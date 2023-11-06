Комбриг 128 бригады Лысюк опоздал на награждение. Пока воины его ждали, россия ударила "Искандером", - СМИ

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение воинов ко Дню ракетных войск и артиллерии, который был организован на Запорожье. Военные более получаса ждали командира, после этого рашисты нанесли удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Hromadske" сообщили источники в бригаде.

Собеседник рассказал, что сначала награждение планировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 случился российский удар.

Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета, пишет "Hromadske".

Источники издания рассказали, что россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

"И значит, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли. - Ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "искандер". За счет этого жертв чуть меньше", - рассказал собеседник.

В то же время многие военные получили ранения от обломков.

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Как ранее сообшал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.

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