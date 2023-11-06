Фон дер Ляйен выступила против заморозки войны в Украине: Должен быть справедливый и устойчивый мир
Целью войны в Украине должен оставаться устойчивый и справедливый мир, а не еще один замороженный конфликт. ЕС должен обеспечить военные силы, способные защитить Украину сейчас и умерить российскую агрессию в будущем.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции послов ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, война в Украине стала стратегическим поражением российского диктатора, но поражение путина не превратится автоматически в победу Украины.
"Пока война затягивается и пока мы продолжаем удовлетворять ежедневные потребности украинцев, мы также должны пытаться сосредоточиться на пути вперед и на том, что означает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", – отметила фон дер Ляйен.
В этом контексте она представила три цели, которые ЕС должен преследовать.
"Во-первых, нашей целью должен оставаться справедливый и длительный мир, а не еще один замороженный конфликт. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
По ее словам, основной путь к достижению этого – "формула мира" президента Зеленского. Именно поэтому она призвала послов продолжать работать, чтобы собрать все больше и больше поддержки для "формулы мира" со стороны стран по всему миру.
"Во-вторых, Украина нуждается в долгосрочной безопасности. Мы должны обеспечить устойчивую военную силу, способную защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторилась", – отметила фон дер Ляйен.
Это, по ее словам, требует наращивания мощностей европейской оборонной промышленности: "Мы должны гарантировать, что ни одно промышленное узкое место не помешает нам защищать Европу и оказывать полную поддержку Украине".
"В-третьих, лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это членство в Европейском Союзе. Чтобы Украина выздоровела – Европа является ответом. Чтобы еще больше укрепить украинскую демократию – Европа является ответом. Чтобы защитить Украину от будущих вмешательств – опять же, Европа является ответом", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
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Це в якому місці вона вже стала поразкою?
З таким саме успіхом можу сказати, що стала стратегічною поразкою Заходу.
Угорщина, Словаччина, Ізраїль, мігранти, трампісти на марші, радикальний іслам на вулицях Берліну та Парижу.
И все жду ,когда моя страна тоже научится этому
Вы думаете - у Европы нет проблем?
У США нет проблем?
Навалом
Только вот не слышала я за 30 лет Независимости
Чтобы европейцы или американцы обвиняли нас в своих бедах.
А почему так? Очень просто.
Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других
Дети
Слабые
Незрелые
Или неумные
Сильный решает проблемы
Сильный признает ошибки
Увы, это пока не про нас.....
Не смешите меня
Какие бы ни были талибы
Они не могут противостоять
ПЕРВОЙ АРМИИ МИРА
При желании американцы могли бы с талибами разобраться
Не захотели
Бросили свою афганскую резидентуру
На растерзание талибам
Сколько было американских фирм
Которые работали в Афганистане
Всех сотрудников убили
Американцы бросили на растерзание тысячи афганских женщин
Которые начали новую жизнь
Пошли учиться
Их талибы убивали среди бела дня
Так же как ХАМАС резал израильтян
А я еще и фортепианную музыку пишу
Welcome!
НАТО має більше 25 000 крилатих ракет з дальністью більше 300км в запасах.
Про що це взагалі?
серед німців ще залишились люди із твердим характером