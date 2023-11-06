Давление относительно переговоров Украины с рф является "вредным и контрпродуктивным", - ISW

Внешнее давление с целью принудить Украину к переговорам с россией является вредным и контрпродуктивным.

Об этом говорится в отчете ISW, информирует Цензор.НЕТ.

"ISW продолжает оценивать, что внешнее давление с целью принудить Украину к переговорам с рф вредно и контрпродуктивно, пока Путин сохраняет свои максималистские цели и верит, что он может достичь их на поле боя", - отмечается в отчете.

Напомним, на днях появилась информация, что официальные лица из Соединенных Штатов и Евросоюза начали "тихо обсуждать" с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией.

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