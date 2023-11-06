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Новости Агрессия России против Украины
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В октябре россияне изготовили почти 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, - ГУР МО

виробництво,росія,ракети

Приблизительно с весны Москва постепенно наращивает производство ракет. Сейчас в запасах примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Об этом в комментарии РБК-Украина отметил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

россия имеет в запасах примерно 165 "Калибров", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – 350 км.

Представитель ГУР МО уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то улетит с поста. А добиться результата им будет сложно – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", – добавил Скибицкий.

Он также отметил, что в октябре россиянам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. В частности, "Калибров" – 20 единиц, Х-101 – около 40. Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К".

Читайте: Россия пытается возобновить и нарастить производство вооружений, в 2024 году оккупанты планируют произвести 2,1 млн боеприпасов, - ГУР МО

Россияне также проводят модернизацию Х-22, их враг перерабатывает на Х-32. Речь идет о небольших показателях – примерно 9 единиц в месяц. По "Кинжалам", в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты. Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать ракеты Оникс с целью использования их по наземным объектам.

Автор: 

производство (480) ракеты (3620) Скибицкий Вадим (292)


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Топ комментарии
+17
А що виробив "Укроборонпром"?
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06.11.2023 10:02 Ответить
+17
Щоб переосмислити наймудріші рішення та зрівняти з українським великобудівним ракетним асвальтом.
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06.11.2023 10:05 Ответить
+16
Дороги, серіали, та марахфон на ТБ
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06.11.2023 10:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це все полетить зимою на наші голови.
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06.11.2023 10:00 Ответить
А може навіть восени, а може навесні, давай будемо гадати на кофійній гущі
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06.11.2023 11:00 Ответить
Це інфа ,щоб народ підбадьорити?!...
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06.11.2023 10:00 Ответить
Щоб переосмислити наймудріші рішення та зрівняти з українським великобудівним ракетним асвальтом.
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06.11.2023 10:05 Ответить
На кацапії воно, звісно, видніше
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06.11.2023 10:09 Ответить
ти сьогодні зареєструвався щоб цю куйню написать?
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06.11.2023 10:19 Ответить
орієнтовно 80 "Кинжалів"
Одними "Кинжалами" можна наглухо обрушити всю енергосистему: збивати їх здатні лише "Петріоти", які встановлені тільки в Києві. У всіх інших місцях - гарантоване влучання. Плюс 290 "Іскандерів".
Що ж, подивимось.
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06.11.2023 10:01 Ответить
Ну щось якось той рік не обрушились.
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06.11.2023 10:06 Ответить
Цього року вони ще мають величезні запаси дронів. Правда, і у нас з ППО має бути краще, ніж торік.
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06.11.2023 10:11 Ответить
Ну навіть якщо електрика ляже, то буде безаперечний плюс в можливості в цивільних відсмоктатись від ************ і в холодній, голодній тиші обдумати як вийшло те, що вийшло.
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06.11.2023 10:14 Ответить
Ще невідомо, якого висновку дійдуть ті цивільні у стані "телеломки".
А якщо "та ну ейо *****, ету Украіну, в россіі лучше, тєлєвізор хотя би работаєт бєз пєрєбоєв"?
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06.11.2023 10:33 Ответить
Х-22 теж плюсуйте.
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06.11.2023 10:09 Ответить
Ці 80 "Кинжалів" може вже 4 роки лежать на складах. Так можна було б казати і минулого року, що вони ще тоді випустять їх всі і обрушать енергосистему)
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06.11.2023 10:59 Ответить
Тобто залишається тільки сподіватись, що: або "Кинджалів" реально є менше, або вони частково несправні, або їх з якихось невідомих причин не зможуть застосувати багато разів.
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06.11.2023 11:02 Ответить
А що виробив "Укроборонпром"?
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06.11.2023 10:02 Ответить
Дороги, серіали, та марахфон на ТБ
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06.11.2023 10:06 Ответить
Им не мешают слуги народа, в следующем месяце еще больше сделают
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06.11.2023 10:07 Ответить
Будемо сподіватись,що ми багато чого не знаємо про можливості нашої ППО.Інакше це,м'яко кажучи,*******.
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06.11.2023 10:05 Ответить
А скільки сотень виготовили ми?
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06.11.2023 10:06 Ответить
Ми виготовили багато ******** і крінджу.
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06.11.2023 11:28 Ответить
Откуда такие точные сведения.
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06.11.2023 10:07 Ответить
Інфа бАданова із глибокого тилу ворога.....
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06.11.2023 12:13 Ответить
а в Дніпрі зато поклали бруківку..
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06.11.2023 10:08 Ответить
І який зв'язок?
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06.11.2023 10:12 Ответить
Зелений
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06.11.2023 10:25 Ответить
А я думав війна
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06.11.2023 10:29 Ответить
Зелена. Але залита червоною кров'ю українців.
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06.11.2023 10:35 Ответить
Свои делать надо, а не просить вечно
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06.11.2023 10:10 Ответить
а шо на це відповість надталановитий талант, отрок-кацап смєтанін????
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06.11.2023 10:11 Ответить
А в нас Асфальт та Бурківка
😡😡😡
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06.11.2023 10:11 Ответить
а Україна? 100500 виступів зеленьского!
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06.11.2023 10:13 Ответить
А у нас така сама кількість відео від зеленського.
Може навіть більше.
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06.11.2023 10:19 Ответить
вопрос к ГУР МО: когда начнется системная работа по ликвидации всего военно-политического руководства страны - террориста ?
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06.11.2023 10:19 Ответить
Якби це було так легко зробити, то на приклад, ватажки хамас вже б годували хробаків.
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06.11.2023 10:30 Ответить
Пуйла достать тяжело. Но есть куча министров, офицеров Ген штаба, и т.д.

