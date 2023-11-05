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Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает изменения в своей военной стратегии и снова повторил, что война не зашла в тупик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News

Президент отметил, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии.

Он отметил: "Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по российской федерации…

Они (россияне– ред.) думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация".

Смотрите: путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО

Зеленский признал, что прогресс Украины в войне был медленным и что "есть усталость" от длительного конфликта. Но он настаивает на том, что украинские военные "все еще более мотивированы, чем любые пришедшие в Украину россияне, чтобы убивать нас".

Комментируя информацию NBC News о том, что должностные лица из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией, Зеленский сказал: "Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без каких-либо конкретных предложений. Но на сегодняшний день я не имею никаких отношений с россией, и они знают мою позицию, это позиция моей страны, нашего народа – мы не хотим вести ни одного диалога с террористами… …Я не готов говорить с террористами, потому что их слово ничего не стоит… Мы не можем доверять террористам, потому что террористы всегда возвращаются".

Также читайте: Зеленский отметил восемь бригад, которые сражаются на самых горячих направлениях фронта

Зеленский Владимир (20899) ВСУ (6700) наступление (218)


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Топ комментарии
+65
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06.11.2023 00:03 Ответить
+55
Можно его проверить на адекватность,или нет спасения от шизоида?
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06.11.2023 00:00 Ответить
+51
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06.11.2023 00:16 Ответить
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Воно продовжуєте грати в КВН?? Яке "придумують"?? Це тобі гра, чи що?? Люди гинуть. Роби щось
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06.11.2023 09:46 Ответить
Ну то може Червінського випусти і Хорєнко поверни!
А! Головне! Не забудь вибачитись!
Бо як мама не навчила, то життя вчить! Вибачитись і перед ними і перед українцями!
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06.11.2023 10:43 Ответить
Щось згадалося мені як воно казало " міліон хто вигадає вакцину! " під час ковіда. Воно недолуге рахує що за гроші можно отримати ВСЕ. Тут і відразу. Розуму як у дитини. Інфантіл.
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06.11.2023 10:49 Ответить
он слышит голоса с разных сторон.
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06.11.2023 11:03 Ответить
Наші військові придумують...

Какой-то детский лепет
Не разрабатывают, а придумывают.
Выдумщик ты наш
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06.11.2023 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Alina:
Арестович зараз роздає німецьким ЗМІ інтервʼю в яких говорить, що «продовжувати бій за Україну безглуздо». І навіть ті німці, які початково вірили в нашу перемогу та загалом пожертвували більше 1 мільярда євро Україні, пишуть в коментарях, що «ну раз вже й колишній радник ОП це каже, мабуть таки правда, треба згортати конфлікт, хоч і шкода що вся допомога виявилася даремною». Я сама досить песимістичний маю настрій, але курва.
Льоша, ти тупо працюєш на те, щоб Україні зовсім перестали допомагати.
****.
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06.11.2023 11:12 Ответить
Спочатку він робив анестезію, поки нам відпилюють кінцівки, а тепер переконує лікарів вимкнути апарат штучного життєзабезпечення, бо пацієнт вже безнадійний.
Робота в нього така. Вам вже неодноразово показували оте фото з абдристовичем і роспропагандонами. Та жага слухати "бархатний барітон" переважила розум навіть у розумних людей.
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06.11.2023 12:14 Ответить
novyi asfalt. tol'ko asfal't nas spaset!!!
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06.11.2023 11:51 Ответить
придумываешь только ты, как убрать Залужного и боевых генералов, предатель конченный
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06.11.2023 12:13 Ответить
"Дайте йому сельодки!"
Ф.Ф. Преображенський.
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06.11.2023 12:48 Ответить
Лучше пусть поест говна с лопаты.
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06.11.2023 13:15 Ответить
бла бла бла.....
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06.11.2023 14:25 Ответить
напийся яду і здохни для швидкого просування бо з тобою не буде ні швидкого ні просування
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06.11.2023 14:34 Ответить
Воно все шо могло вже придумало на роялі.
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06.11.2023 14:54 Ответить
Знову якісь обіцянки безглузді.
навіщо?
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06.11.2023 15:17 Ответить
Є один рецепт - не крали сам, не давай красти іншим, хто вкрав посади
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06.11.2023 15:18 Ответить
А син цього.......?
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06.11.2023 15:30 Ответить
Що воно ще щось може і думати ? За моїми спостереженням воно тільки виразно читае тексти з суфлерів, а коли щось бовкотіло від себе то це суцільний сором за державу, яка обрала дурня слугу коломойского в президенти.

На здешний трон охотно
Вскарабкался паяц.
Залез в одном исподнем
И прямо в дамки - бац!

Звон бубенцов в короне
Сопровождает путь.
Он - скоморох на троне, -
В том кроется вся суть.

Из грязи прыгнул в князи
Фигляр, хоть и босяк.
Но в главной ипостаси:
Он - избранный дурак!

-------------------------------------------------------------------------
"А где пастух дурак, там и собаки дуры" - И.А.Крылов.

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06.11.2023 15:48 Ответить
Стратех, ***.
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06.11.2023 15:58 Ответить
Ось настав час коли вони, 73%, зрозуміють, що їх друзі, стануть їхними палачами. А може і не зрозуміють.
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06.11.2023 16:24 Ответить
Не професіонал, але ж обрали, треба шанувати. Тим більше, що у перемогу вірить сильніше деяких українців.
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06.11.2023 16:26 Ответить
Наркоман.
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06.11.2023 16:37 Ответить
"...придумуємо..." . Я не з військової професії, але думаю,що придумувати можна сценарії 95 кварталу, а плани воєнні розробляються. (((
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06.11.2023 17:00 Ответить
-- Возрадуємося братіє за ЧУДО .що небаса нас одарили--; пославши прозріння божественне : ЗЕ- видумщику .нашому !
Чи НЕ тому так . - затято сурми його .-- дудять. сьогодні . щоб -якнайшвидше забули ми гіркоту від втрат вчорашніх.. воїнів найкращих ... Хіба це не ехо від його пристрасті до : відосиків і марнославства та бездарі оточення тупого .помноженого на злочинну байдужість/ Погляньте. лишень. на фізію його : ані морщинки жалю. ані тремтіння смутку у голосі його... за впавшими героями...( ніби привезене до нас...із космосу вкинуте ...) /
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06.11.2023 18:25 Ответить
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