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Клименко о Тишлеке: Де-юре, наличие даже российского паспорта не является основанием для увольнения

клименко

Комиссия МВД проверяет информацию СМИ о возможном наличии российского паспорта у супруги заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека.

Об этом в интервью Українським новинам заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Де-юре, наличие любого паспорта, в том числе и российского, не является основанием для увольнения. Учитывая моральную сторону, происходящее сегодня во время войны с рф, то мы должны говорить о другой стороне медали и об особом интересе наших спецслужб по проверке того или иного гражданина или его родных, если у них есть паспорта российской федерации, где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз выезжал или не выезжал к своим родственникам, будь то россияне или это временно оккупированные территории, но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", - пояснил министр.

По словам Клименко, Тишлек сам подал заявление в ГБР, в котором попросил тщательно разобраться в том, что было изложено в журналистском расследовании.

"Когда проходит специальная проверка, то существуют два направления проверки: внутреннее МВД и проверки, организуемые другими, в том числе спецслужбами. Что касается МВД и полиции в этом случае, то проверяются ближайшие родственники на предмет судимости, наличия недвижимости, декларации. В материалах также есть автобиографические данные по ближайшим родственникам, в том числе на жен, мужей и детей", - добавил глава МВД.

Читайте: Клименко отстранил от должности заместителя главы Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки рф, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки рф, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в россию и в оккупированный рф Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена заместителя главы Нацполиции Тишлека использовала паспорт рф для поездок в россию и оккупированный Крым. ДОКУМЕНТ

Автор: 

россия (96231) Клименко Игорь (405) Тишлек Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+54
здається таварищ Кліменко проситься на звільнення по статті:
"служєбноє нєсоотвєтствіє через незнання Конституції України"

Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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06.11.2023 14:43 Ответить
+41
якщо у Тишлека є справка з фсб, що він не являється їх агентом - то немає ніяких проблем!
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06.11.2023 14:44 Ответить
+33
ды-йуры, наявність кацапского паспорта, повинна бути - забороною на призначення!!!!!! йурызд, іпаний!!!!!

вони реально всіх, за довпойобів сприймають!!!!!
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06.11.2023 14:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ТИ ПОЛУДУРОК??? Чи хто ти є...
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06.11.2023 14:41 Ответить
Ви статтю взагалі читали?
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06.11.2023 14:44 Ответить
А Ви???
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06.11.2023 14:53 Ответить
"Нічого страшного", - то для Фаї з базару, а для дружини високопосадовця в країні, яка веде війну з 14 року, то є ойц. Чого вона шастала туди?
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06.11.2023 15:12 Ответить
Отримували вказівки для чоловіка від куратора.
Але кліменко скаже, що якщо немає довідки від куратора, то деюре вінічого не може зробити.
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06.11.2023 15:55 Ответить
мусор звичайний
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06.11.2023 15:12 Ответить
ОМЕРТА ЗЕДЕРЬМАЧНЕ КОДЛО СВОЇХ НЕ РУХАЄ‼️Тільки вероотступників , таких , як депутат Антон Поляков ! Шмара Третьякова тоді написала: » мінус один ВРАГ» ! БАНДА ГІРША КОЗА НОСТРИ І ГЕБНЯВОІ мафії ***** , тому, що знущаються над своїм народом
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06.11.2023 16:06 Ответить
Це "чудовий" аргумент для дерусифікації України..... Чи це лише для зелених, пане Клименко?
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06.11.2023 14:41 Ответить
здається таварищ Кліменко проситься на звільнення по статті:
"служєбноє нєсоотвєтствіє через незнання Конституції України"

Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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06.11.2023 14:43 Ответить
якщо у Тишлека є справка з фсб, що він не являється їх агентом - то немає ніяких проблем!
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06.11.2023 14:44 Ответить
Виглядає так, ніби Клименко про паспорт знав...
А російський паспорт є підставою для звільнення з посади в Нацполіції під час війни з росією?
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06.11.2023 14:44 Ответить
Так а ..улі там, у більшості зеленців родичі мають паспорти російської федерації. Це навіть було престижним. Воня Баканов, ще не найгучніший. Є ще батько Єрмака.
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06.11.2023 14:55 Ответить
ды-йуры, наявність кацапского паспорта, повинна бути - забороною на призначення!!!!!! йурызд, іпаний!!!!!

