Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает изменения в своей военной стратегии и снова повторил, что война не зашла в тупик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News
Президент отметил, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии.
Он отметил: "Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по российской федерации…
Они (россияне– ред.) думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация".
Зеленский признал, что прогресс Украины в войне был медленным и что "есть усталость" от длительного конфликта. Но он настаивает на том, что украинские военные "все еще более мотивированы, чем любые пришедшие в Украину россияне, чтобы убивать нас".
Комментируя информацию NBC News о том, что должностные лица из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией, Зеленский сказал: "Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без каких-либо конкретных предложений. Но на сегодняшний день я не имею никаких отношений с россией, и они знают мою позицию, это позиция моей страны, нашего народа – мы не хотим вести ни одного диалога с террористами… …Я не готов говорить с террористами, потому что их слово ничего не стоит… Мы не можем доверять террористам, потому что террористы всегда возвращаются".
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А! Головне! Не забудь вибачитись!
Бо як мама не навчила, то життя вчить! Вибачитись і перед ними і перед українцями!
Какой-то детский лепет
Не разрабатывают, а придумывают.
Выдумщик ты наш
Alina:
Арестович зараз роздає німецьким ЗМІ інтервʼю в яких говорить, що «продовжувати бій за Україну безглуздо». І навіть ті німці, які початково вірили в нашу перемогу та загалом пожертвували більше 1 мільярда євро Україні, пишуть в коментарях, що «ну раз вже й колишній радник ОП це каже, мабуть таки правда, треба згортати конфлікт, хоч і шкода що вся допомога виявилася даремною». Я сама досить песимістичний маю настрій, але курва.
Льоша, ти тупо працюєш на те, щоб Україні зовсім перестали допомагати.
****.
Робота в нього така. Вам вже неодноразово показували оте фото з абдристовичем і роспропагандонами. Та жага слухати "бархатний барітон" переважила розум навіть у розумних людей.
Ф.Ф. Преображенський.
навіщо?
На здешний трон охотно
Вскарабкался паяц.
Залез в одном исподнем
И прямо в дамки - бац!
Звон бубенцов в короне
Сопровождает путь.
Он - скоморох на троне, -
В том кроется вся суть.
Из грязи прыгнул в князи
Фигляр, хоть и босяк.
Но в главной ипостаси:
Он - избранный дурак!
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"А где пастух дурак, там и собаки дуры" - И.А.Крылов.
Чи НЕ тому так . - затято сурми його .-- дудять. сьогодні . щоб -якнайшвидше забули ми гіркоту від втрат вчорашніх.. воїнів найкращих ... Хіба це не ехо від його пристрасті до : відосиків і марнославства та бездарі оточення тупого .помноженого на злочинну байдужість/ Погляньте. лишень. на фізію його : ані морщинки жалю. ані тремтіння смутку у голосі його... за впавшими героями...( ніби привезене до нас...із космосу вкинуте ...) /