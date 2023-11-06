Без помощи союзников в бюджете Украины будет "дыра" в $29 млрд, - Марченко

В следующем году Украину может ожидать экономический кризис, если союзники не будут оказывать финансовую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, без дальнейшей поддержки со стороны союзников в бюджете Украины может образоваться "дыра" на сумму около 29 миллиардов долларов.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - пояснил глава Минфина.

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Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", – сказал министр.

Он также пояснил, что задержка финансирования Украины повлечет за собой и проблемы для ЕС.

"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы. ... В связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ", - добавил Марченко.

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