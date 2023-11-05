В Одессе вечером 5 ноября во время воздушной тревоги раздался взрыв. ВИДЕО

Вечером 5 ноября в Одессе раздался мощный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили в телеграме о ракетной опасности в регионе.

"Одесчина – ракетная опасность!" - говорится в сообщении.

Через две минуты военные предупредили о том, что в направлении Одессы летит ракета.

В Одесской, а также Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.

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На одной из центральных улиц Одессы после обстрела образовалась воронка, сообщает "Думская".

Как сообщает Суспільне, взрывная волна в результате атаки повредила здания и выбила окна.







ОК "Південь" сообщало о работе ПВО над Одессой.

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