Республиканец Грэм ожидает, что Сенат США поддержит помощь Украине и Израилю одним пакетом

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что Сенат поддержит законопроект, предусматривающий помощь как для Израиля, так и Украины, несмотря на то, что Палата представителей США накануне проголосовала за пакет помощи только для Израиля.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, будет ли законопроект о финансировании как для Израиля, так и для Украины принят Сенатом, сенатор заявил, что по его ожиданиям, это произойдет через несколько дней после поддержанного в Палате представителей законопроекта, предусматривающего выделение 14,3 миллиарда долларов для Израиля.

"Я за поддержку Украины. ... Мы не можем прекратить помощь Украине, позволить Путину избежать ответственности. Если вы это сделаете, будет Тайвань. Я однозначно за Израиль. Поэтому я думаю, что вы увидите законопроект, который будет включать безопасность границ, финансирование для Украины, финансирование для Израиля, который выйдет из Сената, вероятно, одним пакетом. Я бы это поддержал", - сказал сенатор Линдси Грэм.

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