:34 Ответить
а может быть армия раши не дернулась лишь потому, что Украина без боя сдала Крым и часть донецкой и луганских областей, и все 4 года не предпринимала решительных попыток их отвоевать? или потому что в Украине кум ***** имел 3 телеканала, фракцию в ВРУ и топливопровод?
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05.11.2023 19:38 Ответить
А з 2019 все змінилося))) Зєльцман став відвоювувать))) Зесрань, така зесрань)))
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05.11.2023 22:44 Ответить
А фракцію з якого року, можна поцікавиться? Зесрань, така зесрань)))
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05.11.2023 22:45 Ответить
нет, ничего не изменилось. но стоит задуматься о том, что ПАПа в 2015 выбрало около 50% избирателей, а выгнало из кресла ПУ - 73%, и что такого он сделал за свой срок, что народ был готов даже за клоуна проголосовать (не исключаю, что Зе - креатура ПАПа). и кстати - напомню, компания 95 квартала очень плотно раскручивала ПАПа как Зорро-Порро, который решит проблемы Украины ещё до его избрания.
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05.11.2023 22:56 Ответить
Я думаю в 2014 ху-ло не напав, бо був вражений діями українців і тоді здавалося, що різниця між країнами дуже суттєва. Цю ілюзію розвіяв 2019.
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05.11.2023 19:47 Ответить
ещё не все склады с оружием не успели взорвать.
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05.11.2023 22:57 Ответить
криворожський експрес
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05.11.2023 17:23 Ответить
криворогатий))
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05.11.2023 17:30 Ответить
а чи не простіше для Херсонщини та північного прикордоння ось це, за 10 246 ₴ (Высота 2030 мм, Ширина1600, Длина2990 мм,
та й для фронта - бункер на 4 бійця

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05.11.2023 18:06 Ответить
саме так, ви не помилились, це всього лише каналізаційний колодезь

https://engbeton.com.ua/p212069821-kks.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Perf_Max-Turboweb&gclid=EAIaIQobChMIyJ7Mr52tggMVw0bCCh2AgAMAEAEYASACEgIWJvD_BwE
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05.11.2023 18:08 Ответить
звсно краще було б ось це - старий добрий бункер-Тобрук
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05.11.2023 18:20 Ответить
у військових є класифікація фортифікаційних споруд , військові інженери цим мають займатись, але ваша ідея гарна.
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05.11.2023 21:46 Ответить
Так єто телефонный колодец!
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05.11.2023 22:56 Ответить
добре що не сказав, ми будемо просуватися швидше..
а ЗСУ.
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05.11.2023 18:22 Ответить
п#здобол. ти ще за попереднi свої "прокази" i "обiсцянки" не вiдповiв.
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05.11.2023 17:01 Ответить
Прокинувся на другий рік великої війни.
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05.11.2023 17:02 Ответить
не слухайте і не читай його !
то все дурне...
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05.11.2023 17:02 Ответить
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05.11.2023 17:02 Ответить
Нардеп Олексій Кучеренко написав що внаслідок дебільних наказів дебільних дебілів загинуло 28 а поранено 53 воїни ЗСУ на Запоріжжі...
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05.11.2023 17:02 Ответить
...це отам де зібрали справжніх воїнів та героїв на нагородження а потім прилетіла ворожа ракета...
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05.11.2023 17:11 Ответить
ермак на рушнык бубу тягне...бедная ленка...
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05.11.2023 17:03 Ответить
Ахрана, атмєна!
Він вночі назвав мене Лєна
А я не Лєна
Я Андрєй, забей!
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05.11.2023 17:26 Ответить
Создание собственной ПВО. 2019-2022.
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05.11.2023 17:04 Ответить
там було написано: "могили та хрести"
але ж мудрий український нарід неписьменний
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05.11.2023 17:26 Ответить
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05.11.2023 17:04 Ответить
Україні потрібен Гетьман !
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05.11.2023 17:27 Ответить
Нажаль, жоден Гетьман України добре не кінчив..
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05.11.2023 18:09 Ответить
Цензор перестаньте рекламувати цього зрадника і прца!
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05.11.2023 17:12 Ответить
для початку: не потрібно було сліпо довіряти Г+Г і не потрібно було його обирати на найвищу посаду. А тепер - вимушені чути цю хрипінь. Нічого не вдієш
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05.11.2023 17:19 Ответить
Сподіваюсь, нарід висновки зробив
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05.11.2023 19:36 Ответить
Це все гасла. В реальності кацапи ще одну зиму будуть укріплюватись і закопуватимуться.
Ці ілюзії закінчаться чимось дуже поганим для всієї країни.
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05.11.2023 17:14 Ответить
Залужний, між іншим, називав 5 нагальних пріоритетів:
1. досягнення переваги в повітрі - поряд з ППО включно з отриманням нових літаків (F-16) та БПЛА;
2. отримання нових потужних засобів радіоелектронної боротьби;
3. отримання засобів контрбатарейної боротьби;
4. нові мінно-вибухові технології;
5. нарощування мобілізаційних резервів.
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05.11.2023 17:17 Ответить
Щодо останнього пункту на 1+1 було інтерв'ю два тижня назад снайпера з позивним Дід.... він задав хороше питання чому мобілізованих бійців нашвидкоруч готують і відправляють на передову а у нас 700 тис підготовлених тилових частин, та тих хто на північних кордонах і тих хто на заході відсиджується.....

