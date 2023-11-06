Всплеск антисемитских инцидентов в Европе за последние несколько дней достиг "экстраординарного уровня", - Еврокомиссия

За последние несколько дней всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе достиг чрезвычайного уровня, что напоминает "некоторые из самых темных времен в истории".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня европейские евреи снова живут в страхе. Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и по всему миру", - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия отметила последние инциденты: коктейли Молотова бросили в синагогу в Германии, звездами Давида разрисовали жилые дома во Франции, осквернили еврейское кладбище в Австрии, нападали на еврейские магазины и синагоги в Испании, скандировали лозунги ненависти против евреев во время демонстраций.

"В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы решительнее всего осуждаем эти мерзкие действия. Они идут против всего, за что стоит Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни. Против модели общества, которое мы представляем", — подчеркнул орган ЕС. .

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В Европейской комиссии подчеркнули, что следует противостоять этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, "свидетелями которого мы были в течение последних недель и которому не место в Европе".

"В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для решения подобных инцидентов: законодательство ЕС криминализует публичное подстрекательство к ненависти и насилию и устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями и преступлениями на почве ненависти. Обеспечение строгого соблюдения этого закона сейчас является более важным, чем когда-либо", - отмечается в сообщении.