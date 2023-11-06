Израиль впервые сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, - The Telegraph
Израильская система противоракетной обороны Arrow впервые сбила ракету, выпущенную повстанцами-хуситами в Йемене, за пределами атмосферы Земли, считается, что это первое вооруженное столкновение в космосе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Telegraph.
Как сообщает издание, баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1000 миль (около 1600 км) над Аравийским полуостровом на пути к своей цели - израильского портового города Эйлат.
В Армии обороны Израиля заявили, что системы военно-воздушных сил отслеживали траекторию ракеты и перехватывали ее "в самое подходящее время и в наиболее благоприятном месте".
Баллистическая ракета, запущенная в понедельник, была ракетой "Кадер" – улучшенной версией иранской разработки "Шахаб-3". Имея длину более 50 футов (15 метров), "Кадер" несет фугасную боеголовку, а дальность его действия позволяет всему Израилю оказаться на расстоянии удара от хуситов, объявивших сейчас войну Израилю и является ключевой частью альянса, поддерживаемого Ираном.
В АОИ обнародовали небольшое количество подробностей о перехвате, известно, что на вооружении ВВС Израиля стоят несколько батарей систем ПРО Arrow-2, которые используют гиперзвуковые ракеты-перехватчики для уничтожения приближающихся ракет в космосе. Министерство обороны Израиля опубликовало видео, показывающее момент перехвата, на котором на изображении в искусственных цветах едва заметна приближающаяся цилиндрическая форма баллистической ракеты, прежде чем взрыв размазывается по экрану. На фотографиях из Эйлата виден след дыма от ракеты-перехватчика Arrow, а жители сообщили, что слышали сильный взрыв с земли.
Первоначально американо-израильский проект Arrow был разработан для борьбы с иракскими ракетами "Скад", которыми израильские города были поражены во время первой войны в Персидском заливе. Система ПРО Arrow специально создавалась для борьбы с подобными целями и была впервые развернута около 25 лет назад.
"Успешный перехват - это нечто большее, чем просто защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов", - заявил представитель израильского министерства обороны. "Прежде всего, это доказывает Ирану, который стоял за запуском и поставил ракеты, что Израиль имеет возможность действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта".
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Як правило Ізраїль намагається з усієї сили вдарити ворогів щоб вони не піднялися більше.
він зразу стане євреєм українського походження.
Любопытный показатель - при численности населения в 32 млн человек ВВП Йемена составляет 21 млрд долларов. При этом в Газе ВВП по оценке Всемирного банка - примерно 4 млрд долларов при населении 2 млн человек.
Проще говоря, Йемен в пересчете на душу населения имеет ВВП в 656 долларов, а сектор Газа, который называют (и совершенно справедливо) кромешно нищим - 2 тысячи долларов на душу.
И вот вместо того, чтобы заняться своей собственной страной, в которой, между прочим, 90 процентов мужского населения (то есть, практически все за исключением совсем уж младенцев) сидят на местном наркотике кат, хуситы решили причинять справедливость за три тысячи километров от себя.
Причина очевидна - у Ансар Алла вообще нет никакого мирного проекта развития страны, а потому война - это тоже их бизнес, и ничего другого ни своей стране, ни всем остальным они предложить не могут. (с)
Безповітряний простір уже передає звук ?
Сильний вибух - це звук від запуску ракети-перехоплювача Arrow.
Залізь у тирнет прчитай що таке єшелонована ПРО.
ви мені не цікаві. А от СБУ може поцікавитись, чому такий розумний по тилах сидить, які цілі має...
Но вопрос в чем... Что бы сбить ракету в стратосфере, нужно другую отправить туда же. А это приличный расход горючего ракеты ПВО. И одной ракетой можно не попасть. Т.е. стоимость самих ракет противодействия может быть выше чем стоимость ракет агрессора. И такое уничтожение возможно только при выявлении момента запуска, расчет баллистической орбиты ДО момента, когда агрессор окажется в стратосфере... Что бы ракет противодействия успела залететь туда же...
ракету в космосі срайль збив, а знищити точку пуску ракети в ємені НЕ МОЖЕ!
про що взагалі новина????
«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», - сказал глава правительства.
повстає очевидне питання до українського уряду - чому в тапочкиків серед пустелі є, а в Україні нема?
Тож де "Сапсани", "Вільхи", "Нептуни"?
збивати
Бо буде бомбити звідти всю Землю.
Колись і Україна була космічною державою...
Де ти "южмаш" ?!