В октябре россияне изготовили почти 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, - ГУР МО

Приблизительно с весны Москва постепенно наращивает производство ракет. Сейчас в запасах примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Об этом в комментарии РБК-Украина отметил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

россия имеет в запасах примерно 165 "Калибров", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – 350 км.

Представитель ГУР МО уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то улетит с поста. А добиться результата им будет сложно – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", – добавил Скибицкий.

Он также отметил, что в октябре россиянам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. В частности, "Калибров" – 20 единиц, Х-101 – около 40. Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К".

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Россияне также проводят модернизацию Х-22, их враг перерабатывает на Х-32. Речь идет о небольших показателях – примерно 9 единиц в месяц. По "Кинжалам", в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты. Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать ракеты Оникс с целью использования их по наземным объектам.