вони реально всіх, за довпойобів сприймають!!!!!
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06.11.2023 14:44 Ответить
ні тільки 73 % , які завели це лайно у владу
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06.11.2023 15:02 Ответить
Якось Ви зменшуєте відповідальність 73%.
Це вони деюри лайно завели, а дефакто вони зруйнували країну.
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06.11.2023 16:00 Ответить
КОНЧЕНИЙ, МОВА ПРО ТЕБЕ, МАВПА...НЕ про звільнення, а про ПРИЙОМ на роботу
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06.11.2023 14:45 Ответить
Тупорила мусорска свиня....якщо де-юре, то в Україні заборонено подвійне громадянство.
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06.11.2023 14:49 Ответить
Вот бы в СССР в 1943 году
Узнали бы что у зама НКВД
Жена с паспортом РЕЙХА!
Еханый!
Мне жалко и заместителя и его жену
А еще больше самого начальника НКВД
Вот бы ему прилетело от Сталина
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06.11.2023 14:49 Ответить
мені здається, навіть сам таварищь сталін від такого кукухою поїхав би
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06.11.2023 14:55 Ответить
УЧИТЕ историю, все руководители НКВД, не говоря о замах, сами были шпионами. И не одной страны.
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06.11.2023 16:56 Ответить
Такое случалось в истории спецслужб
Но только не в НКВД
Там за подобное
Минимум на тебя бы помочились все
Потом - жену и детей изнасиловали бы на твоих глазах
А как максимум - содрали бы кожу с живого
В НКВД шпионов не было
Сталин не зря сделал СТРАХ
Одним из главных чувств
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06.11.2023 17:02 Ответить
В частности Ежов был немецкий и польский шпион
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06.11.2023 17:23 Ответить
ЕЖОВ был гомосексуалистом
И очень тупым
А когда попал в ПЫТОЧНЫЕ НКВД
Назвался шпионом всех разведок
Чего не сделаешь
Когда всмятку давят яйца
Не пишите эту сталинскую херню
Книги лучше почитайте серьезные
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06.11.2023 17:28 Ответить
У меня их много, Ягода, Берия. Меркулов, Абакумов.
Когда разобрались с сталинской херней, они были реабелитированы?
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06.11.2023 19:06 Ответить
Так на фига вы пишете про вражеских агентов в НКВД?
Просто чтобы написать?
Вы лучше напишите про внедрение советских агентов
Уровня Кима ФИЛБИ
У нас вон вся Банковая
Агентура ФСБ
А не ЦРУ
Не МИ- 6
ФСБ сопли не жует
Она не мелких агентов внедряет
Она работает на уровне президентов
Чё мелочиться !
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06.11.2023 19:29 Ответить
Та ви вже геть там акуєлі?
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06.11.2023 14:51 Ответить
дуже пасував би той мем, де баканіфф і гєнпракурорша, кажуть - "а **** не"!!
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06.11.2023 15:13 Ответить
Та ні.
Вони зовсім не розуміють, що такого поганого, так як і не розуміють про яку корупцію їм постіно каже захід.
Так у них зайвохромосомний мозок.
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06.11.2023 16:03 Ответить
Як воно служить в "очісткє"?
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06.11.2023 14:51 Ответить
Нічого дивного, цеж його заступник
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06.11.2023 14:52 Ответить
то кліменко його й підбирав під себе
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06.11.2023 14:54 Ответить
жінка зам нач Нацполіції з російським громадянством це норм....
мда, часи настали, куда не плюнь, то пападеш в Мата Харі, пардон Машку Харю, або в почесний кубок ФСБ в кольорах рашиської ганчірки поруч із преЗЄком
до речі, судячи з позолоти інтерьєру це фото часом не з резіденції Президента України - Маріїнського палацу

