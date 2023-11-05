Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает изменения в своей военной стратегии и снова повторил, что война не зашла в тупик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News

Президент отметил, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии.

Он отметил: "Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по российской федерации…

Они (россияне– ред.) думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация".

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Зеленский признал, что прогресс Украины в войне был медленным и что "есть усталость" от длительного конфликта. Но он настаивает на том, что украинские военные "все еще более мотивированы, чем любые пришедшие в Украину россияне, чтобы убивать нас".

Комментируя информацию NBC News о том, что должностные лица из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией, Зеленский сказал: "Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без каких-либо конкретных предложений. Но на сегодняшний день я не имею никаких отношений с россией, и они знают мою позицию, это позиция моей страны, нашего народа – мы не хотим вести ни одного диалога с террористами… …Я не готов говорить с террористами, потому что их слово ничего не стоит… Мы не можем доверять террористам, потому что террористы всегда возвращаются".

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