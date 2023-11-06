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Израиль впервые сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, - The Telegraph

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Израильская система противоракетной обороны Arrow впервые сбила ракету, выпущенную повстанцами-хуситами в Йемене, за пределами атмосферы Земли, считается, что это первое вооруженное столкновение в космосе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает издание, баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1000 миль (около 1600 км) над Аравийским полуостровом на пути к своей цели - израильского портового города Эйлат.

В Армии обороны Израиля заявили, что системы военно-воздушных сил отслеживали траекторию ракеты и перехватывали ее "в самое подходящее время и в наиболее благоприятном месте".

Баллистическая ракета, запущенная в понедельник, была ракетой "Кадер" – улучшенной версией иранской разработки "Шахаб-3". Имея длину более 50 футов (15 метров), "Кадер" несет фугасную боеголовку, а дальность его действия позволяет всему Израилю оказаться на расстоянии удара от хуситов, объявивших сейчас войну Израилю и является ключевой частью альянса, поддерживаемого Ираном.

В АОИ обнародовали небольшое количество подробностей о перехвате, известно, что на вооружении ВВС Израиля стоят несколько батарей систем ПРО Arrow-2, которые используют гиперзвуковые ракеты-перехватчики для уничтожения приближающихся ракет в космосе. Министерство обороны Израиля опубликовало видео, показывающее момент перехвата, на котором на изображении в искусственных цветах едва заметна приближающаяся цилиндрическая форма баллистической ракеты, прежде чем взрыв размазывается по экрану. На фотографиях из Эйлата виден след дыма от ракеты-перехватчика Arrow, а жители сообщили, что слышали сильный взрыв с земли.

Первоначально американо-израильский проект Arrow был разработан для борьбы с иракскими ракетами "Скад", которыми израильские города были поражены во время первой войны в Персидском заливе. Система ПРО Arrow специально создавалась для борьбы с подобными целями и была впервые развернута около 25 лет назад.

"Успешный перехват - это нечто большее, чем просто защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов", - заявил представитель израильского министерства обороны. "Прежде всего, это доказывает Ирану, который стоял за запуском и поставил ракеты, что Израиль имеет возможность действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта".

Автор: 

Израиль (1942) ПРО (284) баллистические ракеты (414)


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Топ комментарии
+24
Хуситы (Ансар Алла) из Йемена продолжают запускать ракеты и БПЛА в направлении Израиля. Сегодня армия Израиля отчиталась о перехвате беспилотника над Красным морем.

Любопытный показатель - при численности населения в 32 млн человек ВВП Йемена составляет 21 млрд долларов. При этом в Газе ВВП по оценке Всемирного банка - примерно 4 млрд долларов при населении 2 млн человек.

Проще говоря, Йемен в пересчете на душу населения имеет ВВП в 656 долларов, а сектор Газа, который называют (и совершенно справедливо) кромешно нищим - 2 тысячи долларов на душу.

И вот вместо того, чтобы заняться своей собственной страной, в которой, между прочим, 90 процентов мужского населения (то есть, практически все за исключением совсем уж младенцев) сидят на местном наркотике кат, хуситы решили причинять справедливость за три тысячи километров от себя.

Причина очевидна - у Ансар Алла вообще нет никакого мирного проекта развития страны, а потому война - это тоже их бизнес, и ничего другого ни своей стране, ни всем остальным они предложить не могут. (с)
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06.11.2023 00:37 Ответить
+19
Хусіти і Космос? Пиз"дець Світу!
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06.11.2023 00:34 Ответить
+12
Думаю далі любителі запускати ракет отримають велику порцію свинцю.

Як правило Ізраїль намагається з усієї сили вдарити ворогів щоб вони не піднялися більше.
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06.11.2023 00:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Думаю далі любителі запускати ракет отримають велику порцію свинцю.

Як правило Ізраїль намагається з усієї сили вдарити ворогів щоб вони не піднялися більше.
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06.11.2023 00:33 Ответить
"Скад" - допотопна совєтська 8К14. Оперативно-тактична .. Попередник "Іскандера".
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06.11.2023 02:20 Ответить
Найперша у світі балістична ракета, - німецька Фау-2. Свої ракетні програми, як американці, так і совєти, змогли розвинути головним чином завдяки німецьким передовим досягненням у цій сфері.