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06.11.2023 14:53 Ответить
То напевне і в клименка теж є кацапський паспорт якщо він так отого зашквареного вигороджує!
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06.11.2023 14:53 Ответить
то є, коли треба звільнити свого, то згадали про закон...
а чому, ***** в других випадках закон не діє...
наприклад підстава для відставкит генерала ссо
наприклад воєнний стан а не стан війни
наприклад приватні тцк сп
дае *****, закон???
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06.11.2023 14:56 Ответить
на роялі; ним хером грають
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06.11.2023 15:09 Ответить
А ще можна пиз*ди військового через порушення коменданської години, та не помічати цілий нічний клуб
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06.11.2023 16:06 Ответить
Яку чудову владу понавибирали
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06.11.2023 14:59 Ответить
Питання чому іноземне грромадянство не є підставою для звільнення,
і якщо немає, то зробіть щоб було, чи 400 пожирачів податків в ВР безпорадні?
Чому взагалі іноземці керують Україною, не дивно, що українці опинилися в такій дупі
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06.11.2023 14:59 Ответить
І як можна виграти війну з такими з такими керівниками,куди не подивись,всюди отакі керівники.Для них закони не писані,їм можна все.Дурдом.
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06.11.2023 14:59 Ответить
І при цьому цей зелений збрід з російськими паспорта ловить мужичків по вулицях і скеровує на мінні поля та під наведені тима ж зрадниками ракети.
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06.11.2023 14:59 Ответить
І саме ці ідіоти керували, керують і будуть керувати цією бідною нацією.
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06.11.2023 14:59 Ответить
Бо нація ідіотів, яка й обрала собі на голову таку "владу". "Хужє нє будєт!", "хоть паржом!" Україну шкода. Номінантів премії Дарвіна - ні.
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06.11.2023 15:03 Ответить
А у той час, коли дмитрика тишлека садовили на таку високу посаду, чим відповідні фахівці займалися?
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06.11.2023 15:02 Ответить
Там всі свої люди... Чи думаєте на таку посаду випадкового поставили
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06.11.2023 15:12 Ответить
Пі..дець повний *** зрада на зраді та зрадою погоняє
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06.11.2023 15:07 Ответить
Якесь кончене, чому воно досі на посаді де-юре і де-факто?
щ
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06.11.2023 15:10 Ответить
Тому що довбойо*.
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06.11.2023 16:07 Ответить
Розумію Вас, та все ж... Вимкніть емоції. Увімкніть логіку.
Припустимо, наженуть кацапо-мусора. Він, курва, дохолєри знає. Хто дасть гарантію, що той мусор мовчатиме? Ніхто. Отже, треба йому заткнути пельку. А це морока. Та й від дохлого мусора зиску жодного. А коли його не звільняти, не мочити, а всього лише "обілетити" - задоволеною буде вся шобла: хтось некисло збагатиться, хтось лишиться при посаді та, найголовніше, все лишиться, як було.
І коли хтось чимось не задоволений - мусорні на то посрати хотілося.
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06.11.2023 19:39 Ответить
ссцить в очі
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06.11.2023 15:10 Ответить
Усі посади МВС мають свою ціну,хто в темі,той знає.Любого підара можна призначити,якщо заплатять.Це тотально корумпована система.До речі,у якому окопі помічник депутата госдури паРаші - гогішвілі,він же співмешканець телезірки Буданова?
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06.11.2023 15:12 Ответить
дивна якась позиція... я згодна. що де юре можна все й навіть більше - це питання до наших законотворців. чому досі керівні посади в органах можуть займати люди з російськими паспортами... та мати родичів. в яких вони є... яка в біса мораль. якщо фсб має в своєму розпорядженні 1000 й 1 спосіб контролювати будь яку особу в якої є роспаспорт та якось вийти на її родичів...
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06.11.2023 15:13 Ответить
А де - факто …накуй це туда
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06.11.2023 15:14 Ответить
У комнді Зеленського кандидати на посаду мають мати російські паспорти. Навпаки, у тих кого таких немає - будуть проблеми.
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06.11.2023 15:14 Ответить
Починає філософстувати. Прийом цього чела на стратегічну посаду в МВС проплатили, щоб кришував їх бізнес. Він давно в них на утриманні, ще з Донецька. Татаров шикнув на Клименка і той заспівав осанну.
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06.11.2023 15:27 Ответить
За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР, у якій попросив ретельно розібратися в тому, що було викладено в журналістському розслідуванні. ,тоді для чого намотує свої словесні фантазії,ніби він і є той,хто вже розібрався і мав на це законне право ???
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06.11.2023 15:36 Ответить
Доречі, логотип ДБР, нічого не нагадує?

