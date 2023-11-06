Зеленский анонсировал саммит Формулы мира: Финальный документ передадим рф, но после выхода их войск из Украины. Условие для дипломатии – наш суверенитет

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с рф "под пулями, с оружием у наших голов". Сначала рф должна вывести свои войска из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News.

"Сначала россия должна вывести войска, задействовать дипломатическую площадку. Кстати, наша Формула мира - хорошая площадка. Год назад мы предложили 10 пунктов Формулы мира, на последней встрече в Мальте на уровне советников было представлено почти 66 стран, поддержавших эту встречу, которые обсудили первые 5 из 10 пунктов Формулы мира", - отметил он.

По словам Зеленского, следующим шагом будет проведение еще одной такой встречи на уровне советников, в ходе которой обсудят следующие пять пунктов.

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"И тогда мы сможем организовать первый саммит относительно Формулы мира. Это произойдет. Я уверен, что на саммит приедут представители всех континентов. И когда мы будем иметь Формулу мира со всеми пунктами и деталями того, как закончить войну, когда этот документ будет готов, мы обязательно передадим его российской стороне. Но для того чтобы это произошло, они должны сначала уйти с нашей земли. Условие для дипломатии - оставить наш суверенитет", - добавил глава государства.