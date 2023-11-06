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Ассоциация городов Украины: Правительство вынуждает громады платить долги, искусственно сформированные Азаровым-Януковичем

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Проект закона о госбюджете на следующий год, подготовленный Министерством финансов, предлагает изъять у громад деньги за долги, искусственно сформированные во времена Януковича. Это предусмотрено ст. 45 законопроекта №10000. Эта норма должна быть изъята из бюджета, а долги - списаны.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, передает Цензор.НЕТ.

"Минфин включил в бюджет норму, которая не укладывается ни в какие цивилизованные понятия. Статья 45 изымает у громад долги 2009-2013 годов, искусственно сформированные Минфином Януковича-Азарова! В 2014 году было признано, что эти долги не по вине местного самоуправления и в рамках бюджетной децентрализации они должны были быть списаны, так как громады закрывали своими средствами просчеты тогдашнего Минфина в сфере образования, медицины, социальной защиты. Законопроект 10000 вынуждает громады платить за просчеты Минфина, отвечать по чужим долгам", - заявил Слобожан.

Он также отметил, что законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" обязывает громады погасить не только долги, навязанные местному самоуправлению, но и те, которые были "повешены" на райгосадминистрации.

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Слобожан подчеркнул, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, ежегодно в бюджетных консультациях напоминала о необходимости списания указанных долгов. "Но Минфин игнорирует закон, принципы и здравый смысл", заявил исполнительный директор АГУ.

Выступая на бюджетном комитете ВР, Александр Слобожан заявил, что ст. 45 должна быть изъято из проекта закона о госбюджете на следующий год.

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"Выступил на Бюджетном комитете по законопроекту 10000, о Госбюджете 24. Спрашивал у Минфина и народных депутатов, как будут гасить долги Ахтырка, Николаев, Херсон, Никополь, Харьков, Краматорск, Изюм и другие, которых больше 300? У которых изымают военный НДФЛ и которым каждый день нужно помогать пострадавшим людям, разбирать обстрелянные объекты, организовывать жилье, тепло, убежища и многое другое. Спрашивал, что изменилось с 2014 года, почему Правительство решило признать законом то, против чего была Революция Достоинства. Это точно не о законности, децентрализации и справедливости. А значит, против нашего пути в ЕС. Законопроект 10000 еще будет в зале Парламента, а значит, народные депутаты еще могут изъять из Госбюджета статью 45", - подчеркнул исполнительный директор АГУ.

Как известно, ст. 45 была включена в законопроект №10000 ко второму чтению. Она предписывает "органам местного самоуправления и военным администрациям в 2024 году обеспечить погашение задолженности по среднесрочным кредитам, полученным за счет средств единого казначейского счета, которая учитывается в Государственной казначейской службе Украины, за счет свободных остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на конец 2023 года" . В статье также отмечено, что "районные советы передают сельским, поселковым и городским советам задолженность по среднесрочным кредитам из районных бюджетов в соответствующие бюджеты территориальных громад с учетом договорных обязательств прошлых периодов, особенностей распределения имущественных обязательств или других критериев".

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Кабмин (14035) Слобожан Александр (4) Ассоциация городов Украины (17)


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Топ комментарии
+4
Та ні, це просто нарід вибирає собі смердяче болото, заточпуючи в нього тих, хто за них заступався. Там сталося і в 2019 році, але то таке.
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06.11.2023 14:33 Ответить
+4
що вибрали в 2019 році, під гаслами "хуже не будет", "хоть паржом", "на проста перестать стрелять" не і маємо ... нажаль ..
Сметанат борщу: Зверніть увагу, що зеленський призначає кругом себе та оточує себе українофобами, тупими неучами, кловунами, рекетирами, корупціонерами. Може для того, щоб він сам на їз фоні виглядав більш менш нормальним?
КиївМіськБудда: У команді Зеленського немає випадкових людей, лише відібрані, перевірені часом покидьки.
Конфліктолог: Президент - з КВНу. Голова ОП - з ФСБ. Голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - з дурдому. Секретар рнбо - ветеринар Голова комітету по свободі слова - з ОПЗЖ. Ведучі незламного марафону - з News One, ZIK та Інтер. Віце Прем'єр - з АллаТра. Xуже нє будєт: Дійсно, що ж могло піти не так?



