Затягивая с отменой "поправок Лозового", ВР защищает не только топкоррупционеров, но и насильников, - Шабунин

Затягивая с отменой "поправок Лозового", Верховная Рада защищает не только топкоррупционеров, но и насильников.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Народные депутаты защищают не только ТОП-коррупционеров, но и насильников. Это я о затягивании Радой с отменой "правок Лозового"", - отмечает он.

Ниже Шабунин приводит один из примеров.

"Обвиняемый, применяя насилие, пытался совершить действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Женщина убежала. Он догнал последнюю, продолжил нанесение ударов руками и ногами в разные участки тела, пытался изнасиловать. Женщине удалось вырваться. Обвиняемый снова догнал потерпевшую, схватил ее за ногу и оттащил на некоторое расстояние от жилого дома, где снова пытался изнасиловать. Находясь в помещении летней кухни, снова пытался изнасиловать. Не смог, поскольку потерпевшая забежала в хозяйственное помещение, закрывшись там. Дело закрыто по "правкам Лозового", - пишет глава ЦПК.

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Ранее в ЦПК отмечалось, что дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова закрыли, используя, в частности, норму по "правкам Лозового"