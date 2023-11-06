путин решил баллотироваться на выборах президента рф в 2024 году, - Reuters
Российский диктатор владимир путин решил участвовать в президентских выборах россии, которые запланированы на март 2024 года, что позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Глава кремля считает, что должен "провести россию через самый опасный период за последние десятилетия".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.
По словам анонимных собеседников, новости о решении путина "уже просочились", и его советники сейчас готовятся к кампании и выборам путина.
Для путина, рейтинг одобрения которого, как свидетельствуют опросы общественного мнения, внутри россии составляет 80%, выборы являются формальностью, если он будет баллотироваться: при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе он наверняка победит, отмечает агентство.
"Решение принято - он будет баллотироваться", - сообщил один из источников, знакомых с планированием.
Другой источник, также знакомый с планами в кремле, подтвердил, что решение принято и советники путина готовятся к участию российского диктатора. Так же сообщили три других источника.
Иностранный дипломатический источник, также пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Путин принял решение недавно и что объявление будет сделано в ближайшее время.
"Хотя многие иностранные дипломаты, разведчики и официальные лица заявляют, что ожидают, что путин останется у власти на всю жизнь, до сих пор не было конкретного подтверждения его планов баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года", - добавляет Reuters.
Выборы президента россии должны пройти 17 марта 2024 года.
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Вслед за ним решил баллотироваться
Украинский диктатор
Тот,который обещал НЕ баллотироваться
Опять соврал
Ничего новенького
Набридло.....
А ще виявляється, що у "Генерала СВР" і свій канал на ютубі є.
Уявіть собі високопоставленого співробітника СЗР такої просякнутої гебістським духом росії, який регулярно розповідає голосом про "внутрішню кухню" в Інтернеті, залишаючись "непоміченим" для служби внутрішньої безпеки.
Будь-який американський президент проходить через низку виборів різних рангів - починаючи від студентських рад і через рівень міста, штату, Сенату, Конгресу до виборів президента. І кожні вибори - напружена кампанія, дебати, зустрічі з виборцями, рейтинги, висвітлення у ЗМІ та інше. та ін.
У путіна, який йде на 6-ті вибори і фактично зібрався правити 30 років, перша і остання виборна посада - президент росії. Які вже там дебати та рейтинги...
когда президентская гонка начнётся, двойника пришьют в подъезде
и останется сын Патрушева
такова наша диспозиция (с)
Цікаво, як довго спецслужби будуть та зможуть юзати цей проект?