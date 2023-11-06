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Всплеск антисемитских инцидентов в Европе за последние несколько дней достиг "экстраординарного уровня", - Еврокомиссия

антисемитизм

За последние несколько дней всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе достиг чрезвычайного уровня, что напоминает "некоторые из самых темных времен в истории".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня европейские евреи снова живут в страхе. Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и по всему миру", - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия отметила последние инциденты: коктейли Молотова бросили в синагогу в Германии, звездами Давида разрисовали жилые дома во Франции, осквернили еврейское кладбище в Австрии, нападали на еврейские магазины и синагоги в Испании, скандировали лозунги ненависти против евреев во время демонстраций.

"В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы решительнее всего осуждаем эти мерзкие действия. Они идут против всего, за что стоит Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни. Против модели общества, которое мы представляем", — подчеркнул орган ЕС. .

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В Европейской комиссии подчеркнули, что следует противостоять этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, "свидетелями которого мы были в течение последних недель и которому не место в Европе".

"В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для решения подобных инцидентов: законодательство ЕС криминализует публичное подстрекательство к ненависти и насилию и устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями и преступлениями на почве ненависти. Обеспечение строгого соблюдения этого закона сейчас является более важным, чем когда-либо", - отмечается в сообщении.

Автор: 

антисемитизм (230) Еврокомиссия (1471) Европа (1919)


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Топ комментарии
+26
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06.11.2023 08:59 Ответить
+25
И везде, где появляется антисемитизм, явственно смердит лаптями, портками и онучами с прокисшими щами.
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06.11.2023 08:56 Ответить
+21
Для цього, меркель та саркозі з берлусконі, і возили їх до ЄС!!
***** дав команду, а вони і відпрацювали!!
А тепер і мають в ЄС ХАЛЕПУ, у власному домі, від квартирантів-БЗДІЖенців!
Власними руками та головами, керівники країн ЄС це здійснили!
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06.11.2023 08:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не антисемітських,а антиізраїльських.Ці всі мітинги також часто і семіти проводять.

Семіти - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів , що населяють або населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Східну Африку і частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії та мова яких належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Семітської групи мов . До них належать стародавні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилоняни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійці та ін., а також ******* народи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи .
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06.11.2023 08:54 Ответить
Одного не розумію, чому палестинців підтримують ортодокси?
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06.11.2023 09:10 Ответить
Ортодокси бувають різними. Наприклад, кровавих сектантів церкви війни з мокшанських боліт також чомусь називають ортодоксами.
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06.11.2023 09:23 Ответить
Antisemitism is hostility to, prejudice towards, or discrimination against Jews.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
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06.11.2023 12:41 Ответить
Те що цей придумали,бо мали на увазі тоді євреїв,не робить одразу це вірним.Потрібно перестати носитися з цим терміном.
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06.11.2023 12:53 Ответить
Для цього, меркель та саркозі з берлусконі, і возили їх до ЄС!!
***** дав команду, а вони і відпрацювали!!
А тепер і мають в ЄС ХАЛЕПУ, у власному домі, від квартирантів-БЗДІЖенців!
Власними руками та головами, керівники країн ЄС це здійснили!
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06.11.2023 08:55 Ответить
Може, для початку потрібно на себе подивитись, в Ізраїлі?
Чому так вийшло.
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06.11.2023 09:13 Ответить
И везде, где появляется антисемитизм, явственно смердит лаптями, портками и онучами с прокисшими щами.
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06.11.2023 08:56 Ответить
Да чего уж там. В учебниках истории СССР писали о еврейских погромах при царе. А чего стоит"Всю Рассею продали жиды". А при Брежневе,во время войны Егибта с Израилем, на чьей стороне были наши воины? А сердечные встречи Брежнева с Ясиром Арафотом .А запреты принимать квреев в ВУЗы массовая иммиграция евреев в 70-е годы. Вспомните Сахорова, Растроповича, Солженицина. После этого евреям предлагают убежище?
Нынешнее поколение просто об этом не знает. Всё это замалчивают.
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06.11.2023 13:10 Ответить
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06.11.2023 15:24 Ответить
Треба висловити глибоку стурбованість
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06.11.2023 08:57 Ответить
Моисей на параше. Двойник Ху#ла предложил евреям, которые не чувствуют себя в безопасности в Европе и в Израиле, перебраться в Ху#лостан. СЕРГЕЙ ПЛОТОВ.

«С кипой платит дважды». «И вечный спор славян между собой, кто гой».

Отведи ты нас в Россию, Моисей! Босиком хотим побегать по росе,

Чтоб духовность обрести при РПЦ, и при прочем перманентном пи#деце.

