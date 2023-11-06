Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Их должны продлить с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.
Так, законопроект 10211 от 06.11.2023 предлагает Раде продлить срок действия военного положения в Украине, а проект закона 10212 от 06.11.2023 - срок проведения общей мобилизации.
Оба документа уже направлены на рассмотрение профильного комитета.
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+10 Володимир #577208
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+8 Vlad #582947
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+8 Vi Wa
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на підставі....
конституція, закони...
з ***** воєнний стан а не стан війни????
чому мобілізація робочо-селянська а не загальна???
де він взяв таке право, самостійно відхилятися від Конституційних положень????
І у нас чому військовий стан, а не війна ?
Посилання на закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
сиділа отака ***** з 24.02.2022 десь трохи більше півроку тихо, тепер почала патякати.
а за що, їблан, на твою думку воюють люди, коли на їхню країну нападає паскудь на кшталт росії?
за матеріальні статки чи просто за виживання країни?
Чи ти вважаєш, що тебе НАТО захистить? Готуй лижі, "защітнік".
Зачем продлевать постоянно.
У старій редакції закону "Про правовий режим воєнного стану" так і було: вводиться один раз, скасовується тільки президентським указом. А якщо президент не захоче видавати указ про скасування (а підстави є: росія ж не розпалась, значить, загроза Україні зберігається)?
Тому в новій версії закону нічого не сказано про продовження воєнного стану. Президент має кожного разу вносити до ВР законопроєкт, який ВР може і не підтримати.
петиція про лендліз - вже півтора місяці без відповіді
затвердження результатів вибора керівника САП - затягнулось на 9 місяців, навіть після особистої обіцянки президенту США, що до кінця місяця затвердять
За старою версією закону зєля може сказати: "росія не розвалилась, вона готує нову війну, тому ми всі під загрозою, і я не скасую воєнний стан". А у режимі воєнного стану всі вибори заборонені.
Різницю розумієте?