Россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М", атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами", уничтожено 15 дронов, - Силы обороны. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов".

Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"По Одессе ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М". Попадание в центр и по законсервированному промышленному зданию, соответственно.

Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО" - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака ударных дронов этой ночью была интенсивной и плотной. Враг направил "шахеды" по припортовой инфраструктуре Одессы. Силы обороны уничтожили 15 вражеских целей.

Зафиксировано попадание и повреждение складских помещений, разгрузочной спецтехники, автомобили с зерном. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с разными травмами. Они госпитализированы.

В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом.

Информации о пострадавших нет. А Х-59, выпущенная по Николаевской области, уничтожена силами противовоздушной обороны", - сообщили в Силах обороны.

Читайте: Оккупанты обстреляли акваторию возле Очакова и село в Куцурубской громаде















