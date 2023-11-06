Ассоциация городов Украины: Правительство вынуждает громады платить долги, искусственно сформированные Азаровым-Януковичем

Проект закона о госбюджете на следующий год, подготовленный Министерством финансов, предлагает изъять у громад деньги за долги, искусственно сформированные во времена Януковича. Это предусмотрено ст. 45 законопроекта №10000. Эта норма должна быть изъята из бюджета, а долги - списаны.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, передает Цензор.НЕТ.

"Минфин включил в бюджет норму, которая не укладывается ни в какие цивилизованные понятия. Статья 45 изымает у громад долги 2009-2013 годов, искусственно сформированные Минфином Януковича-Азарова! В 2014 году было признано, что эти долги не по вине местного самоуправления и в рамках бюджетной децентрализации они должны были быть списаны, так как громады закрывали своими средствами просчеты тогдашнего Минфина в сфере образования, медицины, социальной защиты. Законопроект 10000 вынуждает громады платить за просчеты Минфина, отвечать по чужим долгам", - заявил Слобожан.

Он также отметил, что законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" обязывает громады погасить не только долги, навязанные местному самоуправлению, но и те, которые были "повешены" на райгосадминистрации.

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Слобожан подчеркнул, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, ежегодно в бюджетных консультациях напоминала о необходимости списания указанных долгов. "Но Минфин игнорирует закон, принципы и здравый смысл", заявил исполнительный директор АГУ.

Выступая на бюджетном комитете ВР, Александр Слобожан заявил, что ст. 45 должна быть изъято из проекта закона о госбюджете на следующий год.

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"Выступил на Бюджетном комитете по законопроекту 10000, о Госбюджете 24. Спрашивал у Минфина и народных депутатов, как будут гасить долги Ахтырка, Николаев, Херсон, Никополь, Харьков, Краматорск, Изюм и другие, которых больше 300? У которых изымают военный НДФЛ и которым каждый день нужно помогать пострадавшим людям, разбирать обстрелянные объекты, организовывать жилье, тепло, убежища и многое другое. Спрашивал, что изменилось с 2014 года, почему Правительство решило признать законом то, против чего была Революция Достоинства. Это точно не о законности, децентрализации и справедливости. А значит, против нашего пути в ЕС. Законопроект 10000 еще будет в зале Парламента, а значит, народные депутаты еще могут изъять из Госбюджета статью 45", - подчеркнул исполнительный директор АГУ.

Как известно, ст. 45 была включена в законопроект №10000 ко второму чтению. Она предписывает "органам местного самоуправления и военным администрациям в 2024 году обеспечить погашение задолженности по среднесрочным кредитам, полученным за счет средств единого казначейского счета, которая учитывается в Государственной казначейской службе Украины, за счет свободных остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на конец 2023 года" . В статье также отмечено, что "районные советы передают сельским, поселковым и городским советам задолженность по среднесрочным кредитам из районных бюджетов в соответствующие бюджеты территориальных громад с учетом договорных обязательств прошлых периодов, особенностей распределения имущественных обязательств или других критериев".

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