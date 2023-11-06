Россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М", атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами", уничтожено 15 дронов, - Силы обороны. ФОТОрепортаж
Ночью враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов".
Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"По Одессе ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М". Попадание в центр и по законсервированному промышленному зданию, соответственно.
Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО" - говорится в сообщении.
Отмечается, что атака ударных дронов этой ночью была интенсивной и плотной. Враг направил "шахеды" по припортовой инфраструктуре Одессы. Силы обороны уничтожили 15 вражеских целей.
Зафиксировано попадание и повреждение складских помещений, разгрузочной спецтехники, автомобили с зерном. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с разными травмами. Они госпитализированы.
В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом.
Информации о пострадавших нет. А Х-59, выпущенная по Николаевской области, уничтожена силами противовоздушной обороны", - сообщили в Силах обороны.
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Але може бути, що і з кількістю не все гаразд.
Може якраз надірвуться зі своїм СВО?