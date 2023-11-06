Сейчас Иран не поставляет "шахеды" в рф. Враг только начал наращивать собственное производство, - ГУР МО
Украинская разведка пока не фиксирует активную поставку ударных дронов-камикадзе из Ирана в россию.
Об этом в комментарии РБК-Украина отметил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в россии уже частично начались работы на заводе в Елабуге, где кремль хочет развернуть масштабное производство дронов-камикадзе.
Скибицкий пояснил, что на этом предприятии проходит только конечный сборник "шахедов", так называемых "Герань-2". Однако в рф работают и другие, смежные заводы, поставляющие комплектующие для ударных БПЛА.
"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "Шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборка из компонентов, которые поставлены из Ирана", - отметил представитель ГУР МО.
В то же время в ГУР не исключают, что Иран все еще может отправлять москве и незначительные партии готовых "шахедов". Однако первые контракты, заключенные, Тегеран уже выполнил. Поэтому сейчас активного перемещения дронов-камикадзе с территории Ирана в россию украинская разведка не фиксирует.
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Іран - став терористом...
Ганьба колишній колисці цивілізації!
Тегеран на подпєвках в *****?
В мікрофон рашистьської *********...
шахеды даже не красят...
А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.
А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.
https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0