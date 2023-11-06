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Зеленский анонсировал саммит Формулы мира: Финальный документ передадим рф, но после выхода их войск из Украины. Условие для дипломатии – наш суверенитет

зеленський

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с рф "под пулями, с оружием у наших голов". Сначала рф должна вывести свои войска из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News.

"Сначала россия должна вывести войска, задействовать дипломатическую площадку. Кстати, наша Формула мира - хорошая площадка. Год назад мы предложили 10 пунктов Формулы мира, на последней встрече в Мальте на уровне советников было представлено почти 66 стран, поддержавших эту встречу, которые обсудили первые 5 из 10 пунктов Формулы мира", - отметил он.

По словам Зеленского, следующим шагом будет проведение еще одной такой встречи на уровне советников, в ходе которой обсудят следующие пять пунктов.

Читайте: Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед, - Зеленский

"И тогда мы сможем организовать первый саммит относительно Формулы мира. Это произойдет. Я уверен, что на саммит приедут представители всех континентов. И когда мы будем иметь Формулу мира со всеми пунктами и деталями того, как закончить войну, когда этот документ будет готов, мы обязательно передадим его российской стороне. Но для того чтобы это произошло, они должны сначала уйти с нашей земли. Условие для дипломатии - оставить наш суверенитет", - добавил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) переговоры (5075) россия (96231)


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Топ комментарии
+17
янелох боневтік марофоновголовунасранович проїбав дипломатію на міжнародній арені і це вже аукається всим нам. Далі буде ще ржачніше 100%. Наголосували ***** пустоголові.
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06.11.2023 09:55 Ответить
+8
Потужно......Просто пук в муку!Хто це йому пише....Як таке зробити,вже ЗСУ каже на пряму!!!А цей...фантаст,як таке зробити,що пропонуеш???Гнати кацапа з вилами?Поки ви жиром..позапливали.....Просто сюр якийсь.
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06.11.2023 09:56 Ответить
+8
)(уйло буде воювати,допоки не здохне.-це факт.Народонасєлєніє рашки так само,-єслі началі надо заканчівать..на якісь бунти марно сподіватись,адже їм похєр на вбитих та поранених,вони мають людський ресурс,тому ніхто не зважає на м'ясні штурми,пори те ,що про це на рашці знають.
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06.11.2023 09:58 Ответить
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янелох боневтік марофоновголовунасранович проїбав дипломатію на міжнародній арені і це вже аукається всим нам. Далі буде ще ржачніше 100%. Наголосували ***** пустоголові.
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06.11.2023 09:55 Ответить
Не ний.
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06.11.2023 11:12 Ответить
Потужно......Просто пук в муку!Хто це йому пише....Як таке зробити,вже ЗСУ каже на пряму!!!А цей...фантаст,як таке зробити,що пропонуеш???Гнати кацапа з вилами?Поки ви жиром..позапливали.....Просто сюр якийсь.
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06.11.2023 09:56 Ответить
)(уйло буде воювати,допоки не здохне.-це факт.Народонасєлєніє рашки так само,-єслі началі надо заканчівать..на якісь бунти марно сподіватись,адже їм похєр на вбитих та поранених,вони мають людський ресурс,тому ніхто не зважає на м'ясні штурми,пори те ,що про це на рашці знають.
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06.11.2023 09:58 Ответить
Які бунти якщо тупа маса почала отримавуть краплю від вних вкраденого? Для них ця крапля манна небесна і божа роса в очі.
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06.11.2023 10:02 Ответить
віковічне рабське існування.
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06.11.2023 10:48 Ответить
Хотілося б щоб після смерті пуйла була анархія в скотомогильній федерації і їм було б не до війни, але скоріш за все сяде якийсь Патрушев замість нього і кардинально нічого не зміниться.
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06.11.2023 10:25 Ответить
на рашці ніколи не було анархії..там завжди--царизм,автократія,тоталітаризм.
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06.11.2023 10:46 Ответить
Народонасєлєніє рашки так само,-єслі началі надо заканчівать..на якісь бунти марно сподіватись
Усі революції тама - робили військові - спокіно затикали і поліцію і охранку
Так що , або таки розізлять вояків , або перекуплять їх пропагандою та купою рублей
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06.11.2023 10:52 Ответить
маєте на увазі,невдалий бунт Прігожина?
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06.11.2023 10:55 Ответить
То есть в любом случае мы что-то да уступаем кацапам. Суверенитет это конечно хорошо, но что насчёт территориальный целостности.
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06.11.2023 09:59 Ответить
Навіщо їм той фінальний докумет передавати?Хай лопухами підтираються,або мохом.
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06.11.2023 10:00 Ответить
у сруля осіннє загострення, вже другий день!!!!

