Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Их должны продлить с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.

Так, законопроект 10211 от 06.11.2023 предлагает Раде продлить срок действия военного положения в Украине, а проект закона 10212 от 06.11.2023 - срок проведения общей мобилизации.

Оба документа уже направлены на рассмотрение профильного комитета.

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