В октябре россияне изготовили почти 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, - ГУР МО
Приблизительно с весны Москва постепенно наращивает производство ракет. Сейчас в запасах примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.
Об этом в комментарии РБК-Украина отметил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
россия имеет в запасах примерно 165 "Калибров", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – 350 км.
Представитель ГУР МО уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же.
"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то улетит с поста. А добиться результата им будет сложно – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", – добавил Скибицкий.
Он также отметил, что в октябре россиянам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. В частности, "Калибров" – 20 единиц, Х-101 – около 40. Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К".
Россияне также проводят модернизацию Х-22, их враг перерабатывает на Х-32. Речь идет о небольших показателях – примерно 9 единиц в месяц. По "Кинжалам", в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты. Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать ракеты Оникс с целью использования их по наземным объектам.
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Одними "Кинжалами" можна наглухо обрушити всю енергосистему: збивати їх здатні лише "Петріоти", які встановлені тільки в Києві. У всіх інших місцях - гарантоване влучання. Плюс 290 "Іскандерів".
Що ж, подивимось.
А якщо "та ну ейо *****, ету Украіну, в россіі лучше, тєлєвізор хотя би работаєт бєз пєрєбоєв"?
😡😡😡
Може навіть більше.
А то Буданов нам рссказывал как много было покушений на него и на ПРезидента, но что то мы не слышали ни об одном покушении на лаврова медведева или шойгу....
И тот же Буданов рассказывал нам какие замечательные возможности в рф есть у украинской разведки .
Ведь по сути ястребов в кремле не так и много...
Если бы Украина с 2014 г озадачилась созданием децентрализованной сети не связанных друг с другом ликвидаторов в стране-террористе, войны уже могло бы и не быть...
А от вірити цьому це вже ваша справа.
А как по российским ракетным заводам - начинается жевание соплей.
Скільки ви платите своїм аналітикам? Я готовий вам робити всі ці прогнози за 100 баксів. На заощаджені кошти - купіть дронів на фронт.