".... снімітє сруля"!!!!
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06.11.2023 10:01 Ответить
Аля для того, щоб це сталося, вони повинні спочатку піти з нашої землі.
Звичайно, звучить це гарно. Але хотілося б дізнатись, що мається на увазі під "нашою землею".
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06.11.2023 10:02 Ответить
А заглянути у глаз вже не хоче ? Коли казали шо путін зуйло, а росія терорист, воно в глаз йому дивилося.....
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06.11.2023 10:06 Ответить
Знов у ньо загострення. Єрмаков, неси кляп, а Татаркін - тащи галоперідол. Хто його відв-язав? Ти, Жовква? Репа ти дурна, поїдеш у свій газпромбанк працювати. Там тобі не лафа як тут, сиди-бреши, а гроші капають...
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06.11.2023 10:07 Ответить
засунь собі в "зелену задницю" виставляти умову про дипломатію, рашистському медведю ,котрий тримає українську ногу в пащі(за Черчілем)
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06.11.2023 10:10 Ответить
Це не "формула миру" а пропозиція капітуляції. Без реальних успіхів на фронті, ця "формула" так і залишиться пустою дипломатичною димагогією.......
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06.11.2023 10:13 Ответить
Формула миру:
1) Просто перестать стрелять.
2) Встретиться где-то посередине.
3) Поискать мир в глазах *****.
4) Посадити Порошенка.
5) Замаринувати шашлики на Перве Мая.
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06.11.2023 10:19 Ответить
Без Китаю ця формула миру не буде мати значення а його представники не приїхали на зустріч в Мальту.... Мабуть все буде вирішуватись на зустрічі Сі з Байденом
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06.11.2023 10:23 Ответить
а формули перемоги досі ще нема?

Бо оцю "формулу миру" з виходом на кордони 1991року правильно називати "формула перемир'я", або "формула війни низької інтенсивності". Бо при такій "формулі миру" касапи все-одно стрілятимуть по Україні через кордон.
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06.11.2023 10:23 Ответить
Пес его знает, зачем этой ерундой сейчас заниматься. Показать бурхливу діяльність, чи шо?
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06.11.2023 10:24 Ответить
Вийди і покажи свою формулу миру оркам під Авдіївкою, Зєбіл, блд!
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06.11.2023 10:26 Ответить
1. звільнити Червінського
2. увімкнути на Т2 опозиційні телеканали і закрити чорну діру бюджету - дермовий марафон одного блазня
3. подарувати Бєню справжньому правосуддю (на жаль не українському а американському) і посадити дермаків-татарових
4. припинити банді земародерів красти
5. створити уряд спеціалістів, а не офіціантів, а самому Зе нікуди не втручатися: ні в армію ні в економіку.., а тихесенько відбувати роль статиста аби досидіти цілим та неушкодженим до кінця свого бездарного і трагічного прездобольства, що, може, зарахується на обов'язковому згодом суді над Найвеличнішим
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06.11.2023 10:30 Ответить
який суд? для 73% І досІ все норм
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06.11.2023 11:33 Ответить
Этот "документ" только поможет рашистам сэкономить на туалетной бумаге.
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06.11.2023 10:30 Ответить
Ермак , хорош экономить и разбавлять порошок!
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06.11.2023 10:37 Ответить
У Зеленського є дипломати? Це хто?
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06.11.2023 10:45 Ответить
Ia vot nipanimaiu , kak mozhna znimatsa kakimi ta formulami mira ili vastanavleniem , paka vaina ni viigrana 🤦 . Paka ti vraga nipobedil , mira nikakova nibudet ! A to chto vastanovish , ****** apiat razbombit ....LOL
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06.11.2023 10:50 Ответить
Ну, якщо документ передадуть тільки після виходу цапів з укр. території, то це значить, що його ніколи не передадуть.
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06.11.2023 10:57 Ответить
Та Ти Шо..... ще напиши тут про "вялікую, фтарую армію в мірє".... вийдуть нікуди не дінуться включно з Кримом!
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06.11.2023 11:18 Ответить
Якежвонокончене!
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06.11.2023 11:06 Ответить
"Fucking terrorist putin" - це було сильно.
Такі меседжі послаблюють недовіру до зе-влади.
Але потрібні реальні кроки щодо обмеження свавілля ОПи, зокрема припинення практики втручання у кадрову політику Генштабу.
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06.11.2023 11:12 Ответить
Хлопчик Вова, чи чуєшь ти себе?у твоїй "формулі миру" передбачений вивід ворожих військ (п.6) і якщо припустити, що трапиться диво і русня вийде з України, то 1.навіщо їм твоя формула миру і твої папери, адже це означає програш з яким вони не змиряться 2.не може одна й та сама дія бути як інструмент формулі і як вимога вимога для початку переговорів
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06.11.2023 11:16 Ответить
Группа республиканцев из 7 человек во главе с Майком Гарсия отправила письмо Байдену, призвав его отделить помощь Израиля от Украины. Группа выставила https://mikegarcia.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=1217 условия из 12 пунктов Байдену для поддержки Украины. Они потребовали предоставить Конгрессу реальную стратегию победы. Как Украина одержит победу и сколько времени это займет? Они хотят «понять конечную цель и критерии выхода». Они хотят информирования общественности о достигнутом прогрессе и определение причин нынешнего тупика, а также обновленной информации и статусе «весеннего контрнаступления». Еще они хотят увидеть, является ли «реалистичным желание Украины вернуть Крым». Пока администрация Байдена не удовлетворит их условия, они не будут рассматривать финансирование Украины в Конгрессе.
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06.11.2023 12:40 Ответить
Ну так треба дати відповідь на всі ці пункти, тільки розказуючи про Ізраїль:
1. Ми в процесі перемовин щодо реальної стратегії перемоги Ізраїлю над арабським світом.
2. Це вже іде декілька тисячоліть, і десь стількі же буде продовжуватися.
3. Так і кінцеву ціль та критерії життя палестинців та євреїв.
4. Про причини глухого кута - краще дивитися у Біблії.
5. Про реалістичність створення столиці Ізрахлю у Ієрусалимі - треба запитати у Трампа!

Поки ці відповіді не будуть сформульовані - фінансування не буде!
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06.11.2023 12:43 Ответить
Як вже заїпав цей формулятор.
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06.11.2023 14:46 Ответить
 
 