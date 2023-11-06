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Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Их должны продлить с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.

Так, законопроект 10211 от 06.11.2023 предлагает Раде продлить срок действия военного положения в Украине, а проект закона 10212 от 06.11.2023 - срок проведения общей мобилизации.

Оба документа уже направлены на рассмотрение профильного комитета.

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ВР (29287) Зеленский Владимир (20899) мобилизация (2816) военное положение (512)


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Топ комментарии
+10
ЗНС-ПНХ!
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06.11.2023 10:49 Ответить
+8
Сам може мобілізується ? І усіх своїх держиморд мобілізує.. Чи мобілізація то не для паничів...

І у нас чому військовий стан, а не війна ?
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06.11.2023 10:50 Ответить
+8
ты чего не на паРаше за родину не воюешь, уклонист?
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06.11.2023 11:06 Ответить
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ЗНС-ПНХ!
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06.11.2023 10:49 Ответить
то ще хай обгрунтує!!!
на підставі....
конституція, закони...
з ***** воєнний стан а не стан війни????
чому мобілізація робочо-селянська а не загальна???
де він взяв таке право, самостійно відхилятися від Конституційних положень????
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06.11.2023 11:14 Ответить
ви, схоже, знаний правознавець (Конституція, закони), то з якої сраки ви видлупали оцей "стан війни", з руснявої пропаганди?
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06.11.2023 11:24 Ответить
Покажіть закон про стан війни. Щоб подивитись, чим від воєнного стану відрізняється.
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06.11.2023 11:37 Ответить
Все це робиться під майбутні вибори цієї оманської падлюки, щоб уникнути покарання за міни, Маріуполь, Азов і зраду Україні.
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06.11.2023 12:32 Ответить
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
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06.11.2023 13:41 Ответить
Ну, припустимо, оголосив, а що далі? Яким документом мають керуватись всі гілки влади та держустанови, замість Закону "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 Про правовий режим воєнного стану ", який у стані війни вже не буде діяти?
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06.11.2023 13:47 Ответить
Сам може мобілізується ? І усіх своїх держиморд мобілізує.. Чи мобілізація то не для паничів...

І у нас чому військовий стан, а не війна ?
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06.11.2023 10:50 Ответить
Дайте, будь ласка, посилання на закон про правовий режим стану війни.
Посилання на закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
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06.11.2023 10:52 Ответить
"...нема за що воювати"
сиділа отака ***** з 24.02.2022 десь трохи більше півроку тихо, тепер почала патякати.
а за що, їблан, на твою думку воюють люди, коли на їхню країну нападає паскудь на кшталт росії?
за матеріальні статки чи просто за виживання країни?
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06.11.2023 11:29 Ответить
Во как кацапские уклонисты возбудились. И вправду, недаром у нас всё больше людей не хочет больше помогать Украине. В первый год войны было 80% за помощь. Сейчас около 30%. Потому что в самой Украине очень много подобного мусора, как вы,, который тут пишет всякий бред про защиту своей Родины. Сливайтесь под паРашу уже. Может вам там привычнее и теплее будет.
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06.11.2023 11:00 Ответить
ты чего не на паРаше за родину не воюешь, уклонист?
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06.11.2023 11:06 Ответить
І чому та радієш? Тому, що станеш наступним?
Чи ти вважаєш, що тебе НАТО захистить? Готуй лижі, "защітнік".
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06.11.2023 11:09 Ответить
Сказав той, хто "злився" під НАТО.
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06.11.2023 11:36 Ответить
Ознаки фахової шизофазії, а відровідно, це кацбот.
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06.11.2023 11:44 Ответить
Можна його на вивчення основного закону направити,з подальшим складанням іспиту,бо воно його не читало ніколи.
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06.11.2023 11:08 Ответить
Нехай хоч раз відповість перед народом України, чому сам "відкосив" чотири рази.
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06.11.2023 11:10 Ответить
потому что он кроме своих родителей никому ничего не должен.
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06.11.2023 11:52 Ответить
Может, как в России, где военное положение и мобилизация вводится один раз до указа о прекращение?

Зачем продлевать постоянно.
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06.11.2023 11:11 Ответить
Щоб не було узурпації влади.
У старій редакції закону "Про правовий режим воєнного стану" так і було: вводиться один раз, скасовується тільки президентським указом. А якщо президент не захоче видавати указ про скасування (а підстави є: росія ж не розпалась, значить, загроза Україні зберігається)?
Тому в новій версії закону нічого не сказано про продовження воєнного стану. Президент має кожного разу вносити до ВР законопроєкт, який ВР може і не підтримати.
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06.11.2023 11:28 Ответить
як приклад:
петиція про лендліз - вже півтора місяці без відповіді
затвердження результатів вибора керівника САП - затягнулось на 9 місяців, навіть після особистої обіцянки президенту США, що до кінця місяця затвердять
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06.11.2023 11:31 Ответить
Але, теоретично, якщо ми виграємо цю війну і воєнний стан таки буде скасовано, зєлю можна буде усунути шляхом виборів.
За старою версією закону зєля може сказати: "росія не розвалилась, вона готує нову війну, тому ми всі під загрозою, і я не скасую воєнний стан". А у режимі воєнного стану всі вибори заборонені.
Різницю розумієте?
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06.11.2023 11:34 Ответить
пошел на фуй
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06.11.2023 11:44 Ответить
Ці подання все більше схожі на чергову індульгенцію для зєлі і його кодла.
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06.11.2023 12:45 Ответить
 
 