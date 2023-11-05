5 ноября враг вел безуспешные наступательные действия на Бахмутском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, - Генштаб ВС

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Враг вел безуспешные наступательные действия на Бахмутском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории россии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Басовка, Мирополье, Искрисковщина, Грабовское Сумской области; Плетеновка, Нестерное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 5 атак. Также противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного, Веселого Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где наши защитники отразили еще 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Хромово, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 6 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Авдеевка и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак. Нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работино, севернее Нестерянок, Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные ударі в районах населенных пунктов Республиканец, Львов, Тягинка Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункті Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.