А то Буданов нам рссказывал как много было покушений на него и на ПРезидента, но что то мы не слышали ни об одном покушении на лаврова медведева или шойгу....

И тот же Буданов рассказывал нам какие замечательные возможности в рф есть у украинской разведки .

Ведь по сути ястребов в кремле не так и много...

Если бы Украина с 2014 г озадачилась созданием децентрализованной сети не связанных друг с другом ликвидаторов в стране-террористе, войны уже могло бы и не быть...
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06.11.2023 10:48 Ответить
Розповідати буданов може багато чого.
А от вірити цьому це вже ваша справа.
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06.11.2023 10:51 Ответить
Но согласитесь что в условиях дефицита ресурсов логично концентрировать свои усилия на ключевых фигурах врага и их окружении. Это будет дешевле чем собирать, вооружать миллионную армию.
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06.11.2023 11:08 Ответить
Бред, общемировая практика у элиты не поступать так с друг другом, потому что в эту игру всегда могут играть двое.
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06.11.2023 16:03 Ответить
это пуйло элита ?
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06.11.2023 17:03 Ответить
Политики, определяющие судьбу миллионов людей являются элитой. У них под запретом уничтожение друг друга, нравится вам это или нет.
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06.11.2023 17:08 Ответить
в этом проблема таких как вы. Вы все ждете когда такие как пуйло или медведев сбросят ЯО или взорвут атомный реактор ....
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06.11.2023 17:14 Ответить
Таких как вы, ага. Не что вы, да, куда нам до вас, вы то не ждете, вы действуете, да.
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06.11.2023 17:28 Ответить
кто то может и молится на кремлевских карликов и считает их "элитой", но миллионы людей в Украине считает их террористами и с удовольствием их уничтожили.
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06.11.2023 17:10 Ответить
Молитесь в таком случае, что бы он оказался добрее Гитлера.
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06.11.2023 17:14 Ответить
мы готовы отдать зеленского в обмен на ликвидацию путина можем даже доплатить)
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07.11.2023 01:31 Ответить
что по поводу производственных мощностей? они делают свои ракеты в заводских цехах.
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06.11.2023 11:34 Ответить
Якщо вам потрібен мій дозвіл, щоб нанести удар по кацапським заводам, то я з задоволенням його даю!
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06.11.2023 11:40 Ответить
нужно изготавливать бомбардировочные аэростаты и отправлять их по раше как японцы по США
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06.11.2023 11:51 Ответить
Суммарная дальность почти 40 000км! Ахренеть!
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06.11.2023 10:25 Ответить
Які вони погані ці росіяни! От ми добрі ми того не виготовляємо ми за мир! Досить перестати стріляти!
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06.11.2023 10:31 Ответить
Приблизно з весни Москва поступово нарощує виробництво ракет. Зараз має в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів (В Україні є приблизне ГУР МО, але чим воно займається точно не відомо.)
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06.11.2023 10:35 Ответить
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06.11.2023 10:49 Ответить
будемо їх відбивати телемарахфоном і відосиками zеленського
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06.11.2023 10:59 Ответить
Нельзя разобрать одну ракету атаксм и сделать полную копию на основе оригинала?
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06.11.2023 11:06 Ответить
Вот зелені недоноски,вчится як робити під час війни,а не ляпати гнилими язиками і здавати неньку Україну.
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06.11.2023 11:16 Ответить
Підри хочуть утнути той же кюндштюк, що і їх хамаські брати,тобто, вчинить масовий запуск ,аби перевантажить ППО. Поверни їм всемеро, Всевишній!
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06.11.2023 11:30 Ответить
Как нанести удар по иранским военным объектам - так это нормально.
А как по российским ракетным заводам - начинается жевание соплей.
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06.11.2023 12:20 Ответить
Разницу во возможности эскалации не чуете ?)
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06.11.2023 16:05 Ответить
Де Українські ракети ?
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06.11.2023 13:11 Ответить
А як же "Два-три пуски максимум"? Це туди ж де "Війни не буде, захід нагнітає", "два-три тижні максимум", "На пляжі в Криму вже цього літа"???
Скільки ви платите своїм аналітикам? Я готовий вам робити всі ці прогнози за 100 баксів. На заощаджені кошти - купіть дронів на фронт.
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06.11.2023 20:57 Ответить
 
 