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06.11.2023 16:05 Ответить
Не знаю, в кого як, а в мене тільки якісь непристойні асоціації.
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06.11.2023 19:44 Ответить
Коли почитав
...За словами Клименка, Тишлек сам подав заяву до ДБР Джерело:

то зрозумів - РУКА РУКУ МИЄ - ця зЕвлада зовсім ЗНЕХАБНІЛА!
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06.11.2023 15:39 Ответить
а трудова на лубьянкі
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06.11.2023 15:44 Ответить
Зачетно!
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06.11.2023 19:32 Ответить
Ну і як це чмо можно назвати? ********? Нема слів.
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06.11.2023 15:52 Ответить
як кажуть кацапи, "круговая порука"
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06.11.2023 15:52 Ответить
треба дочекатися купи трупів чи коли він втече на парашу?
а тоді перевіряти і звільняти?
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06.11.2023 15:53 Ответить
Наличие что ты Мавзолейные обезьяны Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки путлера...не является что ты агент ФСБ....😁💤💤💤☠️☠️☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️
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06.11.2023 15:53 Ответить
"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя!"
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06.11.2023 15:55 Ответить
Товрищщщ Клименко наличие руського паспорта является предлогом шо ця людина зрадник з усіма витікаючими наслідками для зрадників.
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06.11.2023 15:58 Ответить
А по-мордє - достатня підстава!
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06.11.2023 16:00 Ответить
Армянская чувиха Маргарита Симоньян сказала правильно.. Боширов и Петров не агенты Помойки ФСБ... просто смотрели Шпиль... в Британии.

....
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06.11.2023 16:03 Ответить
Де-факто, коли почнуть бити морди, можете озвірілим людям кодекси демонструвати...
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06.11.2023 16:03 Ответить
А Ві обратили внимание как в последнее время полиция стала с особой жестокостью и цинизмом щемить военніх а не кажется что єто планомерное действие
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06.11.2023 16:10 Ответить
И как выиграть войну? Полный пи з дец. Нет слов
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06.11.2023 16:11 Ответить
ПИ****ЦЬ!!!
Нема слів🤬🤬🤬
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06.11.2023 16:14 Ответить
Начальник поліції в прошлому житті був Персом? Що законів не знає.... Отже ж цуцик...вибачте зелебобік попризначав... тьфу....ля...
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06.11.2023 16:17 Ответить
Які ж бо усі де-юродиві...
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06.11.2023 16:26 Ответить
апять какието казлы мешают нормальным пацанам жить
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06.11.2023 16:32 Ответить
Да ...... а шо так можно Я коли проходив кадрову комісію боявся не дай Бог шо вспливе . Поки був зелений два рази менти затримували , але без протоколу . А зараз дивлюсь проходний двір
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06.11.2023 16:47 Ответить
Де-юре, це органи влади України, а де-факто, запроданці та її руйнівники.
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06.11.2023 17:12 Ответить
Тут уже навіть не Зеля з усім ОПешно-ФСБешним шоблом підтерлися нашою Конституцією, а вже приклад беруть й всі дотичні до корита.
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06.11.2023 17:18 Ответить
Мусорня во всей своей красе.....
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06.11.2023 17:23 Ответить
Ясно. значить, цього покидька не звільнять.
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06.11.2023 17:39 Ответить
В Україні подвійне громадянство заборонене,отже це є порушення закону,відповідно нах... і міністр цього не знати не може(прикриває)Але громадянство це квіточки,а от приховування доходів,лобіювання інтересів,зв'язки з криміналітетом в тому числі ворожої держави,та ін.. оце ягідки.Зам міністра МВС ,охрініли.
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06.11.2023 18:02 Ответить
Після запитання про комендантську годину його можна записувати до силовиків диктатури
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06.11.2023 19:32 Ответить
Як відомо, згідно із законодавством Росії, людина отримучи паспорт РФ, підписує т.зв. "присягу громадянина Росії". У цій присязі є такі пункти:

"виконувати обов'язки громадянина Російської Федерації на благо держави та суспільства;

захищати свободу та незалежність Російської Федерації;"

І яким же чином, з точки зору пана міністра МВС, генерал МВС України мав би виконувати присягу громадянина кожної з воюючих між собою країн (Росії та України) : одночасно, чи по черзі ?)))))
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17.11.2023 11:47 Ответить
 
 