Клименко о Тишлеке: Де-юре, наличие даже российского паспорта не является основанием для увольнения
Комиссия МВД проверяет информацию СМИ о возможном наличии российского паспорта у супруги заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека.
Об этом в интервью Українським новинам заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Де-юре, наличие любого паспорта, в том числе и российского, не является основанием для увольнения. Учитывая моральную сторону, происходящее сегодня во время войны с рф, то мы должны говорить о другой стороне медали и об особом интересе наших спецслужб по проверке того или иного гражданина или его родных, если у них есть паспорта российской федерации, где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз выезжал или не выезжал к своим родственникам, будь то россияне или это временно оккупированные территории, но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", - пояснил министр.
По словам Клименко, Тишлек сам подал заявление в ГБР, в котором попросил тщательно разобраться в том, что было изложено в журналистском расследовании.
"Когда проходит специальная проверка, то существуют два направления проверки: внутреннее МВД и проверки, организуемые другими, в том числе спецслужбами. Что касается МВД и полиции в этом случае, то проверяются ближайшие родственники на предмет судимости, наличия недвижимости, декларации. В материалах также есть автобиографические данные по ближайшим родственникам, в том числе на жен, мужей и детей", - добавил глава МВД.
Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки рф, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки рф, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в россию и в оккупированный рф Крым.
В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.
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Але кліменко скаже, що якщо немає довідки від куратора, то деюре вінічого не може зробити.
"служєбноє нєсоотвєтствіє через незнання Конституції України"
Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
А російський паспорт є підставою для звільнення з посади в Нацполіції під час війни з росією?
вони реально всіх, за довпойобів сприймають!!!!!
Це вони деюри лайно завели, а дефакто вони зруйнували країну.
Узнали бы что у зама НКВД
Жена с паспортом РЕЙХА!
Еханый!
Мне жалко и заместителя и его жену
А еще больше самого начальника НКВД
Вот бы ему прилетело от Сталина
Но только не в НКВД
Там за подобное
Минимум на тебя бы помочились все
Потом - жену и детей изнасиловали бы на твоих глазах
А как максимум - содрали бы кожу с живого
В НКВД шпионов не было
Сталин не зря сделал СТРАХ
Одним из главных чувств
И очень тупым
А когда попал в ПЫТОЧНЫЕ НКВД
Назвался шпионом всех разведок
Чего не сделаешь
Когда всмятку давят яйца
Не пишите эту сталинскую херню
Книги лучше почитайте серьезные
Когда разобрались с сталинской херней, они были реабелитированы?
Просто чтобы написать?
Вы лучше напишите про внедрение советских агентов
Уровня Кима ФИЛБИ
У нас вон вся Банковая
Агентура ФСБ
А не ЦРУ
Не МИ- 6
ФСБ сопли не жует
Она не мелких агентов внедряет
Она работает на уровне президентов
Чё мелочиться !
Вони зовсім не розуміють, що такого поганого, так як і не розуміють про яку корупцію їм постіно каже захід.
Так у них зайвохромосомний мозок.
мда, часи настали, куда не плюнь, то пападеш в
Мата Харі, пардон Машку Харю, або в почесний кубок ФСБ в кольорах рашиської ганчірки поруч із преЗЄком
до речі, судячи з позолоти інтерьєру це фото часом не з резіденції Президента України - Маріїнського палацу
а чому, ***** в других випадках закон не діє...
наприклад підстава для відставкит генерала ссо
наприклад воєнний стан а не стан війни
наприклад приватні тцк сп
дае *****, закон???
і якщо немає, то зробіть щоб було, чи 400 пожирачів податків в ВР безпорадні?
Чому взагалі іноземці керують Україною, не дивно, що українці опинилися в такій дупі
щ
Припустимо, наженуть кацапо-мусора. Він, курва, дохолєри знає. Хто дасть гарантію, що той мусор мовчатиме? Ніхто. Отже, треба йому заткнути пельку. А це морока. Та й від дохлого мусора зиску жодного. А коли його не звільняти, не мочити, а всього лише "обілетити" - задоволеною буде вся шобла: хтось некисло збагатиться, хтось лишиться при посаді та, найголовніше, все лишиться, як було.
І коли хтось чимось не задоволений - мусорні на то посрати хотілося.
...За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР Джерело:
то зрозумів - РУКА РУКУ МИЄ - ця зЕвлада зовсім ЗНЕХАБНІЛА!
а тоді перевіряти і звільняти?
....
Нема слів🤬🤬🤬
"виконувати обов'язки громадянина Російської Федерації на благо держави та суспільства;
захищати свободу та незалежність Російської Федерації;"
І яким же чином, з точки зору пана міністра МВС, генерал МВС України мав би виконувати присягу громадянина кожної з воюючих між собою країн (Росії та України) : одночасно, чи по черзі ?)))))