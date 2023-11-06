Без помощи союзников в бюджете Украины будет "дыра" в $29 млрд, - Марченко
В следующем году Украину может ожидать экономический кризис, если союзники не будут оказывать финансовую помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, без дальнейшей поддержки со стороны союзников в бюджете Украины может образоваться "дыра" на сумму около 29 миллиардов долларов.
"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - пояснил глава Минфина.
Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.
"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", – сказал министр.
Он также пояснил, что задержка финансирования Украины повлечет за собой и проблемы для ЕС.
"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы. ... В связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ", - добавил Марченко.
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Але без грошей буде соціальний вибух.
Горілка суттєво подорожчала.
Син: - Тату, ти тепер будеш менше пити?
Тато: - Ні синку, тепер ти будеш менше їсти.
Не Україні, не бюджету України. ... - НАМ!
P.S.
"Урядовці Зеленського, як актриси у німецькому фільмі для дорослих.
Готові прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку."
Можуть половину від цієї суми продати для покриття дефіциту Держбюджету-2024.
Але по курсу 75-80 грн./1$.
"В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима - Зеленський 18 листопада 2022 року"
Марченко отметил, что Украина открыта для дальнейших реформ, в частности, к усилению антикоррупционных органов.
Зачем усиливать "антикоррупционные органы", если во время закрытой границы все уехали, да еще и с деньгами?
Или новые появились, и опять украли?
Это наоборот ЕС надо усиливать, т.к. к ним все они уехали - хотя это плюс, поток "эмигрантов" с деньгами.
А что если их таких не просто подозревать, а в кандалы и в карантин строгого режима лет на 15? Без права на УДО. Может и дыр тогда не будет?
Миллиард к миллиарду - глядишь и триллион
и никаких дырок не будет
Джерело: https://biz.censor.net/n3453831
Ось де всі бюджети:
Взагалі ні копійки не треба давати. Бо це ведмежа послуга.
Доки Єрмака не знесли - краіну чекає крах. Неминуче.
- не якщо знищити корупцію, то грошей вистачить, а якщо захід не дасть бабла.
Гандони
- не дасте гроші - у вас будуть проблеми;
- не дасте зброю - у вас будуть проблеми.
Боже, кого ви обрали під час війни...