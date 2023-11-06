Израиль впервые сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, - The Telegraph

Израильская система противоракетной обороны Arrow впервые сбила ракету, выпущенную повстанцами-хуситами в Йемене, за пределами атмосферы Земли, считается, что это первое вооруженное столкновение в космосе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает издание, баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1000 миль (около 1600 км) над Аравийским полуостровом на пути к своей цели - израильского портового города Эйлат.

В Армии обороны Израиля заявили, что системы военно-воздушных сил отслеживали траекторию ракеты и перехватывали ее "в самое подходящее время и в наиболее благоприятном месте".

Баллистическая ракета, запущенная в понедельник, была ракетой "Кадер" – улучшенной версией иранской разработки "Шахаб-3". Имея длину более 50 футов (15 метров), "Кадер" несет фугасную боеголовку, а дальность его действия позволяет всему Израилю оказаться на расстоянии удара от хуситов, объявивших сейчас войну Израилю и является ключевой частью альянса, поддерживаемого Ираном.

В АОИ обнародовали небольшое количество подробностей о перехвате, известно, что на вооружении ВВС Израиля стоят несколько батарей систем ПРО Arrow-2, которые используют гиперзвуковые ракеты-перехватчики для уничтожения приближающихся ракет в космосе. Министерство обороны Израиля опубликовало видео, показывающее момент перехвата, на котором на изображении в искусственных цветах едва заметна приближающаяся цилиндрическая форма баллистической ракеты, прежде чем взрыв размазывается по экрану. На фотографиях из Эйлата виден след дыма от ракеты-перехватчика Arrow, а жители сообщили, что слышали сильный взрыв с земли.

Первоначально американо-израильский проект Arrow был разработан для борьбы с иракскими ракетами "Скад", которыми израильские города были поражены во время первой войны в Персидском заливе. Система ПРО Arrow специально создавалась для борьбы с подобными целями и была впервые развернута около 25 лет назад.

"Успешный перехват - это нечто большее, чем просто защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов", - заявил представитель израильского министерства обороны. "Прежде всего, это доказывает Ирану, который стоял за запуском и поставил ракеты, что Израиль имеет возможность действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта".