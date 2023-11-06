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Новости Война
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Лучшим путем для стабильности в Украине является членство в ЕС, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Вступление в ЕС важно для Украины, но и процесс расширения важен для самого Европейского Союза.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лучший путь, чтобы обеспечить стабильность и благополучие для Украины в среднесрочной и более отдаленной перспективе, является, безусловно, членство в Европейском Союзе. Просто подумайте об этом. Чтобы восстановить Украину – Европа является ответом. Для того, чтобы еще больше укрепить украинскую демократию, - Европа - ответ. Для защиты Украины от будущего вмешательства - Европа - ответ", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, насколько вступление в ЕС важно для Украины, столь же это работает и в обратном направлении - процесс расширения важен для самого Европейского Союза.

"В мире, где размер и вес имеют значение, ясно понятно, что в геостратегических интересах Европы - завершить (создание) нашего Европейского Союза. С населением более 500 миллионов человек, живущих в свободном, демократическом, богатом Европейском Союзе. Только подумайте об этом. История зовет нас снова, поэтому это нашему поколению отвечать на этот призыв", - обратилась она к руководителям дипломатических миссий ЕС.

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членство в ЕС (1060) Евросоюз (17284) Урсула фон дер Ляйен (543)


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Топ комментарии
+4
лучшим путем для стабильности в Украине является отсутствие на ее границах раши и бульбостана
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06.11.2023 14:15 Ответить
+3
Найкращим шляхом для стабільності в Україні є дати п***ди москалюкам!
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06.11.2023 14:14 Ответить
+1
Типу, Україна - "нестабільна" країна? А росія тут взагалі ні до чого, так?
Що Україні насправді треба, так це вступ до НАТО.
А щодо ЄС - достатньо зони вільної торгівлі та "шенгену".
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06.11.2023 14:54 Ответить
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Найкращим шляхом для стабільності в Україні є дати п***ди москалюкам!
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06.11.2023 14:14 Ответить
лучшим путем для стабильности в Украине является отсутствие на ее границах раши и бульбостана
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06.11.2023 14:15 Ответить
а гроші.... де гроші?
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06.11.2023 14:27 Ответить
Ця жінка ну ні як не німкеня!!! Як би і уряд Німеччини так мислив!!!!
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06.11.2023 14:38 Ответить
давно не было про еэсу
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06.11.2023 14:43 Ответить
Типу, Україна - "нестабільна" країна? А росія тут взагалі ні до чого, так?
Що Україні насправді треба, так це вступ до НАТО.
А щодо ЄС - достатньо зони вільної торгівлі та "шенгену".
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06.11.2023 14:54 Ответить
може б ЄС взяв до себе всіх чиновників, хочаб на рік-два???
а там побачимо.
залишиться ЄС в такому вигляді, чи ні
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06.11.2023 15:01 Ответить
",,Кращим шляхом для стабільності в Україні є членство в ЄС ,,," -- членство в НАТО, шановна пані Урсула,!,(,
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06.11.2023 15:09 Ответить
Розумна Пані , рятує землю українську, рятує український народ ,а вони 73 % денгенерати по крупному !!!
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06.11.2023 15:16 Ответить
лицемірна європейська брехня ,котрою в черговий раз годують український народ
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06.11.2023 15:45 Ответить
 
 