Клименко о Тишлеке: Де-юре, наличие даже российского паспорта не является основанием для увольнения

Комиссия МВД проверяет информацию СМИ о возможном наличии российского паспорта у супруги заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека.

Об этом в интервью Українським новинам заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Де-юре, наличие любого паспорта, в том числе и российского, не является основанием для увольнения. Учитывая моральную сторону, происходящее сегодня во время войны с рф, то мы должны говорить о другой стороне медали и об особом интересе наших спецслужб по проверке того или иного гражданина или его родных, если у них есть паспорта российской федерации, где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз выезжал или не выезжал к своим родственникам, будь то россияне или это временно оккупированные территории, но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", - пояснил министр.

По словам Клименко, Тишлек сам подал заявление в ГБР, в котором попросил тщательно разобраться в том, что было изложено в журналистском расследовании.

"Когда проходит специальная проверка, то существуют два направления проверки: внутреннее МВД и проверки, организуемые другими, в том числе спецслужбами. Что касается МВД и полиции в этом случае, то проверяются ближайшие родственники на предмет судимости, наличия недвижимости, декларации. В материалах также есть автобиографические данные по ближайшим родственникам, в том числе на жен, мужей и детей", - добавил глава МВД.

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Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки рф, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки рф, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в россию и в оккупированный рф Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.

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