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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв. ВИДЕО

Вечером 5 ноября в Одессе раздался мощный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили в телеграме о ракетной опасности в регионе.

"Одесчина – ракетная опасность!" - говорится в сообщении.

Через две минуты военные предупредили о том, что в направлении Одессы летит ракета.

В Одесской, а также Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.

Читайте также: В Одессе слышны взрывы, Воздушные силы информируют о ракетной опасности

В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв 01

На одной из центральных улиц Одессы после обстрела образовалась воронка, сообщает "Думская".

В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв 02

Как сообщает Суспільне, взрывная волна в результате атаки повредила здания и выбила окна.

В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв 03
В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв 04
В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв 05

ОК "Південь"  сообщало о работе ПВО над Одессой. 

Читайте также: Вечером 5 ноября Украину атакуют пять групп "шахедов", - Воздушные силы

Автор: 

взрыв (6814) Одесса (7929)


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Топ комментарии
+8
Дуже інформативне відео . Інетлігентний канал , інтелігентні люди .
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05.11.2023 21:47 Ответить
+8
Які люди, така і назва каналу.
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05.11.2023 22:02 Ответить
+3
А може вони "контрольного" хочуть.
Це якесь стадо🐑
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05.11.2023 21:52 Ответить
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Дуже інформативне відео . Інетлігентний канал , інтелігентні люди .
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05.11.2023 21:47 Ответить
Які люди, така і назва каналу.
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05.11.2023 22:02 Ответить
А може вони "контрольного" хочуть.
Це якесь стадо🐑
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05.11.2023 21:52 Ответить
очень большая воронка.
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05.11.2023 21:59 Ответить
а забор с домом устояли
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05.11.2023 22:38 Ответить
это не просто дом, за забором музей художественный
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06.11.2023 08:07 Ответить
Кацапи привітали сторонніків рускава міра в горадє-гєроє адесса.... У відповідь полниє восхіщєнія кацапскіє мати... а дальше мать , мать , і мать...
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05.11.2023 22:44 Ответить
Під Одесою катакомби більші за римські чи паризькі.

Колись були відкриті навіть. Можна було зайти в центрі і вийти в кінці Молдаванки.

Мабуть під землю провалилася бомба.
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05.11.2023 23:23 Ответить
А рили ці катакомби заради контрабанди.
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06.11.2023 01:01 Ответить
Катакомби,як і в Парижі та Неаполі рили задля видобутку каменю- ракушняку,з якого побудовано більшість центру Одеси..
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06.11.2023 07:38 Ответить
В Одесі, за часів імперії раші, було місце де товари по імпорту не облагались податком - порто-франко. І для того шоб оті товари бесперешкод потряпляли на Одеськи та інші ринки саме і рили тунелі катакомби, шоб ними переносити товар і виходити за периметр порто-франко. Ну і для будівництва теж.
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06.11.2023 08:33 Ответить
Шо ви повторюєте міськи легенди.Під кожним будинком старої частини Одеси видобували ракушняк для будівлі цього ж дома.Я сам виріс в такому 4 поверховому будинку у центрі Одеси. Ми пацанамі лазили в ці катакомби,поки входи не були закладени цеглою.Це був будинок кінця 19 сторіччя и ни о який контрабанді там не йшлося - але було видно,як там колись пиляли ракушняк.Ниякой змови - тільки дешеві будматеріали.Може за молдаванкою,де була таможня колись и на березі моря шось було спеціально для контрабасу.(Бачив ходи із художнього музея до моря - це колишній палац Потьомкіна)
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06.11.2023 21:54 Ответить
А можна було не вийти...
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06.11.2023 08:34 Ответить
Ну й відео!! Як багато❗ в ньому інформації, особливо коменти в ньому ну ду-у-же цінні🤬!!

Взагалі то дуже глибока вирва. Мабуть було дуже гучно і страшно людям😟. Мої співчуття...
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06.11.2023 02:35 Ответить
Последняя за вчера, третья тревога, прозвучала в 23:40.
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06.11.2023 07:30 Ответить
 
 