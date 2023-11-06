На оккупированной Луганщине рашисты заставят жителей многоквартирных домов вносить вклады на капитальный ремонт жилья

Объем необходимых из населения средств будет определяться отдельно по каждому объекту.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Как не вкладывать деньги в восстановление недвижимого имущества? Закрепить это на законодательном уровне, что и сделали россияне на оккупированных территориях. По предложениям министерства строительства и жкг рф, жителей многоквартирных домов в так называемой "ЛНР" заставят делать взносы на капитальный ремонт жилья" – рассказал он.

По словам Лысогора, объем необходимых из населения средств будет определяться отдельно по каждому объекту после уточнения состояния недвижимости.

Читайте: Детей в школах оккупированной Луганщины заставляют плести маскировочные сетки