На оккупированной Луганщине рашисты заставят жителей многоквартирных домов вносить вклады на капитальный ремонт жилья
Объем необходимых из населения средств будет определяться отдельно по каждому объекту.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"Как не вкладывать деньги в восстановление недвижимого имущества? Закрепить это на законодательном уровне, что и сделали россияне на оккупированных территориях. По предложениям министерства строительства и жкг рф, жителей многоквартирных домов в так называемой "ЛНР" заставят делать взносы на капитальный ремонт жилья" – рассказал он.
По словам Лысогора, объем необходимых из населения средств будет определяться отдельно по каждому объекту после уточнения состояния недвижимости.
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Майже кожного разу в вагоні сиділа "група таваріщєй" (один-два "мужчіни" і до десятка "баб"), які голосно розповідали, що "ані с дамбаса єдут к дурним хахлам за пєнзієй".
Плохо не то что мы платили им пенсии (пан Коцкий подтвердит). Не смертельно сто мы им сейчас платим. Дело в том что мы им и дальше будим платить (если Америка позволит).
Существует договор СНГ о пенсионном обеспечении. Вкратце: пенсию платят в одном месте.
Крым в 14-ом проскользнул в Россию. Они им назначили пенсии и передали сведения в ПФ Украины. Всем крымчанам перестали выплачивать. Закон соблюдён.
ЛДНР - были незаконные фантомы и поэтому их т.н песии Украина считала мифом и поэтому продолжала обеспечение.
Сейчас кацапы их присоединили и назначают свои, российские пенсии (в ДНР уже 350 тысяч). Но, или не передают сведения, или наши их игнорируют и продолжают выплаты.
P.S. Самое забавное. Люди к сожалению смертны. Старики смертны чаще. При Петре Алексеевиче, пан Коцкий их видел в поездах. Каждые 2 месяца они хотя бы показывались в Украине. Во время ковида им стали автоматически продлевать банковские карты. Никто никуда не ездит. Абстрактный дедушка помер ещё в 19-ом, но на его карту продолжают поступать деньги. Или (нельзя исключать) списывают суммы на него. Вот так.
P.S.S огромный пласт про который никто не знает (из нас) нахера дедушке и бабушке в оккупированом селе гроши на каре Ощада? Кацапские банкоматы по ней рубли не выдают.
Решение есть..... Но о нём нам лучше не знать.