От чому мобілізованих бійців не переводять спочатку подалі від передка, щоб там мати час на їх підготовку а тих взамін не перекидають на передову...

Всі мої знайомі кого мобілізували місяць-два і на передку.... тому що військове керівництво каже що немає часу готувати.... а що реально з тим всім резервом який рік в тилу... вони для чого
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05.11.2023 18:22 Ответить
На північних кордонах ніхто не відсиджується,та й на західних «дружня»білораша.ДРГ чи не щодня,а військ не буде-100% наступ на Київ
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05.11.2023 18:41 Ответить
На західних це від НАТО, звідти яке ДРГ???.....

А мова йде за те що ті на північних кордонах за рік підготовлені уже набагато краще чим ті що автомат бачили ще в школі і за місяць два опиняються в самих складних місцях ... причому деякі добре стріляти навіть не вміють... а потім гинуть через слабку підготовку і знову давай новий резерв в замін...

А на запити про запровадження хоча мінімальної 3 місячної підготовки, говорять що немає часу бо нехватає людей
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05.11.2023 19:08 Ответить
Мова йде за те що тих кого мобілізували після 1-2 місячної підготовки відправляти на ротацію з частинами що готувались на безпечних ділянка кордону, можна частково заміщати... і там їх також готувати ще певний період а вже потім вони можуть попадати на передову....