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06.11.2023 14:49 Ответить
+3
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06.11.2023 14:33 Ответить
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Якесь вічне болото смедяче-влада в Україні.
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06.11.2023 14:31 Ответить
Та ні, це просто нарід вибирає собі смердяче болото, заточпуючи в нього тих, хто за них заступався. Там сталося і в 2019 році, але то таке.
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06.11.2023 14:33 Ответить
що вибрали в 2019 році, під гаслами "хуже не будет", "хоть паржом", "на проста перестать стрелять" не і маємо ... нажаль ..
Сметанат борщу: Зверніть увагу, що зеленський призначає кругом себе та оточує себе українофобами, тупими неучами, кловунами, рекетирами, корупціонерами. Може для того, щоб він сам на їз фоні виглядав більш менш нормальним?
КиївМіськБудда: У команді Зеленського немає випадкових людей, лише відібрані, перевірені часом покидьки.
Конфліктолог: Президент - з КВНу. Голова ОП - з ФСБ. Голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - з дурдому. Секретар рнбо - ветеринар Голова комітету по свободі слова - з ОПЗЖ. Ведучі незламного марафону - з News One, ZIK та Інтер. Віце Прем'єр - з АллаТра. Xуже нє будєт: Дійсно, що ж могло піти не так?



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06.11.2023 14:49 Ответить
Я завжди голосую за націоналістів, але нажаль дегенератів переважна більшість.
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06.11.2023 14:55 Ответить
Ну так уряд, в обличчі Шмигаля, представника Ахметова від "ригів" і вся адміністрація офісу президента: єрмак, татаров, смірнов, шурма, подоляк та інші від януковича, то вони мали творити задля наріду? Звичайно ні, вони вибивють все, що тільки можливо для своїх господарів - слуг яника, Бені і Боневтіка. А ви, лохи, не забувайте, що ворог України Порошенко, бо він відривав від годівничок цих олігрхів і бандюг. Не скиглять, як колись казав Кіля Бімба, ви себе зробили разом, тому платіть Вові і його команді, і бувшим Віті Овощу і його команді. Лох ніколи не переведеться. А що цього в кіно про Голобородьку не було? Шкода! Погано дивилися!
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06.11.2023 14:31 Ответить
нехай платят ті громади, хоча б за свій вибір в 2019 році, лохи повинні страждати
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06.11.2023 14:33 Ответить
Уряд, не кваліфікований, бездарний!!! Може ще видумаєте борги совка!!!!????? Дибіли ***.......!!!!
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06.11.2023 14:33 Ответить
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06.11.2023 14:33 Ответить
А нех@й "громадам" під час війни будувати стадіони і перекладати бруківку .....
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06.11.2023 14:39 Ответить
А 660 миллионов на сериалы?
А два миллиарда на Марафон?
Президент изобрел НОВОЕ ОРУЖИЕ против россии
Будем мочить россию видосиками
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06.11.2023 14:40 Ответить
Автора ! Автора ! гетьманцев чи шаурма ? І де їх гешефт ?
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06.11.2023 14:40 Ответить
За тупість треба платити
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06.11.2023 14:42 Ответить
Це тільки слова Слобожана.
Бо, підозрюю, що то не борги, а звичні крадіжки.
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06.11.2023 14:49 Ответить
А стадіони, велосипедні доріжки і розважальний міст-волна у Києві будувати гроші є?
А шкіряні барабани, овочерізки закупати також гроші є?
І це тисячна частина випадків, коли ніким не контрольовані"розпорядники бюджетних коштів" розкрадають кошти.
Усі в ліс.
Під час війни- жорстка централізація коштів і витрати під контролем американців.
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06.11.2023 14:49 Ответить
то це ж їх послідовники.
в чому проблема.
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06.11.2023 14:59 Ответить
А коментатори не відають, що ВР не прийняли закон проти встановлення бруківки і т.п.
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06.11.2023 15:11 Ответить
"Асоціація царьков міст України" - так точнее будет звучать
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06.11.2023 16:10 Ответить
Ну так та влада повернулась. Борги повернути потрібно.
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06.11.2023 17:19 Ответить
Дурні зелені довбні. В тупого українця проста доля, останній уй без солі доїдати. Бо тупе як пробка. Суди реально всі борги вирішують чужими грошима. А самі борги боржникам не списують. Нікому з політичних гівноїдів нічого не впало на дах житла. Чомусь лише простим людям падало. При сцяному янику, хоч їжа була нормальна. А при зе просрано взагалі все. Утопісти херові.
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06.11.2023 18:30 Ответить
зелені ригоанали беруть реванш
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15.12.2023 18:55 Ответить
 
 