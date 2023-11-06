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Новости Война
2 011 16

Фон дер Ляйен выступила против заморозки войны в Украине: Должен быть справедливый и устойчивый мир

фон,дер,ляєн

Целью войны в Украине должен оставаться устойчивый и справедливый мир, а не еще один замороженный конфликт. ЕС должен обеспечить военные силы, способные защитить Украину сейчас и умерить российскую агрессию в будущем.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции послов ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, война в Украине стала стратегическим поражением российского диктатора, но поражение путина не превратится автоматически в победу Украины.

"Пока война затягивается и пока мы продолжаем удовлетворять ежедневные потребности украинцев, мы также должны пытаться сосредоточиться на пути вперед и на том, что означает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", – отметила фон дер Ляйен.

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В этом контексте она представила три цели, которые ЕС должен преследовать.

"Во-первых, нашей целью должен оставаться справедливый и длительный мир, а не еще один замороженный конфликт. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, основной путь к достижению этого – "формула мира" президента Зеленского. Именно поэтому она призвала послов продолжать работать, чтобы собрать все больше и больше поддержки для "формулы мира" со стороны стран по всему миру.

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"Во-вторых, Украина нуждается в долгосрочной безопасности. Мы должны обеспечить устойчивую военную силу, способную защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторилась", – отметила фон дер Ляйен.

Это, по ее словам, требует наращивания мощностей европейской оборонной промышленности: "Мы должны гарантировать, что ни одно промышленное узкое место не помешает нам защищать Европу и оказывать полную поддержку Украине".

"В-третьих, лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это членство в Европейском Союзе. Чтобы Украина выздоровела – Европа является ответом. Чтобы еще больше укрепить украинскую демократию – Европа является ответом. Чтобы защитить Украину от будущих вмешательств – опять же, Европа является ответом", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Евросоюз (17284) Урсула фон дер Ляйен (543)


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Топ комментарии
+5
Західний світ контролює війну повністю, як звук в магнітофоні. Тихіше - гучніше.

НАТО має більше 25 000 крилатих ракет з дальністью більше 300км в запасах.
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06.11.2023 14:15 Ответить
+4
війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора
Це в якому місці вона вже стала поразкою?
З таким саме успіхом можу сказати, що стала стратегічною поразкою Заходу.
Угорщина, Словаччина, Ізраїль, мігранти, трампісти на марші, радикальний іслам на вулицях Берліну та Парижу.
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06.11.2023 14:07 Ответить
+4
В моей частной жизни я научилась за все отвечать сама
И все жду ,когда моя страна тоже научится этому
Вы думаете - у Европы нет проблем?
У США нет проблем?
Навалом
Только вот не слышала я за 30 лет Независимости
Чтобы европейцы или американцы обвиняли нас в своих бедах.
А почему так? Очень просто.
Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других
Дети
Слабые
Незрелые
Или неумные
Сильный решает проблемы
Сильный признает ошибки
Увы, это пока не про нас.....
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06.11.2023 14:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
війна в Україні стала стратегічною поразкою російського диктатора
Це в якому місці вона вже стала поразкою?
З таким саме успіхом можу сказати, що стала стратегічною поразкою Заходу.
Угорщина, Словаччина, Ізраїль, мігранти, трампісти на марші, радикальний іслам на вулицях Берліну та Парижу.
показать весь комментарий
06.11.2023 14:07 Ответить
"Но это справедливо..... " - всі разом в тій чи іншій мірі відгодовували маніяка а страждати мають декілька . В вас викривлене уявлення про справедливість - гроші ви можете ше заробити а повернути людей до життя ви не зможете.
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06.11.2023 14:16 Ответить
В моей частной жизни я научилась за все отвечать сама
И все жду ,когда моя страна тоже научится этому
Вы думаете - у Европы нет проблем?
У США нет проблем?
Навалом
Только вот не слышала я за 30 лет Независимости
Чтобы европейцы или американцы обвиняли нас в своих бедах.
А почему так? Очень просто.
Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других
Дети
Слабые
Незрелые
Или неумные
Сильный решает проблемы
Сильный признает ошибки
Увы, это пока не про нас.....
показать весь комментарий
06.11.2023 14:25 Ответить
"В моей частной жизни я научилась за все отвечать сама" - ми платимо найбільшу ціну як народ а яку ціну заплатили країни Заходу? "Обвиняют других ,или сваливают свою вину на других" - ви мабуть не читали мій комент. "Сильный решает проблемы Сильный признает ошибки" - завжди сильний це робить чи буває сильний закриває рота тому хто вказує на його помилки ( життя воно таке - а буває ше так шо сильний не просто закриває рота а й ше прикопує бездиханне тіло критика ).
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06.11.2023 14:51 Ответить
Шо, методичка сменилась?


Не смешите меня
Какие бы ни были талибы
Они не могут противостоять
ПЕРВОЙ АРМИИ МИРА
При желании американцы могли бы с талибами разобраться
Не захотели
Бросили свою афганскую резидентуру
На растерзание талибам
Сколько было американских фирм
Которые работали в Афганистане
Всех сотрудников убили
Американцы бросили на растерзание тысячи афганских женщин
Которые начали новую жизнь
Пошли учиться
Их талибы убивали среди бела дня
Так же как ХАМАС резал израильтян

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06.11.2023 16:41 Ответить
Как приятно ,что вы следите за моим творчеством
А я еще и фортепианную музыку пишу
Welcome!
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06.11.2023 16:51 Ответить
Західний світ контролює війну повністю, як звук в магнітофоні. Тихіше - гучніше.

НАТО має більше 25 000 крилатих ракет з дальністью більше 300км в запасах.
показать весь комментарий
06.11.2023 14:15 Ответить
То на чорний день.....У нас всьо есть!!!Селяни та вила!!!Воюйте.
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06.11.2023 15:05 Ответить
Але ''Тауруси'' не дамо.
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06.11.2023 14:15 Ответить
Знову на Бубочку тиснуть!
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06.11.2023 14:18 Ответить
Ні про що. Ніякого справедливого миру таким чином добитись неможливо.
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06.11.2023 14:29 Ответить
Пук в молоко.
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06.11.2023 14:30 Ответить
Який, в біса, "справедливий мир" можливий, якщо зброя Україні для відвоювання окупованих земель НЕ дається, а в нас самих її немає? Як нам відвоювати свою землю? Палками-копалками? Чи ваш "справедливий мир" має на увазі віддати окупанту усе захоплене?
Про що це взагалі?
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06.11.2023 14:48 Ответить
Дякуємо, пані Урсула !

серед німців ще залишились люди із твердим характером
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06.11.2023 17:19 Ответить
 
 