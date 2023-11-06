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Новости Помощь Украине
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Без помощи союзников в бюджете Украины будет "дыра" в $29 млрд, - Марченко

марченко,сергій

В следующем году Украину может ожидать экономический кризис, если союзники не будут оказывать финансовую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, без дальнейшей поддержки со стороны союзников в бюджете Украины может образоваться "дыра" на сумму около 29 миллиардов долларов.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - пояснил глава Минфина.

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Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", – сказал министр.

Он также пояснил, что задержка финансирования Украины повлечет за собой и проблемы для ЕС.

"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы. ... В связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ", - добавил Марченко.

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помощь (7882) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+25
Сокращай госслужбу,там армия дармоедов,отменяй сериалы и барабаны,разгони всякие наглядовы рады и наведи порядок с зарплатами судей,еще останется лишнее.
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06.11.2023 12:54 Ответить
+23
а якщо спробувати не красти???? чи це не варіант)))))
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06.11.2023 12:52 Ответить
+12
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06.11.2023 12:58 Ответить
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а якщо спробувати не красти???? чи це не варіант)))))
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06.11.2023 12:52 Ответить
Марченко, іди працюй! Що не день і ти вже тут усих настрашуєшь
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06.11.2023 13:37 Ответить
Паржем!
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06.11.2023 14:36 Ответить
Сокращай госслужбу,там армия дармоедов,отменяй сериалы и барабаны,разгони всякие наглядовы рады и наведи порядок с зарплатами судей,еще останется лишнее.
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06.11.2023 12:54 Ответить
Як би ви потрусили тих кого покриваєте, в Україні було би +290 мільярдів
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06.11.2023 12:54 Ответить
Ну, если так всё и оставить с государственным управлением, то будет не дыра, а будут рубли в бюджете, но, к тому времени, уже не Украины.
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06.11.2023 12:55 Ответить
Попробуйте не красти гниди зелені і приручіть депутатів і нечисть зелену то як мінім заштопаєте дірку
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06.11.2023 12:56 Ответить
Без зе-керівництва мабуть би був профіцит
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06.11.2023 12:56 Ответить
Бюджет України це гаманець українських корупціонерів.
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06.11.2023 12:58 Ответить
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06.11.2023 12:58 Ответить
Давайте вже 29 мільярдів Україні! Рєзніков вже курточки не краде,в державі все в порядку!
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06.11.2023 13:00 Ответить
Поки у вашої "іліти" є торти за 100 тис, про дірки можете не ******* - бо їх дуже легко залатати такими тортами.
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06.11.2023 13:04 Ответить
Отже лафа закінчилась. Зе-вилупки думали, що якщо будуть воювати роками, то їм бюджет будуть західні країни наповнювати. І все буде чіки-пуки.
Але без грошей буде соціальний вибух.
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06.11.2023 13:04 Ответить
Вірити, що Захід буде роками на своїй шиї терпіти зелених мародерів, поки вони там "п'ють каву в Ялт" у своїх фантазіях - це треба бути дуже наївним. Захід вміє рахувати гроші.
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06.11.2023 13:08 Ответить
Ну розумові здібності шахраїв не такі вже й великі, щоб допустити, що так насправді не буде.
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06.11.2023 13:13 Ответить
Лафа, на жаль, в першу чергу закінчиться у рядових українців, тому що тут як в тому анекдоті:

Горілка суттєво подорожчала.
Син: - Тату, ти тепер будеш менше пити?
Тато: - Ні синку, тепер ти будеш менше їсти.
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06.11.2023 13:15 Ответить
Так я саме про це і кажу. Це спровокує соціальний вибух.
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06.11.2023 13:20 Ответить
В результаті кризи під керівництвом марченко в міністерстві затримують виплати степендій,регресу і інших социальних з виплат.
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06.11.2023 13:12 Ответить
Провальна робота влади на всіх фронтах.
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06.11.2023 13:12 Ответить
" Нам потрібні гроші з початку наступного року", - сказав міністр.

Не Україні, не бюджету України. ... - НАМ!

