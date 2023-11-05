В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв. ВИДЕО
Вечером 5 ноября в Одессе раздался мощный взрыв.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили в телеграме о ракетной опасности в регионе.
"Одесчина – ракетная опасность!" - говорится в сообщении.
Через две минуты военные предупредили о том, что в направлении Одессы летит ракета.
В Одесской, а также Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.
На одной из центральных улиц Одессы после обстрела образовалась воронка, сообщает "Думская".
Как сообщает Суспільне, взрывная волна в результате атаки повредила здания и выбила окна.
ОК "Південь" сообщало о работе ПВО над Одессой.
Топ комментарии
+8 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий05.11.2023 21:47 Ответить Ссылка
+8 Александр #573679
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+3 ігор тарчук
показать весь комментарий05.11.2023 21:52 Ответить Ссылка
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Це якесь стадо🐑
Колись були відкриті навіть. Можна було зайти в центрі і вийти в кінці Молдаванки.
Мабуть під землю провалилася бомба.
Взагалі то дуже глибока вирва. Мабуть було дуже гучно і страшно людям😟. Мої співчуття...