Будет всё у нас там миром да ладом, назовут, возможно, пару раз «жи#ом»

Да ударят кистенём в ночной тиши, не со зла, а от загадочной души.

Нам в брюсселях опостылело уже. Призрак бродит по Европе в парандже -

Портит девок да взрывает парижан. Ну их нафиг! Мы хотим в Биробиджан!

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06.11.2023 08:58 Ответить
Поводи нас, Моисей, среди снегов. Дай команду: Ну-ка, let my people go!

Отведи в страну, где лён и соловей. В кои веки мы понадобились ей!

У неё ж теперь кругом одни враги - Украинцы, турки, чурки да ИГИЛ!

А евреи нынче - вроде бы друзья. Мы ж и сами понимаем - так нельзя.

До параши добрести нам хватит сил, Раз уж лично ВВХ нас пригласил.

Чтобы было, на кого списать вину. Чтобы было, от кого спасать страну.
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06.11.2023 09:01 Ответить
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06.11.2023 08:59 Ответить
Erdogan Kurdiv!
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06.11.2023 09:01 Ответить
Я дуже стурбований. Чесно.
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06.11.2023 09:00 Ответить
Тю ,хіба не можно так зробити , під'їхати на автобусі до маніфестантів з надпісю - АЕРАПОРТ І Ф'СЬО ...так десь зробили на заході
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06.11.2023 09:03 Ответить
Треба з тими хто кидає коктейлі молотова провести мирні переговори і зійтись по середині.
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06.11.2023 09:05 Ответить
Еврокомісія прогресує. Вона стурбована "екстроординарно".
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06.11.2023 09:06 Ответить
Wake up Europe!
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06.11.2023 09:07 Ответить
Чому ви дозволяєте чужинцям так нахабно поводитись в своїх країнах.
Доживетесь що вашої думки і не питатимуть.
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06.11.2023 09:08 Ответить
Нехай дякують за це фрау Меркель з її політикою відкритих дверей для біженців з країн Близького сходу та Північної Африки, байками про "можливість" асиміляції цих біженців у ЄС та "можливості" сприйняття ними демократичних цінностей. Скільки вовка не годуй, він все одно на ліс дивиться!!!
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06.11.2023 09:10 Ответить
Ну так депортуйте всіх чурок-нелегалів? У чому проблема?
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06.11.2023 09:10 Ответить
Їх там мабудь стільки, що возити не перевозити. А ще, може деякі громадянство отримали..Європа догралась..
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06.11.2023 09:15 Ответить
Уявляєте, скільки їх у країнах, де громадянство надається по народженню?
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06.11.2023 10:15 Ответить
Уявляю - то не те слово. Я очуєваю от європейського ідіотизму. Крім того, вони й нам пару-вісім лямів отих підкинути можуть, як умова до вступу у Євросоюз. Як Словаччині циган підкинули.
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06.11.2023 11:07 Ответить
А Україну вважають найбільш антисемітською країною, курво!
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06.11.2023 09:12 Ответить
Взагалі то, найменше.
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06.11.2023 10:09 Ответить
пуйло відволікає Європу від нас..залишилось, щоб афроамериканці та китайці в штатах бучу підняли, що їх десь там прищемили.
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06.11.2023 09:13 Ответить
Не десь, а щось
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06.11.2023 09:32 Ответить
Не треба мене виправляти. Я написала так, як треба.
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06.11.2023 09:40 Ответить
на це очевидно й розраховували пани з фсб. або як там в русні називається те місце. де планують подібні операції. а для європейців буде наука на майбутнє. якщо воно прийде. - треба називати речі своїми іменами - терористів терористами. а війну на знищення війною. треба пояснювати населенню. як зазвичай поводять себе терористи та чому вони прикриваються мирним населенням своїх та чужих міст...
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06.11.2023 09:14 Ответить
І чого їх всюди не *******,можливо щось із семітами не те?
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06.11.2023 09:15 Ответить
З тими що сповідують іслам, можливо.
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06.11.2023 09:25 Ответить
До чого тут іслам,аби щось ляпнути?
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06.11.2023 15:05 Ответить
Мухамед був семітом.
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06.11.2023 18:43 Ответить
Щось с арабським світом не те , бо вони хочуть жити тільки в Європі
зі своїми законами та звичаями ,
тому їх потрібно негайно гнати з європейських країн 😠
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06.11.2023 09:47 Ответить
Та всю історію в Європі до євреїв ставились з презирством і зневагою. Козаки коли знаходили єврея або цигана то неодмінно їх вішали. Це на 400 років до появи нацистів
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06.11.2023 12:12 Ответить
