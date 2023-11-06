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Сейчас Иран не поставляет "шахеды" в рф. Враг только начал наращивать собственное производство, - ГУР МО

шахед

Украинская разведка пока не фиксирует активную поставку ударных дронов-камикадзе из Ирана в россию.

Об этом в комментарии РБК-Украина отметил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в россии уже частично начались работы на заводе в Елабуге, где кремль хочет развернуть масштабное производство дронов-камикадзе.

Скибицкий пояснил, что на этом предприятии проходит только конечный сборник "шахедов", так называемых "Герань-2". Однако в рф работают и другие, смежные заводы, поставляющие комплектующие для ударных БПЛА.

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "Шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборка из компонентов, которые поставлены из Ирана", - отметил представитель ГУР МО.

Читайте: Россия пытается возобновить и нарастить производство вооружений, в 2024 году оккупанты планируют произвести 2,1 млн боеприпасов, - ГУР МО

В то же время в ГУР не исключают, что Иран все еще может отправлять москве и незначительные партии готовых "шахедов". Однако первые контракты, заключенные, Тегеран уже выполнил. Поэтому сейчас активного перемещения дронов-камикадзе с территории Ирана в россию украинская разведка не фиксирует.

Автор: 

Иран (1831) россия (96231) Скибицкий Вадим (292) дроны (4127)


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Топ комментарии
+5
Командуючого ССО зе-умєрови зняли з посади, тож виробництво рашистських "хєраней" в Єлабузі може бути спокійним й далі нарощувати обсяги випуску.
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06.11.2023 11:03 Ответить
+3
Планировал изготавливать 200, но делает меньше... Интересно, а от куда же тогда взялись 500 шахедов в сентябре? Да и сейчас за месяц их запускают точно большее 200. Как же уже надоели эти "сказки для успокоения".
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06.11.2023 11:08 Ответить
+2
Рекордна дальність бойового вильоту - близько 1000 км: у серійне виробництво пішов український аналог іранських "Шахедів", - гендиректор "Укроборонпром" Сметанін
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06.11.2023 12:07 Ответить
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Вже не важливо, що там постачає Іран. Він вже зробив свою справу. шайгу зрозумів, що колони не вирішують військові справи.
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06.11.2023 10:57 Ответить
Командуючого ССО зе-умєрови зняли з посади, тож виробництво рашистських "хєраней" в Єлабузі може бути спокійним й далі нарощувати обсяги випуску.
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06.11.2023 11:03 Ответить
І що ми хочемо...Депутат відмовився спілкуватись українською
https://www.youtube.com/watch?v=8EW3zHQC-Jo
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06.11.2023 11:08 Ответить
можно подумать им по-русски есть что-то народу сказать. самороспуск ВРУ перезрел.
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06.11.2023 12:05 Ответить
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Згоден?
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06.11.2023 12:37 Ответить
современная раша - злокачественная опухоль, остальное очень спорно.
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06.11.2023 13:04 Ответить
"современная"...рассія каторую ми патєрялі...ти хто по національності?
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06.11.2023 13:21 Ответить
у меня нет национальности.
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06.11.2023 13:26 Ответить
Значить русскій.
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06.11.2023 14:40 Ответить
Планировал изготавливать 200, но делает меньше... Интересно, а от куда же тогда взялись 500 шахедов в сентябре? Да и сейчас за месяц их запускают точно большее 200. Как же уже надоели эти "сказки для успокоения".
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06.11.2023 11:08 Ответить
Дєло Арєстовича жівьот і не вміраєт.
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06.11.2023 11:25 Ответить
ты поклонник Люси ?
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06.11.2023 12:08 Ответить
Як ти вгадав, пратівний?
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06.11.2023 12:10 Ответить
Вполне возможно еще есть запасы. Контракт был на 2400 Шахедов год назад.
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06.11.2023 16:26 Ответить
Перси - зганьбили свою репутацію-
Іран - став терористом...
Ганьба колишній колисці цивілізації!
Тегеран на подпєвках в *****?
В мікрофон рашистьської *********...
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06.11.2023 11:10 Ответить
Рекордна дальність бойового вильоту - близько 1000 км: у серійне виробництво пішов український аналог іранських "Шахедів", - гендиректор "Укроборонпром" Сметанін
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06.11.2023 12:07 Ответить
ждем первого массированного применения.
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06.11.2023 12:20 Ответить
точно...зима ось-ось, треба відповідати...
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06.11.2023 12:28 Ответить
дорогая вундервафля, по виду...
шахеды даже не красят...
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06.11.2023 12:34 Ответить
для лаптей ничего не жалко
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06.11.2023 12:37 Ответить
иранские шахеды сделаны как положено, а вот рашисткие поделки действительно кое-как
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06.11.2023 16:27 Ответить
это как то влияет на летные характеристики ?
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06.11.2023 16:40 Ответить
грубо говоря всё остальное сделано так же, через жопу. Иранские оригинальные модернизированные с учётом войны намного лучше, чем те, кто пытаются клепать сами.
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06.11.2023 18:24 Ответить
нам нужны БПЛА большей дальности. только аэростатические БПЛА дадут возможность наносить удары на всю глубину раши.
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06.11.2023 12:08 Ответить
ты че не зрячий ?
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06.11.2023 12:11 Ответить
у каждой системы свои преимущества и недостатки. "шахед" система одноразовая, с ограниченным радиусом. а автоматический дирижабль способен и до Владивостока долететь и вернуться после выполнения боевого задания.
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06.11.2023 12:18 Ответить
Виготовити в Україні аналог цих, так би мовити, "шахедів" - дуже просто. Все, що треба, так це англійцям трошки натужитися і передати нам креслення цих апаратів. І все. "шахед" розроблено в Англії.
А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.

А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.

https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0
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06.11.2023 12:22 Ответить
а де наші шахеди мопеди
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06.11.2023 12:32 Ответить
в серийном производстве , еще один не зрячий
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06.11.2023 12:35 Ответить
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06.11.2023 12:38 Ответить
рушники в своїх Шахедах використали авіадвигун австрійський. Кацапи ніколи не робили таких двигунів. Кацапи давно пищать, що немає двигунів для літаків, самі зробити не можуть. Німці недавно перекрили поставку двигунів для ланцетів, кацапи мовчать як в рот води набрали. Ізраїли в свій час передав їм технологію тяжких дронів. І через відсутність мотору дело нє пошло. ГУРМО по принципу -будєм наблюдать.
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06.11.2023 13:03 Ответить
 
 