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Общие боевые потери рф от начала войны - около 305 970 человек (+880 за сутки), 5288 танков, 7389 артсистем, 9958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 305 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 305 970 (+880) человек,

танков - 5288 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 9958 (+5) ед,

артиллерийских систем - 7389 (+14) ед,

РСЗО - 867 (+0) ед,

средств ПВО - 570 (+0) ед,

самолетов - 322 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5554 (+20),

крылатых ракет - 1556 (+2),

кораблей /катеров - 20 (+0) ед,

подводных лодок - 1(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9744 (+14) ед,

специальной техники – 1047 (+0).

Читайте: Около Авдеевки за последние сутки ВСУ ликвидировали 212 российских захватчиков

Общие боевые потери рф от начала войны - около 305 970 человек (+880 за сутки), 5288 танков, 7389 артсистем, 9958 бронированных машин 01

армия РФ (19715) Генштаб ВС (6493) ликвидация (3711) уничтожение (7280) техника (1753)


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Топ комментарии
+16
Нехай клоун квартальний читає Конституцію. Під час військового стану проводити вибори заборонено
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06.11.2023 08:08 Ответить
+13
Конституція України забороняє проведення виборів під час військового стану. Внесення змін в Конституцію під час військового стану теж заборонено
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06.11.2023 08:09 Ответить
+9
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06.11.2023 08:34 Ответить
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Володимир Зеленський схвалив рішення щодо проведення https://www.radiosvoboda.org/a/news-kuleba-zelenskyi-vybory/32669070.html президентських виборів 31 березня 2024 року, https://espreso.tv/zelenskiy-dav-doruchennya-gotuvatis-do-prezidentskikh-viboriv-31-bereznya-2024-roku-nardep-goncharenko заявив в ефірі телеканалу «Еспресо» народний депутат Олексій Гончаренко.

«За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін - остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін (президент Росії Володимир Путін - ред.) в березні планує провести вибори», - повідомив Гончаренко.

За словами нардепа, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.
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06.11.2023 08:03 Ответить
Нехай клоун квартальний читає Конституцію. Під час військового стану проводити вибори заборонено
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06.11.2023 08:08 Ответить
Конституцію читають йому на ніч єрмак з портновим (по телефону)
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06.11.2023 08:12 Ответить
Хлопці, це могло би бути смішно, якби не було так сумно.
Якщо клован Боневтік Відважний вирішив проводити "вибори", це може означати лише одне: дію воєнного стану буде зупинено. В якому випадку це може трапитися? Правильно: у випадку закінчення війни. І тут не йдеться про перемогу... А додайте до сказаного вище скрегіт зубовний Жопви з Шапітолію на адресу генерала Залужного.
Тому вся ця ситуація пахне дуже паршиво.
Точніше, люто смердить.
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06.11.2023 20:49 Ответить
Конституція України забороняє проведення виборів під час військового стану. Внесення змін в Конституцію під час військового стану теж заборонено
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06.11.2023 08:09 Ответить
Якщо так , то нехай розблоковує проукраїнські опозиційні канали! А то неначе окупант позаблоковував, і тільки свою зелену правду визнає!
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06.11.2023 08:40 Ответить
скажу їхніми словами: "иж чего захотели, разблокировать украинские каналы"
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06.11.2023 20:56 Ответить
Своєю бездіяльністю та некомпетентністю під час пандемії не знищив українців, дорогами не добив, війною не винищив, так хоч виборами доб'є!
Як же боїться втратити бюджетне корито ця мраЗЕта.
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06.11.2023 08:55 Ответить
150 тисяч то расові московити
з орками якраз і буде 300тисяч або ще більше.
вже стільки разів розжовували пора вже зрозуміти
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06.11.2023 08:19 Ответить
те у що ти віриш\не віриш ні на що не вліяє
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06.11.2023 08:20 Ответить
Техніки якось мало,а вати багато.Здається що техніка закінчується в них,а дурні ні
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06.11.2023 08:29 Ответить
По-різному буває: наприклад, ввалили наші по їх колоні, а в колоні крім броні (де по 3-5 оків в екіпажі), ще й "урали" з піхотою, або обслугою для техніки. В один "урал" 20-30 років можно запросто запхати...
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06.11.2023 08:32 Ответить
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06.11.2023 08:34 Ответить
Так 300т убітих і ранєних, чи тільки убітих?
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06.11.2023 08:44 Ответить
Вбитих і тяжкопоранених, тих що вже не станут до війська ...
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06.11.2023 09:02 Ответить
"...українські захисники ліквідували близько 305 970 російських загарбників".
Ліквідація-припинення існування фізичної чи юрособи.
Поранені та каліки існують?
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06.11.2023 09:02 Ответить
Втрачених.
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06.11.2023 09:04 Ответить
Ліквідованих!
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06.11.2023 11:50 Ответить
станция Курган, стоянка - одна минута. Следующая станция Вологда, где резной палисад.
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06.11.2023 08:51 Ответить
ніхєра , нема там ніякого палісада. Вологодський обласний шкірно-венерологічний диспансер знаходиться в непоказному будинку №17 по вулиці Марії Ульяновій, побудованому вже в 1930-і роки. Жодного палісадника навколо нього і не планувалося - будівлю спочатку будували для ясел, потім тут розмістили дитячу поліклініку, а потім діспансер. Як видно, зовнішній вигляд диспансеру взагалі ніхєра не рясніє прикрасами.
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06.11.2023 10:24 Ответить
Минув 3543 день москальсько-української війни.
37 одиниць техніки та 880!!! чумардосів.
Арта 14!!, броня 9, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Продовжують радувати чумардоси, техніка сильно просіла..
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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06.11.2023 08:59 Ответить
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06.11.2023 09:01 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! С пятницы 27 октября, данные о потерях на фронте теперь поступают, в первую очередь, секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву. Ранее подобные доклады поступали президенту. Среда 1 ноября 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 307816 человек.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.

06.‎11.‎2023

Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 105608 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 192880 в\с

3. Потрапили в полон 3500 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 19777 в\с

‎* Дані про втрати ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.

105608+192880+19777 = 318265 по даним генерал свр 307816 на 1.10
це не рахуючи вагінерів і лугандонів

06.‎11.‎2023

Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 76988 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 129 801 в\с

3. Потрапили в полон 2411 в\с

4. Зниклі безвісти 1402 в\с

RIP нашим воїнам
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06.11.2023 09:43 Ответить
Цікаве кіно. А що, ***** вже остаточно стратило інтерес до такої інформації?
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06.11.2023 20:59 Ответить
https://t.me/tZEinform/27012 tZEinform



Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 105608 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 192880 в/с
3. Потрапили в полон 3500 в/с
4. Зниклі безвісти/втрачено зв'язок 19777 в/с

Станом на 01.11. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 76988 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 129 801 в\с

3. Потрапили в полон 2411 в\с

4. Зниклі безвісти 1402 в\с
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06.11.2023 09:53 Ответить
 
 