Раз немає часу на мінімум 3 місячну їх усилену підготовку...
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05.11.2023 19:15 Ответить
Перші чотири пункти - дадуть-не дадуть. Своє просране. З цього всього тільки пункт №5, який підтвердив Держдеп, як пріоритет №1, з яким зелібоби не впорались. Це дійсно потужний план?
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05.11.2023 18:22 Ответить
Треба Залужному ще одну книжку підкинути, де розповідається про необхідність знищення ворожої військової промисловості.
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05.11.2023 19:01 Ответить
6. И звезду с неба для полноты картины
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06.11.2023 00:37 Ответить
о, сруль сьодні - розійшовся!!
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05.11.2023 17:18 Ответить
ППО це зброя прикриття, а не наступу, ДЛЯ НАСТУПУ ПОТРІБНА ВИСОКОТОЧНА УДАРНА ЗБРОЯ ТА ПРОТИМІННА, А ЩЕ МОЗГИ - ЯК ПРАВИЛЬНО ЦЕ ВИКОРИСТАТИ. АРХ М
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05.11.2023 17:18 Ответить
Та чотирижди уклоніст краще знає війскову справу - сказав наступ значить наступ. Це ж для дебілів видос - а їм пох - як і все шо турбує адекватних українців.
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05.11.2023 17:26 Ответить
Що необхідно для перелому у війні, гранично ясно викладено в статті Залужного. Спроба гундосу інтерпретувати на свій лад основні посилання цієї статті виглядають недоречними та дилетанськими.
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05.11.2023 17:21 Ответить
"залужний виклав" И что дальше? и у нас оно есть? нам это кто-то даст? галимый трындеж.
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06.11.2023 00:39 Ответить
Чуєш, "просуватель" гундосий, ти забуло додати "потужно"...
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05.11.2023 17:22 Ответить
коли зеля з'являється на фронті, то туди не стріляють
мабуть ворога засліплює відблиск сталевих горішків
то давайте використаємо це як нашу перевагу
зелю в авангард наступу !
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05.11.2023 17:27 Ответить
скажите главному,шо коллективное сознание в зале и на огромной территории страны работает неодинаково...
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05.11.2023 17:24 Ответить
якщо твої кізяки звільнятимуть бойвих професійних генералів, тільки тому що твою пику вони не надто поважають. то просування не буде, скільки би зброї нам не давали
задовбав своїм м'ясником сирським
що він уміє ?
його навіть ніхто НІКОЛИ не хвалив і доброго слова не сказав
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05.11.2023 17:26 Ответить
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05.11.2023 17:30 Ответить
Та, куди вже швидше?
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05.11.2023 17:26 Ответить
йшов 9 рік війни,ти 4 роки преЗЕдент,знищив ППО і розмінував кордони,і тут такий якщо....Якщо Україна отримає достатньо засобів ППО, ЗСУ просуватимуться набагато швидше.
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05.11.2023 17:27 Ответить
"Перезидент"!

Раніше казав, що у війсковий справи ти полний нуль! І одтепер самий кращий війсковий на Україні. Мабуть Єрмака підвищив до званя ефрейтора.
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05.11.2023 17:33 Ответить
Якщо прибрати з української владі ЦЬОГО та його зелений шмурдяк, то все зміниться на краще!
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05.11.2023 17:33 Ответить
рашисти будують лінію оборони з бетону і за допомогою техніки, дронів 50 000 випускають, економіка переведена на військові рейки, нові цехи вже побудовані на оборонних підприємствах, а що у нас? тому тут ще невідомо де мя"со. і їхнє міністерство оборони на 36 мільярдів ніхто не обкрадав, яйця по 17 теж не купував. контрнаступ побіжить ? питання куди? якщо дійсно рятувати військо - то тільки в потужній модернізованій лінії оборони, бо для наступу потрібно в 5 разів більше ресурсу, і поїзд для цих маневрів вже пішов.рятуйте те що залишилось , бо карлік №1 проб"є коридор до придністров"я і забере Одесу і Чорне море в додаток. краще думати про терор і деверсії , економічну блокаду, підрив їх АЕС і зараження питної води, розповсюдження хвороб, спалення великих площ лісів і т д. і шикування в зоні досяжності фронту у них було популярне в минулому році,і туди літали хаймарси, а у нас і сьогодні показухою дупи рвуть - шикування - рапортування - грамоти - медальки.
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05.11.2023 17:39 Ответить
Все,що йде після слів "Чорне море в додаток",не дадуть зробити "шановні партнери".І це треба починати розуміти.
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05.11.2023 17:46 Ответить
Цензор будь ласка , не ставте цього члено..ая в стрічку новин, тим більше зараз, після саботажу з 128!
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05.11.2023 17:40 Ответить
Актуальную и нужную тему вы разворошили. А кому не нравится, лэтсгоу на единоросiю на единi новини. До попутавших ранты мосейчучки с иудушкой головлевым мазуршей.
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05.11.2023 18:02 Ответить
Якщо б один криворогульний Зє-довбойоб дороги для армії РФ не будував і мости з кримом не розміновував - декілька сот тисяч українців були б живі... І не потрібно було б відбивати лівий беріг Дніпра...
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05.11.2023 17:41 Ответить
Криворогульний діяв і діє максимально прогнозовано. Про такий варіант дегенератів, які його обирали, попереджали розумні люди ще в 2019.
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05.11.2023 17:50 Ответить
3,5 роки Царювання Зеленського... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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05.11.2023 17:53 Ответить
якби ж то тільки просрані

