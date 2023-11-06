Предатель Балицкий заявил о старте строительства железной дороги из Ростова в Крым через оккупированную территорию Запорожской области

Оккупанты и их приспешники начали строительство железной дороги, которая, по замыслу врага, якобы должна соединить Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Колея будет проходить по временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом заявил предатель Евгений Балицкий, которого оккупанты поставили якобы управлять захваченной территорией Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, к юго-западу расположен, как раз железнодорожный узел, из которого пойдет строительство. Построив железнодорожную ветвь, хотя бы один путь, без электрической тяги, пусть она будет тепловозной, но мы решим задачу военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня нужно связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост является объектом повышенной опасности", - цитирует агентство Билицкого.

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По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов.