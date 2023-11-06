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путин решил баллотироваться на выборах президента рф в 2024 году, - Reuters

володимир,путін

Российский диктатор владимир путин решил участвовать в президентских выборах россии, которые запланированы на март 2024 года, что позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Глава кремля считает, что должен "провести россию через самый опасный период за последние десятилетия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

По словам анонимных собеседников, новости о решении путина "уже просочились", и его советники сейчас готовятся к кампании и выборам путина.

Для путина, рейтинг одобрения которого, как свидетельствуют опросы общественного мнения, внутри россии составляет 80%, выборы являются формальностью, если он будет баллотироваться: при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе он наверняка победит, отмечает агентство.

"Решение принято - он будет баллотироваться", - сообщил один из источников, знакомых с планированием.

Читайте: Я тотально ошибался относительно путина, – бывший президент Чехии Земан

Другой источник, также знакомый с планами в кремле, подтвердил, что решение принято и советники путина готовятся к участию российского диктатора. Так же сообщили три других источника.

Иностранный дипломатический источник, также пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Путин принял решение недавно и что объявление будет сделано в ближайшее время.

"Хотя многие иностранные дипломаты, разведчики и официальные лица заявляют, что ожидают, что путин останется у власти на всю жизнь, до сих пор не было конкретного подтверждения его планов баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года", - добавляет Reuters.

Смотрите: путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО

Выборы президента россии должны пройти 17 марта 2024 года.

Автор: 

выборы (24760) путин владимир (31568) россия (96231)


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Топ комментарии
+12
Неожиданно...
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06.11.2023 13:05 Ответить
+10
Яка афігенна НЕСПОДІВАНКА!
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06.11.2023 13:06 Ответить
+8
якось так ***** шо аж невдобно.
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06.11.2023 13:07 Ответить
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Неожиданно...
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06.11.2023 13:05 Ответить
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06.11.2023 13:30 Ответить
Не пройде! Не доживе! Увсесь світ про це молиться.
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06.11.2023 13:35 Ответить
Яка афігенна НЕСПОДІВАНКА!
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06.11.2023 13:06 Ответить
перший президент-пельмєнь буде
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06.11.2023 13:07 Ответить
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06.11.2023 13:32 Ответить
якось так ***** шо аж невдобно.
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06.11.2023 13:07 Ответить
карлік насправді буде балотуватись і в 2124 році, але завчасно не хоче радувати козломордих. І судячи з вказівок вождя, найнебезпечніший період ще у орків попереду.
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06.11.2023 13:08 Ответить
Российский диктатор решил баллотироваться
Вслед за ним решил баллотироваться
Украинский диктатор
Тот,который обещал НЕ баллотироваться
Опять соврал
Ничего новенького
Набридло.....
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06.11.2023 13:08 Ответить
на чергових виборах уйла до уйла, уйло несподівано, у котрий раз вирішив балотуватися на уйла.
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06.11.2023 13:09 Ответить
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06.11.2023 13:09 Ответить
у белих тапках в гробу-весь світ проголосує 1000%,вова порадуй всесвіт.
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06.11.2023 13:11 Ответить
Щоб він здох.
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06.11.2023 13:11 Ответить
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06.11.2023 13:33 Ответить
10 двойников Ху#ла с рейтингами по 8% вместе победят обязательно.
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06.11.2023 13:14 Ответить
Ви б на кого поставили?
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06.11.2023 13:50 Ответить
Я бы всех парашников уничтожил поголовно вместе со всеми двойниками Ху#ла.
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06.11.2023 19:40 Ответить
Какие выборы? На расее за всю историю с основания масковии никогда выборов не было
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06.11.2023 13:14 Ответить
З морозильника вже виліз?
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06.11.2023 13:15 Ответить
В тєлєгє "Генерала СВР" половина постів - вже просто тупа реклама.
А ще виявляється, що у "Генерала СВР" і свій канал на ютубі є.
Уявіть собі високопоставленого співробітника СЗР такої просякнутої гебістським духом росії, який регулярно розповідає голосом про "внутрішню кухню" в Інтернеті, залишаючись "непоміченим" для служби внутрішньої безпеки.
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06.11.2023 13:42 Ответить
Та вже про нього давно відомо, що він - брехун і консерва фсбшна, але в нас такі наївні люди, що готові повірити і в ***** в холодильнику.
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06.11.2023 13:48 Ответить
Люся - поц, але справа його живе.
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06.11.2023 13:49 Ответить
Так він же здох!
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06.11.2023 13:16 Ответить
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06.11.2023 13:18 Ответить
На виборах путлера йому намалюють таку явку і кількість процентів "за",яку він скаже.
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06.11.2023 13:21 Ответить
Че? Прям из холодильника?
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06.11.2023 13:22 Ответить
Путін помер давно, ще тоді, коли лохторату скинули чутку про буцімто зроблену ним пластичну операцію. Він тоді ще отримав поганялово "ботоксний". Потім з ним "розлучилася" його вдова Людмила Путіна, бо не схотіла спати з чужим мужиком (якщо навіть не з декількома двійниками). І дочки його живуть десь за бугром і до "тата" не прагнуть. Доречі, покійний Путін вільно володів німецькою мовою, а його двійники її навіть не розуміють. Таким чином, на кацапщині керує кодло наближених до тіла від імені покійного, періодично являючи лохторату декілька його дублікатів. Саме тому під час візитів цих дублікатів охорона так ретельно прибирає всі біологічні матеріали і відходи їх життєдіяльності, щоб іноземні розвідки не змогли ідентифікувати, з ким мають справу. Мені здається, що це перша диктатура з віртуальним або колективним диктатором.
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06.11.2023 14:29 Ответить
Вот это интрига!)))
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06.11.2023 13:23 Ответить
Точно такі вибори будуть тепер в Україні - зешобла владу не віддасть
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06.11.2023 13:24 Ответить
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06.11.2023 13:28 Ответить
Є дуже цікаве спостереження.
Будь-який американський президент проходить через низку виборів різних рангів - починаючи від студентських рад і через рівень міста, штату, Сенату, Конгресу до виборів президента. І кожні вибори - напружена кампанія, дебати, зустрічі з виборцями, рейтинги, висвітлення у ЗМІ та інше. та ін.
У путіна, який йде на 6-ті вибори і фактично зібрався правити 30 років, перша і остання виборна посада - президент росії. Які вже там дебати та рейтинги...
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06.11.2023 13:40 Ответить
его заставили это сделать!
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06.11.2023 13:56 Ответить
Зеленского надо выдвинуть в президента рф...
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06.11.2023 13:59 Ответить
Ой, його б вже хоч кудись видвинути з України.
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06.11.2023 14:13 Ответить
Не Путін (царство йому небесне і земля бетоном), а його двійник х@йло.
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06.11.2023 14:11 Ответить
Ця сенсація затьмарить все. Пришестя рептилоїдів залишиться непоміченим.
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06.11.2023 14:22 Ответить
Патрушев, использующий двойника путлера для захвата власти, решил выдвинуть в будущие кандидаты двойника путлера и своего сына Дмитрия
когда президентская гонка начнётся, двойника пришьют в подъезде
и останется сын Патрушева
такова наша диспозиция (с)
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06.11.2023 14:39 Ответить
***** Невмирущий ...
Цікаво, як довго спецслужби будуть та зможуть юзати цей проект?
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06.11.2023 15:11 Ответить
Створіння, схоже на пуйла, вирішило балотуватися на виборах президента московії у 2024 році. Треба члєнам комісії, котра реєструє тих "кандидатів", заглянути у паспорт того "кандидата". А втім, прізвище там не важливе; андрофагам просто потрібен царь.
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06.11.2023 15:40 Ответить
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06.11.2023 16:35 Ответить
Ну надо же! Кто б мог подумать!
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06.11.2023 16:49 Ответить
Балотуйся-балотуйся, чмо балотне ...
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06.11.2023 20:52 Ответить
 
 