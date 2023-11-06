Всплеск антисемитских инцидентов в Европе за последние несколько дней достиг "экстраординарного уровня", - Еврокомиссия
За последние несколько дней всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе достиг чрезвычайного уровня, что напоминает "некоторые из самых темных времен в истории".
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня европейские евреи снова живут в страхе. Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и по всему миру", - отмечается в сообщении.
Еврокомиссия отметила последние инциденты: коктейли Молотова бросили в синагогу в Германии, звездами Давида разрисовали жилые дома во Франции, осквернили еврейское кладбище в Австрии, нападали на еврейские магазины и синагоги в Испании, скандировали лозунги ненависти против евреев во время демонстраций.
"В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы решительнее всего осуждаем эти мерзкие действия. Они идут против всего, за что стоит Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни. Против модели общества, которое мы представляем", — подчеркнул орган ЕС. .
В Европейской комиссии подчеркнули, что следует противостоять этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, "свидетелями которого мы были в течение последних недель и которому не место в Европе".
"В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для решения подобных инцидентов: законодательство ЕС криминализует публичное подстрекательство к ненависти и насилию и устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями и преступлениями на почве ненависти. Обеспечение строгого соблюдения этого закона сейчас является более важным, чем когда-либо", - отмечается в сообщении.
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Семіти - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів , що населяють або населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Східну Африку і частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії та мова яких належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Семітської групи мов . До них належать стародавні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилоняни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійці та ін., а також ******* народи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи .
https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
***** дав команду, а вони і відпрацювали!!
А тепер і мають в ЄС ХАЛЕПУ, у власному домі, від квартирантів-БЗДІЖенців!
Власними руками та головами, керівники країн ЄС це здійснили!
Чому так вийшло.
Нынешнее поколение просто об этом не знает. Всё это замалчивают.
«С кипой платит дважды». «И вечный спор славян между собой, кто гой».
Отведи ты нас в Россию, Моисей! Босиком хотим побегать по росе,
Чтоб духовность обрести при РПЦ, и при прочем перманентном пи#деце.
Будет всё у нас там миром да ладом, назовут, возможно, пару раз «жи#ом»
Да ударят кистенём в ночной тиши, не со зла, а от загадочной души.
Нам в брюсселях опостылело уже. Призрак бродит по Европе в парандже -
Портит девок да взрывает парижан. Ну их нафиг! Мы хотим в Биробиджан!
Отведи в страну, где лён и соловей. В кои веки мы понадобились ей!
У неё ж теперь кругом одни враги - Украинцы, турки, чурки да ИГИЛ!
А евреи нынче - вроде бы друзья. Мы ж и сами понимаем - так нельзя.
До параши добрести нам хватит сил, Раз уж лично ВВХ нас пригласил.
Чтобы было, на кого списать вину. Чтобы было, от кого спасать страну.
Доживетесь що вашої думки і не питатимуть.
зі своїми законами та звичаями ,
тому їх потрібно негайно гнати з європейських країн 😠
Клоуни...
А від Boing відмовитись не хочуть?
Питання хто в якому світі хоче жити.
Одвічний Коран і незмінний хазяїн, або засади Просвітництва і тимчасовий менеджер з керування державою?
В тому числі і окупованій Європі.
«Хватит», - говорится в заявлении. «Это должно прекратиться сейчас же».
- В Газе, по данным Минздрава, погибли почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленной помощи в перегруженных больницах.
- Все население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, убежищах, больницах и местах поклонения. Это неприемлемо.
- Сообщается о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения.
- С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 коллег БАПОР - это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте.
Письмо подписали руководители 18 организаций, известных как Межведомственный постоянный комитет.
То може ти і мняса не їси? (с)
А що робити з ненавистю мусульман до європейців , яка вже виходить за всякі рамки ? Чому Єврокомісія про це мовчить ?? Чи може там думають що - якщо не звертати на це увагу то все розсосеться само собою ??
Як ви толєрасти вже дістали своєю толерантністю . Вам плюють прямо в лице , а ви лише мовчки втираєтесь
Росія:
- громадянське населення у Палестині бомбити не можна, а в Україні - можна.
Туреччина:
- 4 млн. палестинців мають право на свою державу, а 40 млн. курдів - не мають.
Єгипет:
- ми хвилюємося за палестинців, але до себе їх не пустимо.
Хусити Ємену:
- у нас у країні повна розруха, але ми боротимемося з євреями.
ХАМАС: ми не повинні дбати про мешканців Гази, ООН нехай піклується про них.
Але винен у всьому Ізраїль.
- "Той, хто сіє вітер, пожинає бурю".
Так було 07.10
А так 05.11