власною кровью Україна вмилась за ЗЄлю
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05.11.2023 18:00 Ответить
вроде подписан приказ о през. выборах 2024. Так что мучиться осталось недлого.
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06.11.2023 00:40 Ответить
Це ж треба так вмiти робити пику кирпичиною у ролi жебрака, ще й не почервонiти.
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05.11.2023 17:56 Ответить
Ти з дермаком завалиш просування ЗСУ.
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05.11.2023 17:58 Ответить
Україна отрИмає достатньо засобів ППО, якщо ОПа позбавиться кротів-дермаків-татарових, Бєня піде на кічу в Клівлендщині США (якщо у самого Зе дрібні єті), перестануть пенеслідувати невгодних-незручних, звільнять Червінського, Зєля вибачиться перед Залужним, Зєля вибачиться перед Українцями за Україну-порноакторку, "Чонгари-шаттли".., відновляться на Т2 опозиційні телеканали, повернеться свобода слова, а само Найвеличнівшиве перестане порушувати закони, Конституцію України.. а краще - нехай прямо натепер скаже "я устал я ухожу"..
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05.11.2023 17:58 Ответить
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05.11.2023 17:59 Ответить
Шо вы горбатого прилампичил. https://youtu.be/8P0IvG3Pp0Q нада - до, ре, ми, до, рэ-э. до-о.
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05.11.2023 18:07 Ответить
Знов - дайте нам ППО. Бо свої ресурси зелена погань знов закатує у дороги. Он траса Миколаєв-Одеса - там знов стіки техніки нагнали, а скіки вже бетону залили то вже мабуть на мільярд. Зате скіки часу було видно що з двух сторін Авдіївку оточують і жодного бетоного укріпрайьону в обороні. Та головне шо у нас були свої системи ППО-ПРО, і вони кращі за Патріот, але треба було готувати шляхи для рашистів. - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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05.11.2023 18:07 Ответить
Твій вибір ермак.
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05.11.2023 18:18 Ответить
Віримо лише воїнам ЗСУ, волонтерам, та незалежним громадським діячам які за час війни доказали що вони люди з великої літери. Влада нажаль 1000 раз себе дискредитувала
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05.11.2023 18:18 Ответить
Хто розмінував Чонгар, чмо квартальне?
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05.11.2023 18:22 Ответить
Військові інженерно саперні підрозділи
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05.11.2023 18:39 Ответить
все вірно, це їх робота