Turkish Airlines перестане пропонувати на своїх рейсах американські напої Coca Cola, Fanta тощо в рамках бойкоту дій Ізраїлю в Палестині
Клоуни...
А від Boing відмовитись не хочуть?
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06.11.2023 09:17 Ответить
Ну от зовсім не здивуюся,коли згодом турецькі стюардеси в бурках будуть ходити по салону літака та пропонувати пасажирам айран.
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06.11.2023 09:55 Ответить
Ататюрк мабуть в могилі перевертається...
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06.11.2023 10:01 Ответить
Нехай там не дуже крутиться,бо Пердоган ще може його оголосити ворогом ісламу,відновити халіфат,а себе,коханого,назначити Халіфом.
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06.11.2023 10:16 Ответить
Пустили чурбанов, теперь удивляются..
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06.11.2023 09:19 Ответить
Семіти, антисеміти... яка різниця.
Питання хто в якому світі хоче жити.
Одвічний Коран і незмінний хазяїн, або засади Просвітництва і тимчасовий менеджер з керування державою?
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06.11.2023 09:32 Ответить
Доля кожної арабської країни це вічна війна і радикальний іслам, просто тому що ефективно управляти країною вони не можуть і усі живуть у злиднях, якщо не барижать нафтою, а тому їх невдоволене населення постійно радикалізується, і за відсутністю жертви іншої релігії починають вбивати один одного.
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06.11.2023 09:38 Ответить
А ми можемо? Тут надра найбагатші у Європі,(москалі не Європа) і який в нас рівень життя? Яка арабська країна би повіддавала все озброєння,за якісь недієві папірці? Ну скажіть?
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06.11.2023 12:59 Ответить
Ти хоч в одній країні арабській було, бидло дегенеративне?
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06.11.2023 14:34 Ответить
А що гарного у Ірану, Іраку, Лівані та Газі?
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06.11.2023 14:59 Ответить
А що поганого,такі самі люди як скрізь на планеті.
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06.11.2023 15:01 Ответить
Арабські Емірати.Туди багато хто з українок зараз поїхав.Молодих українок.
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06.11.2023 20:22 Ответить
І які ісламські країни можна назвати успішними без нафти і "Ататюрка"? Усі теократичні ісламські держави це одвічна різанина, геноцид, ненависть, якщо не інших, то один одного і жодних засуджень джихадистів. Ісламістів влаштовують усі ті їх хамаси, ісіси, боко-харами, хусіти і т.д. І такого немає в жодній іншій релігії.
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09.11.2023 12:00 Ответить
Те саме можна сказати про нас,вічні війни,геноцид,ще совдепію додати,так взагалі темрява.
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12.11.2023 00:56 Ответить
Ну і хто стоїть за цими "антисемітськими виступами"? Араби, яких ви самі понапускали у великих кількостях. Робочих рук вам не вистачало? Демографія у вас погана? Ну ось і отримуйте...
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06.11.2023 09:39 Ответить
В Европе и раньше было опасно быть евреем. Все умные люди переезжают в Америку, не только евреи.
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06.11.2023 09:46 Ответить
Я безмежно стурбований...
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06.11.2023 09:46 Ответить
Европа и США никогда в истории никому так не помогали как Украине.
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06.11.2023 09:48 Ответить
США допомагали. Під час WWII. Росії.
В тому числі і окупованій Європі.
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06.11.2023 10:37 Ответить
Антисемітизм ,був постійно, латентний, тобто спящий , а зараз у антисемітів у сіх мастей , з'явився справжній привід , але с початку це Євреї , а потім усі цивілізовані люди . Як у Неметчині , так шо рожевим поні , я пропоную бути обережними захищаючи агресивний Іслам. Наприклад ми у школах не навчаємо дітей насильству та ненависті до арабів , а в Азі це роблять з діт садочку по відношенню до Євреїв та Американців .
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06.11.2023 09:49 Ответить
Сейчас антисемитизма в классическом понимании практически нет. Есть исламская неприязнь до Израиля, и то не у всех.
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06.11.2023 09:56 Ответить
Главы 18 ведомств ООН, а также других гуманитарных организаций опубликовали совместное заявление, призывающее к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в Израиле и Палестине

«Хватит», - говорится в заявлении. «Это должно прекратиться сейчас же».

- В Газе, по данным Минздрава, погибли почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 000 раненых нуждаются в немедленной помощи в перегруженных больницах.

- Все население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, убежищах, больницах и местах поклонения. Это неприемлемо.

- Сообщается о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения.

- С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 коллег БАПОР - это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте.

