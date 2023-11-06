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Россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М", атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами", уничтожено 15 дронов, - Силы обороны. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов".

Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"По Одессе ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М". Попадание в центр и по законсервированному промышленному зданию, соответственно.

Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО" - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака ударных дронов этой ночью была интенсивной и плотной. Враг направил "шахеды" по припортовой инфраструктуре Одессы. Силы обороны уничтожили 15 вражеских целей.

Зафиксировано попадание и повреждение складских помещений, разгрузочной спецтехники, автомобили с зерном. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с разными травмами. Они госпитализированы.

В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом.
Информации о пострадавших нет. А Х-59, выпущенная по Николаевской области, уничтожена силами противовоздушной обороны", - сообщили в Силах обороны.

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Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 01
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 02
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 03
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 04
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 05
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 06
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 07
Россияне ударили по Одессе Ониксом и Искандером-М, атаковали припортовую инфраструктуру шахедами, уничтожено 15 дронов, - Силы обороны 08

Николаевская область (2149) обстрел (27941) Одесса (7929) Херсон (2900)


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Топ комментарии
+17
Кацапи від ненависті до українців просто здохнуть. Їм не допоможуть ні ракети, ні шахеди, ні брехня, бо іншого вони не мають. Просто зависливі, ненажерливі терористи і потвори.
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06.11.2023 08:16 Ответить
+9
З якого дива "з кількістю не все гаразд". Жоден російський ракетний завод не_знищенл і не_пошкоджено. Більш того, вони, навіть нові ракетні заводи будують
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06.11.2023 08:15 Ответить
+8
Суки знову хочуть зерно знищити і Голодомор нам влаштувати. Нічого не змінилося з 30-х років 20 го ст.
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06.11.2023 07:49 Ответить
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Точність (якість) своїх ракет рашисти певне розміняли на кількість.
Але може бути, що і з кількістю не все гаразд.
Може якраз надірвуться зі своїм СВО?
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06.11.2023 07:18 Ответить
З якого дива "з кількістю не все гаразд". Жоден російський ракетний завод не_знищенл і не_пошкоджено. Більш того, вони, навіть нові ракетні заводи будують
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06.11.2023 08:15 Ответить
як Х-31П, у якої відхилення має бути 2-5 метрів, влучила в 5-типоверховий будинок (в Херсоні)? або то тридцять років не витягували з колби, аби провітрити, або ну дуже свідоме жбурляння по цивільним...
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06.11.2023 07:26 Ответить
Мабуть, расчет на прокацапленную вату, мол, стоп ВОР - начнут голосити.
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06.11.2023 07:35 Ответить
Да пусть горлопанят, как грит пани София , имеется разработанный проект по перестройке старой Одессы(в центре) и еще довоенный. Так шо, рано или поздно, те просоветские крысятники перестроятся, с выселением нквдэшно-партийных совкоопарышей. Не-э, у меня нервов не хватает, себе на зло, типо шобы не Ющенко с Порошенко, вата проголосовали за зэка... а ща за клоуна, а теперь хнычутся, шо первый их предал, а против второго готовы совокупиться в партию "НЕ ТАК".
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06.11.2023 08:05 Ответить
Не дарма валять по порту. Мабуть щось цінне припливло до нас.
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06.11.2023 07:49 Ответить
Да, не такие амеры дураки. Они умеют просчитывать риски.
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06.11.2023 08:07 Ответить
Суки знову хочуть зерно знищити і Голодомор нам влаштувати. Нічого не змінилося з 30-х років 20 го ст.
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06.11.2023 07:49 Ответить
Главное , шо этой войной упырь-пыня делает голодомор для своих с коленневсавальных алкашей, на несколько поколений, а нам наша намолена та родюча земля не дасть пропасти. З часiв зародження слов`янства, в наших святих землях, всi зайди-загарбники заповiдали нам довголiття, а самi худко прямували до цвинтарчика.
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06.11.2023 08:13 Ответить
скорей продажи за границу,чтобы не сгнила,потомучто для потребления нам надо 20 процентов от выращиваемого,тем паче много тот хлеб не жрут это тебе не 30е года там где 90% жрачки и пшеницы делали.мне тож тот хлеб не вхер не вперся
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06.11.2023 11:11 Ответить
Я взагалі то не про зерно писав, а про мету кацапів щодо нас!
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06.11.2023 13:34 Ответить
Кацапи від ненависті до українців просто здохнуть. Їм не допоможуть ні ракети, ні шахеди, ні брехня, бо іншого вони не мають. Просто зависливі, ненажерливі терористи і потвори.
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06.11.2023 08:16 Ответить
Так, пане, нажаль багато хто з нас тільки зараз дізналися - що таке москаль, хоча про те що москалі - потвори, написано нашими пращурами в різних стародавніх книжках, починаючи принаймні з 17 століття, а також у прислів'ях про москалів тощо...
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06.11.2023 19:43 Ответить
від просто "ненависті" до нас вони точно самі не здохнуть...нажаль ((, все інше вірно
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06.11.2023 21:12 Ответить
Наверняка из Крыма. Хотят доказать " все равно будем вас отсюда обстреливать".
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06.11.2023 08:28 Ответить
Читати про спадщину ЮНЕСКО чи таки знову написати про захист тільки столиці,а інші горіть в вогні, бо там не зелені. Що там та приблуда писала про додаткові ППО для Одеси. ...місяців так 3 назад. Ідіть на концерти в столиці, там безпека гарантована, а решта Україна як Будапештський договір
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06.11.2023 09:30 Ответить
Ракеты Оникс где-то бьют со среднего Крыма.Думаю что ВСУ засекут места расположения этих установок.
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06.11.2023 11:20 Ответить
Де ООН , пускай подивяться Чому тільки Аза
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06.11.2023 16:27 Ответить
 
 