P.S.
"Урядовці Зеленського, як актриси у німецькому фільмі для дорослих.
Готові прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку."
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06.11.2023 13:15 Ответить
Як гасло тут краще підходить? "Кінець епохи бідності" чи "хуже уже не будет"? А може " зробимо їх разом" чи "тупо поржем"?
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06.11.2023 13:18 Ответить
..."я - ваш вирок"
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06.11.2023 13:22 Ответить
А еще раз брущатку переложить не пробовали?
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06.11.2023 13:19 Ответить
$29 млрд. - це якраз сума ЗВР у НБУ.
Можуть половину від цієї суми продати для покриття дефіциту Держбюджету-2024.
Але по курсу 75-80 грн./1$.
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06.11.2023 13:21 Ответить
в бюджет закладено розкрадання 29 мільярдів долларів за рік. Ок.
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06.11.2023 13:24 Ответить
А ввести обмеження на пенсії для працюючих осіб - не пробували?
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06.11.2023 13:30 Ответить
Пенсіонер має 3 тищ. пенсії,підробляє сторожем щоб не померти з голоду,так ще й його "обмежити",ти-з глузду з"їхав?
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06.11.2023 13:49 Ответить
К сожалению, он не слушает, что говорит президент
"В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима - Зеленський 18 листопада 2022 року"

Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.

Зачем усиливать "антикоррупционные органы", если во время закрытой границы все уехали, да еще и с деньгами?
Или новые появились, и опять украли?

Это наоборот ЕС надо усиливать, т.к. к ним все они уехали - хотя это плюс, поток "эмигрантов" с деньгами.
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06.11.2023 13:41 Ответить
Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3453831
А что если их таких не просто подозревать, а в кандалы и в карантин строгого режима лет на 15? Без права на УДО. Может и дыр тогда не будет?
Миллиард к миллиарду - глядишь и триллион
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06.11.2023 13:43 Ответить
гоните в шею зеленожопых воров и фсбшных ермаков
и никаких дырок не будет
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06.11.2023 14:02 Ответить
Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.
Джерело: https://biz.censor.net/n3453831
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06.11.2023 14:08 Ответить
Досить красти!

Ось де всі бюджети:

Взагалі ні копійки не треба давати. Бо це ведмежа послуга.

Доки Єрмака не знесли - краіну чекає крах. Неминуче.
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06.11.2023 14:17 Ответить
Дефицит бюджета как правило покрывается снижением расходов и повышением налогов, а не предупреждениями соседям. Но это только я знаю, а министру финансов с горы конечно виднее
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06.11.2023 14:52 Ответить
Страно, така сама діра була у російському бюджеті, 29 млрд.баксів, опубліковано цензором 09.08.23 року!!!
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06.11.2023 14:54 Ответить
А зробити суддям,прокурорам,депутатам пенсiю не 80 к,а 3 500 не пробували?
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06.11.2023 15:00 Ответить
Навіщо вам давати те що ви всерівно розкрадете, уберіть земарафон і барабани і на усе вистачить
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06.11.2023 15:03 Ответить
Ця війна вже відверто стала викачкою грошей.
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06.11.2023 15:03 Ответить
для одних это потерянное здоровье и жизни, а для других - нажитые миллионы. И сейчас речь идет не только о тех, кто зарабатывает на войне в Украине, но и о многих западных партнерах и их компаниях
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07.11.2023 06:14 Ответить
Обалдеть, т.е вместо "спасибо ЕС" это существо решило ЕС пугать голой попой? 0_о
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06.11.2023 15:20 Ответить
А ви спробуйте не красти, тоді і дірки не буде. А може ще й залишиться
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06.11.2023 20:59 Ответить
А ви бачите, як ставлять питання ці зе-п,ід@ри:
- не якщо знищити корупцію, то грошей вистачить, а якщо захід не дасть бабла.
Гандони
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06.11.2023 21:01 Ответить
Імпотенти зе.лені. Один шантаж і погрози, (як *****) :
- не дасте гроші - у вас будуть проблеми;
- не дасте зброю - у вас будуть проблеми.

Боже, кого ви обрали під час війни...
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06.11.2023 21:09 Ответить
так может пора перестать клянчить с протянутой рукой, а самим пытаться зарабатывать и развивать отрасли, способные дать продукцию с высокой добавленной стоимостью
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07.11.2023 06:13 Ответить
Запад не испугается навой волны украинских беженцев. Показатель трудоустройства украинцев в ЕС - уже 20-50% в зависимости от страны. Это существенно выше, чем по другим категориям беженцев. Наши люди трудолюбивы - учат язык, стараются найти работу, ведут себя тихо, не несут угрозу терактов и тп. Большинство показывает готовность не сидеть на шее государства, а работать и платить налоги. Так что только плюс будет для ЕС. В Западной Европе много работы, много вакансий
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07.11.2023 14:54 Ответить
 
 