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06.11.2023 04:30 Ответить
Хусіти і Космос? Пиз"дець Світу!
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06.11.2023 00:34 Ответить
Писали, що збили на 85 км, це 15 км не дістає до кінця атмосфери та космосу.
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06.11.2023 00:59 Ответить
Просто хтось рахує шо космос починається так як ви написали а хтось по іншому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80 (почитайте розділ під назвою - Межа атмосфери ).
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06.11.2023 04:02 Ответить
Можливо пуск ракети ПРО був здійснений ще коли балістична ціль була за межами атмосфери, а от зустрілись вони вже в атмосфері
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06.11.2023 09:16 Ответить
В статье же четко сказано чья это ракета. Не исключено что и обслуживающий персонал из Ирана.
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06.11.2023 07:00 Ответить
Він українець.
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06.11.2023 00:38 Ответить
Українець єврейського походження-dust це мав на увазі.
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06.11.2023 00:40 Ответить
Якщо йому дадуть Нобелівську премію,
він зразу стане євреєм українського походження.
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06.11.2023 00:43 Ответить
Хуситы (Ансар Алла) из Йемена продолжают запускать ракеты и БПЛА в направлении Израиля. Сегодня армия Израиля отчиталась о перехвате беспилотника над Красным морем.

Любопытный показатель - при численности населения в 32 млн человек ВВП Йемена составляет 21 млрд долларов. При этом в Газе ВВП по оценке Всемирного банка - примерно 4 млрд долларов при населении 2 млн человек.

Проще говоря, Йемен в пересчете на душу населения имеет ВВП в 656 долларов, а сектор Газа, который называют (и совершенно справедливо) кромешно нищим - 2 тысячи долларов на душу.

И вот вместо того, чтобы заняться своей собственной страной, в которой, между прочим, 90 процентов мужского населения (то есть, практически все за исключением совсем уж младенцев) сидят на местном наркотике кат, хуситы решили причинять справедливость за три тысячи километров от себя.

Причина очевидна - у Ансар Алла вообще нет никакого мирного проекта развития страны, а потому война - это тоже их бизнес, и ничего другого ни своей стране, ни всем остальным они предложить не могут. (с)
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06.11.2023 00:37 Ответить
В 2021 був 4800, зараз напевно менше...
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06.11.2023 02:25 Ответить
ну от навіщо ви так?? написали б хоч 100$, людини би стало легше.
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06.11.2023 03:38 Ответить
Збили за межами атмосфери Землі, і в Ізраілі чули сильний вибух ?
Безповітряний простір уже передає звук ?
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06.11.2023 00:40 Ответить
Потрібно ж похвалитися перед всим світом
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06.11.2023 00:45 Ответить
"На фотографіях з Ейлата видно слід диму від ракети-перехоплювача Arrow, а мешканці повідомили, що чули сильний вибух із землі."
Сильний вибух - це звук від запуску ракети-перехоплювача Arrow.
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06.11.2023 09:10 Ответить
В ізраїлі чули звук від своєї ракети ппо яка долала звуковий барєр.
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06.11.2023 11:24 Ответить
Який сенс виводити ракету на таку висоту, щоб збити іншу балістичну? Це-як попасти в книгу Гінеса, чи є якійсь резон?
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06.11.2023 00:51 Ответить
Це можливо перше бойове застосування цієї фігні, перевіряють, що вона може. Взагалі ніхто ракету не виводив на таку вишину - ракета сама себе вивела туди.
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06.11.2023 00:58 Ответить
Потерпаєш від синдрому Даннінга- Крюгера?
Залізь у тирнет прчитай що таке єшелонована ПРО.
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06.11.2023 01:19 Ответить
Кацапський підхід - тикати. Українці навідь до близьких, при сторонніх - на "Ви"...

ви мені не цікаві. А от СБУ може поцікавитись, чому такий розумний по тилах сидить, які цілі має...
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06.11.2023 02:17 Ответить
Вибачайте шо - ви напевно до батьків на Ви звертаєтесь ? Якшо так то це якось не якось - ну до баби і діда так тре на Ви а до батьків як я вже писав це якось не якось.
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06.11.2023 04:10 Ответить
возможно там скорость цели, на повороте, меньше
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06.11.2023 01:44 Ответить
Там есть момент перехода из полёта вверх, к полёту вниз. И там действительно, минимальная скорость. Так что, уважаемый в этом прав.

