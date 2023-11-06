Зеленский анонсировал саммит Формулы мира: Финальный документ передадим рф, но после выхода их войск из Украины. Условие для дипломатии – наш суверенитет
Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с рф "под пулями, с оружием у наших голов". Сначала рф должна вывести свои войска из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News.
"Сначала россия должна вывести войска, задействовать дипломатическую площадку. Кстати, наша Формула мира - хорошая площадка. Год назад мы предложили 10 пунктов Формулы мира, на последней встрече в Мальте на уровне советников было представлено почти 66 стран, поддержавших эту встречу, которые обсудили первые 5 из 10 пунктов Формулы мира", - отметил он.
По словам Зеленского, следующим шагом будет проведение еще одной такой встречи на уровне советников, в ходе которой обсудят следующие пять пунктов.
"И тогда мы сможем организовать первый саммит относительно Формулы мира. Это произойдет. Я уверен, что на саммит приедут представители всех континентов. И когда мы будем иметь Формулу мира со всеми пунктами и деталями того, как закончить войну, когда этот документ будет готов, мы обязательно передадим его российской стороне. Но для того чтобы это произошло, они должны сначала уйти с нашей земли. Условие для дипломатии - оставить наш суверенитет", - добавил глава государства.
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Усі революції тама - робили військові - спокіно затикали і поліцію і охранку
Так що , або таки розізлять вояків , або перекуплять їх пропагандою та купою рублей
".... снімітє сруля"!!!!
Звичайно, звучить це гарно. Але хотілося б дізнатись, що мається на увазі під "нашою землею".
1) Просто перестать стрелять.
2) Встретиться где-то посередине.
3) Поискать мир в глазах *****.
4) Посадити Порошенка.
5) Замаринувати шашлики на Перве Мая.
Бо оцю "формулу миру" з виходом на кордони 1991року правильно називати "формула перемир'я", або "формула війни низької інтенсивності". Бо при такій "формулі миру" касапи все-одно стрілятимуть по Україні через кордон.
2. увімкнути на Т2 опозиційні телеканали і закрити чорну діру бюджету - дермовий марафон одного блазня
3. подарувати Бєню справжньому правосуддю (на жаль не українському а американському) і посадити дермаків-татарових
4. припинити банді земародерів красти
5. створити уряд спеціалістів, а не офіціантів, а самому Зе нікуди не втручатися: ні в армію ні в економіку.., а тихесенько відбувати роль статиста аби досидіти цілим та неушкодженим до кінця свого бездарного і трагічного прездобольства, що, може, зарахується на обов'язковому згодом суді над Найвеличнішим
Такі меседжі послаблюють недовіру до зе-влади.
Але потрібні реальні кроки щодо обмеження свавілля ОПи, зокрема припинення практики втручання у кадрову політику Генштабу.
1. Ми в процесі перемовин щодо реальної стратегії перемоги Ізраїлю над арабським світом.
2. Це вже іде декілька тисячоліть, і десь стількі же буде продовжуватися.
3. Так і кінцеву ціль та критерії життя палестинців та євреїв.
4. Про причини глухого кута - краще дивитися у Біблії.
5. Про реалістичність створення столиці Ізрахлю у Ієрусалимі - треба запитати у Трампа!
Поки ці відповіді не будуть сформульовані - фінансування не буде!