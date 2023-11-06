Предатель Балицкий заявил о старте строительства железной дороги из Ростова в Крым через оккупированную территорию Запорожской области
Оккупанты и их приспешники начали строительство железной дороги, которая, по замыслу врага, якобы должна соединить Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Колея будет проходить по временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом заявил предатель Евгений Балицкий, которого оккупанты поставили якобы управлять захваченной территорией Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, к юго-западу расположен, как раз железнодорожный узел, из которого пойдет строительство. Построив железнодорожную ветвь, хотя бы один путь, без электрической тяги, пусть она будет тепловозной, но мы решим задачу военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня нужно связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост является объектом повышенной опасности", - цитирует агентство Билицкого.
По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов.
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назва дороги з ростова в крим вводить в оману...насправді це дорога вздовж лінії фронту, рокада, для подальшого наступу на правий берег дніпра і для доставки засобів і живої сили в район очакова-одеси
Кримський міст далі знаходиться і зсу можуть вдарити якщо достають до
Керчі
Просто для зсу треба більше ракет і масовано нанести по мосту
А залізниця взагалі в полі зору
Коли фронт буде наближатися та залізниця стане небезпечною бо буде під прицілом
Кацапи мабуть сподіваються що будуть переговори на їхніх умовах і війна завершиться тобто заморозиться
США хоч і зменшили допомогу але сказали що будуть підтримувати стільки скільки треба
Тому переговорами війна не може завершитися а тільки вигнанням кацапів
Нехай риють метро на тепловозній тязі.
Відновлювати низькі прольти під ракетним вогнем теж задоволення на любителя.
Поки їм не набридне дохнути під вогнем.
А на початку війни,нічого того не було в ЗСУ ,навіть Джавелінів.. тим більше в степах ,як на долоні.
А орда йшла цілими колоннами ,як на параді,озброєна до зубів,не виснажена в боях, і свіжими силами.