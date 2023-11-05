Враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины, - Генштаб ВС

Российские оккупанты нанесли за прошедшие сутки два ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины, а также совершили 36 обстрелов позиций украинских войск и украинских населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВС, сообщает Цензор.НЕТ.

Также российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 1 управляемую ракету Х-31П. "Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59. Разрушениям и повреждениям подверглись инфраструктурный объект, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - говорится в сводке.

Оккупанты нанесли авиационные удары возле Надежды и Серебрянского лесничества на Луганщине, Тернов, Спорного, Веселого, Новомихайловки, Старомайорского, Александрополя, Авдеевки и Очеретиного Донецкой области, в районах населенных пунктов Республиканец, Львов и Тягинка Херсонской области.

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Артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских оккупантов за сутки подверглись более 90 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, среди них города Авдеевка, Марьинка и Угледар Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Очаков Николаевской области, Херсон.