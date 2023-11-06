Лучшим путем для стабильности в Украине является членство в ЕС, - фон дер Ляйен
Вступление в ЕС важно для Украины, но и процесс расширения важен для самого Европейского Союза.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Лучший путь, чтобы обеспечить стабильность и благополучие для Украины в среднесрочной и более отдаленной перспективе, является, безусловно, членство в Европейском Союзе. Просто подумайте об этом. Чтобы восстановить Украину – Европа является ответом. Для того, чтобы еще больше укрепить украинскую демократию, - Европа - ответ. Для защиты Украины от будущего вмешательства - Европа - ответ", - отметила она.
По словам фон дер Ляйен, насколько вступление в ЕС важно для Украины, столь же это работает и в обратном направлении - процесс расширения важен для самого Европейского Союза.
"В мире, где размер и вес имеют значение, ясно понятно, что в геостратегических интересах Европы - завершить (создание) нашего Европейского Союза. С населением более 500 миллионов человек, живущих в свободном, демократическом, богатом Европейском Союзе. Только подумайте об этом. История зовет нас снова, поэтому это нашему поколению отвечать на этот призыв", - обратилась она к руководителям дипломатических миссий ЕС.
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Що Україні насправді треба, так це вступ до НАТО.
А щодо ЄС - достатньо зони вільної торгівлі та "шенгену".
а там побачимо.
залишиться ЄС в такому вигляді, чи ні