питання: хто дав НАКАЗ на РОЗМІНУВАННЯ
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05.11.2023 19:53 Ответить
Що він там кричав у перші місяці війни разом з плешивим яйцекрадієм "Закрийте небо!"
Сціпило чи що?
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05.11.2023 18:27 Ответить
Ти хоть уявляєш терміни, щоб виготовити разом з союзниками засоби ППО, це роки часу,а якже асфальт!
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05.11.2023 18:30 Ответить
Ну про час звільняти свої землі сказав Залужний. У 2022 році літом Залужний заявив про перелом на фронті. По друге за фронт відповідає Генштаб, який навіть не прикрив ППО південні порти Одесу, Чорноморськ, Ізмаїл. Помилка Зелі, що він звільнив бойових генералі Муженко, Кривоніс, а генерала Марченко засадив до в'язниці.
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05.11.2023 18:59 Ответить
И ментов из Шевченковского отдела в помощь!
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05.11.2023 18:37 Ответить
Задовбав уже цей стрелочник. А якщо не дадуть зовсім, то чим і як ти збираєшся захищати Україну і український народ? Де наша зброя? Де наші ППО?
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05.11.2023 18:45 Ответить
Оформіть наступальний загін з Офісу Покидька, Арестовичів, Подоляків, Арахімій, Рєзнікових і побачите який це будет успішний загін!
Якщо їх покладуть швидко, думаю, багато хто погодиться, що це буде дуже прикрою новиною! - Ні О майже не забув, головно командуючий нехай по-косплеїть Наполеона! На коні поведе банду.
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05.11.2023 18:48 Ответить
А ти продовжуй з свої сексуальним партнером дерьмаком далі інтриги плести проти Залужного, то ского тобі ніяке ппо не допоможе. Кончелига закомплексована. ****, геній і стратєг.
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05.11.2023 18:55 Ответить
Кінчене. Навіщо лізти із своїм клоунським розумішком, який нічого не розуміє у військовій справі. Головне чого Україні вже бракує і без чого про будь-які контнаступи можна забути це сна-ря-ди. Які вона могла б сама виготовляти, це те така складна зброя як ППО.
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05.11.2023 19:00 Ответить
Хто в Україні очолює Адміністрацію Президента України??
Офіс Президента України очолює Єрмак.

Це повне "двоєвластіє". В "заначці" є ще іАдміністрацію Президента України

Кручу, верчу, на..ти хочу!

Документ 504/2010, чинний, поточна редакція - Редакція від 01.06.2019, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2019 347/2019

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Положення про Адміністрацію Президента України



1. Затвердити Положення про Адміністрацію Президента України
(додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 квітня 2010 року
N 504/2010

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 14 липня 2014 року № 592

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4656 пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) y https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010 Положенні про Адміністрацію Президента України , затвердженому Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2010 року № 815, від 5 квітня 2011 року № 352, від 5 травня 2011 року № 548, від 30 червня 2011 року № 722, від 8 липня 2011 року № 739, від 29 листопада 2011 року № 1081, від 16 січня 2013 року № 23, від 16 грудня 2013 року № 686, від 9 квітня 2014 року № 387, від 10 червня 2014 року № 522, від 3 липня 2014 року № 558, від 9 липня 2014 року № 588, від 14 липня 2014 року № 592, від 26 грудня 2014 року № 958, від 28 квітня 2016 року № 181, від 29 квітня 2016 року № 186 та від 2 липня 2016 року № 283):

Про Положення про Офіс Президента України

Документ 436/2019, чинний, поточна редакція - Редакція від 17.06.2021, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/2021 239/2021

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019?dark=1

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#doc_info Інформація https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#doc_save Зберегти https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/436/2019 Картка документа https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/stru#Stru Зміст документа https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#FindText Пошук у тексті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/print Текст для друку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/card3#Files 25.06.2019 10.09.2019 30.04.2020 05.11.2020 17.06.2021 •

Указ
Президента України

Про Положення про Офіс Президента України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

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05.11.2023 19:02 Ответить
Гандон штопаний
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05.11.2023 19:09 Ответить
І ще треба мільярд дерев, щоб партизанити.
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05.11.2023 19:10 Ответить
Солдат ЗСУ про командирів на фронті. Залужний, хто назначив генералів, які поставили таких командирів? https://www.youtube.com/watch?v=CBd6VSvlVNg
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05.11.2023 19:10 Ответить
рапорт про поганого командира подається по формі, а не киздять по ютубу

за таке кіно Француз у Цахалы сидів би вже на цу-гундері
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05.11.2023 19:52 Ответить
Щось природа йому дала з лишком ,а чимось обділила!
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05.11.2023 19:35 Ответить
Щось зовсім не зрозуміло
16 місяців був лендліз, надання безкоштовно зброї для України - весь час "єксперти", посол, марафон пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні просимо, дайте в оренду, тобто на гірших умовах чим лендліз

що змінилось?

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670

Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."

"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
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05.11.2023 23:00 Ответить
 
 