Письмо подписали руководители 18 организаций, известных как Межведомственный постоянный комитет.
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06.11.2023 09:59 Ответить
Козойобів захищаєш?
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06.11.2023 10:02 Ответить
Пішов нахер. Там люди, як і скрізь.
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06.11.2023 10:03 Ответить
Мо ти ще скажеш, що і кацапи то люди? А ці бувають жорстокіші за кацапів...

То може ти і мняса не їси? (с)
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06.11.2023 10:09 Ответить
Вася, чий Крим та хто такий Х#ло?
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06.11.2023 15:02 Ответить
А як вони хотіли? Мирних там нема, йди в дупу, москале.
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06.11.2023 10:25 Ответить
Ну, ти зрозумів, Васілій...?

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06.11.2023 10:53 Ответить
Вася, чурки за шо боролись, на то и напоролись.
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06.11.2023 13:15 Ответить
якщо у вас в країні почала проявлятись "ісламская нєпріязнь" до Ізраіля, то можете поскаржитись у Раду ООН з прав людини.
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06.11.2023 10:02 Ответить
Вчера читал про это назначение... . Нет слов. Ещё бы северную корею сделали главой комитета по правам человека. Дичь, как и всё ООН в целом.
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06.11.2023 10:11 Ответить
у мене є питання щодо мультікультуризму. Українських біженців Британія приймала тільки за умови самостійного пошуку спонсора, який візьме на себе утримання. А як справи із спонсорами у арабських біженців? Мені здається, що британці просто б'ютьс за право стати спонсором для арабської родини.
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06.11.2023 10:12 Ответить
Отож... Європі треба дешева робоча сила? То чим їм не підходять українці/молдавани/грузини - це теж дешева робоча сила, але європейської цивілізації. Вони на себе пояси шахіда не начеплять! Навіщо тягати до себе цих чурок? Дали їм незалежність - хай самі тепер якось іпуться там!
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06.11.2023 10:24 Ответить
Палестина - це помийка з гуманоїдів, бо нормальна істота вдячна за добро або принаймні руку, що годує, не відгризе.
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06.11.2023 10:33 Ответить
Nepryan. Не тільки до Ізраїлю, а ще до Америки. Та усіх невірних, махачкала вам в приклад .Ігіл , Хамас , голови ріже усім , невірним, також і арабам які були поруч. За компанію. У муслемім зараз дуже потужна пропаганда, та завдяки користним ідіотам також. Но за всім цім сторчать вуха ***** .
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06.11.2023 10:45 Ответить
Вася Быколог, Василій до вас питання, а чому вони так дупу не рвали за Україну ???
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06.11.2023 10:54 Ответить
Вася бикує, віддупляє ще чий Крим та не знає хто такий Х#ло
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06.11.2023 17:01 Ответить
У Європейській комісії підкреслили, що варто протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також - зростанню антимусульманської ненависті Джерело:
А що робити з ненавистю мусульман до європейців , яка вже виходить за всякі рамки ? Чому Єврокомісія про це мовчить ?? Чи може там думають що - якщо не звертати на це увагу то все розсосеться само собою ??
Як ви толєрасти вже дістали своєю толерантністю . Вам плюють прямо в лице , а ви лише мовчки втираєтесь
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06.11.2023 10:58 Ответить
Що кажуть "друзі Палестини"
Росія:
- громадянське населення у Палестині бомбити не можна, а в Україні - можна.

Туреччина:
- 4 млн. палестинців мають право на свою державу, а 40 млн. курдів - не мають.

Єгипет:
- ми хвилюємося за палестинців, але до себе їх не пустимо.

Хусити Ємену:
- у нас у країні повна розруха, але ми боротимемося з євреями.

ХАМАС: ми не повинні дбати про мешканців Гази, ООН нехай піклується про них.

Але винен у всьому Ізраїль.
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06.11.2023 11:01 Ответить
Є дуже давній і правдивий вираз:
- "Той, хто сіє вітер, пожинає бурю".

Так було 07.10


А так 05.11
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06.11.2023 11:13 Ответить
очень важно не допустить массовой высылки мусульманских эмигрантов в Украину после войны. чтобы после того как Украина будет экономически ослаблена ей не диктовали таких решений из Брюсселя.
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06.11.2023 11:27 Ответить
А хто ж це зробив? По версії солов'ьова- Україна. Лікувати треба не наслідки, а причину. Як тільки позбудетесь кацапоїдів, зразу хвиля антисімізму спаде. Женіть їх на вялікую родіну у Мухосранск.
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06.11.2023 11:39 Ответить
треба було більше приймати арабів в європу
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06.11.2023 16:15 Ответить
 
 