Но вопрос в чем... Что бы сбить ракету в стратосфере, нужно другую отправить туда же. А это приличный расход горючего ракеты ПВО. И одной ракетой можно не попасть. Т.е. стоимость самих ракет противодействия может быть выше чем стоимость ракет агрессора. И такое уничтожение возможно только при выявлении момента запуска, расчет баллистической орбиты ДО момента, когда агрессор окажется в стратосфере... Что бы ракет противодействия успела залететь туда же...
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06.11.2023 02:28 Ответить
Шоб запустити в космос 100 кг тре шоб ракета шо працює на твердому паливі важила 10 тонн ( розрахунки не точні але наближенні до реальності ) - а шодо розрахунків то як писали в совковій книжці ( для потреб ПРО тре компютери продуктивністью в терафлопси - а це продуктивність не самих потужних ігрових відеокарт )
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06.11.2023 04:32 Ответить
Тому що падати буде у рази швидше, і не факт що встигне техніка перехопити. Балістична ракета лише на останньому етапі входить в атмосферу практично вертикально на дуже великій швидкості порівняно з крилатими ракетами чи літаками.
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06.11.2023 03:21 Ответить
ракету в космосі срайль збив, а в газу заходити сцить!
ракету в космосі срайль збив, а знищити точку пуску ракети в ємені НЕ МОЖЕ!

про що взагалі новина????
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06.11.2023 02:33 Ответить
ну от, дожились - хусіти у космосі.
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06.11.2023 02:55 Ответить
Ізрайлю треба вже діставати ту саму ракету, якої в нього немає, бо ці чорножопі абізяни не дадуть спокою.
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06.11.2023 04:25 Ответить
Министр наследия Израиля сравнил сектор Газа с Содомом и Гоморрой, допустил ядерный удар по анклаву и назвал возможную гибель заложников из-за этого «ценой войны». Его раскритиковали премьер и лидер оппозиции

«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», - сказал глава правительства.
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06.11.2023 06:18 Ответить
"випущену повстанцями-хуситами"
повстає очевидне питання до українського уряду - чому в тапочкиків серед пустелі є, а в Україні нема?
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06.11.2023 04:30 Ответить
Ну так ну так - хусити самі ту ракету зробили а іранці тут не при справах ( а шодо дальності - якби в нас тіко задумались про ракету такої дальності нас би зразу погладили по голові з питанням "Ви шо а як же міжнародні домовленості - вам шо санкцій захотілось").
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06.11.2023 04:38 Ответить
За озброєння самої України комплексом ОТРК «Сапсан» далекобійністю в 500 км жодних міжнародних санкцій не слідувало.
Тож де "Сапсани", "Вільхи", "Нептуни"?
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06.11.2023 10:11 Ответить
Шановний дописувачу - берете відкриваєте гугол - карту і міряєте відстань від Ємену до Ізраїлю ( а власне про ракети такої дальності йшлося в мому коменті ).До речі - була би дальність Сапсану 501 кілометр - санкції зявилися би.
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06.11.2023 13:04 Ответить
навіть у ніщебродів Ємену є балістика на 1600 км
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06.11.2023 04:44 Ответить
То что с территории Йемена запустили ракету совсем не значит что это их ракета.
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06.11.2023 07:07 Ответить
Хотілося б спитати у редакторів Цензору, яких таких "павстанців" вони розгледіли у даній ситуації? Те що Вас понабирали з вулиці не може виправдовувати протерористичні наративи
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06.11.2023 07:09 Ответить
Після запуску проракет кацапских які в повітрі розсипаються і шматки сиплятся куди не потрібно.Ось і бідним Изряетянам приходиться гімно

збивати
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06.11.2023 07:13 Ответить
Повна брехня
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06.11.2023 08:43 Ответить
Аби тільки Ємен не окупував Місяць.
Бо буде бомбити звідти всю Землю.
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06.11.2023 09:13 Ответить
удачно применение разработок ПРО.
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06.11.2023 11:06 Ответить
Варвари мають балістику, яку колись совок навчив їх виробляти.

Колись і Україна була космічною державою...

Де ти "южмаш" ?!
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07.11.2023 01:01 Ответить
 
 