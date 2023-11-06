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Новости Война
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Комбриг 128 бригады Лысюк опоздал на награждение. Пока воины его ждали, россия ударила "Искандером", - СМИ

бригада,128,лисюк

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение воинов ко Дню ракетных войск и артиллерии, который был организован на Запорожье. Военные более получаса ждали командира, после этого рашисты нанесли удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Hromadske" сообщили источники в бригаде.

Собеседник рассказал, что сначала награждение планировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 случился российский удар.

Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета, пишет "Hromadske".

Источники издания рассказали, что россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

"И значит, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли. - Ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "искандер". За счет этого жертв чуть меньше", - рассказал собеседник.

В то же время многие военные получили ранения от обломков.

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Как ранее сообшал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.

Также смотрите: Штурм украинских позиций близ Авдеевки глазами уцелевшего оккупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВИДЕО

Запорожская область (3213) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Топ комментарии
+96
Це той самий покидьок який був пійманий на котрабанді цигарок з линири та динири та пішов на угоду зі слідством і є питання хто призначив його комбригом...І воно дало наказ і дуже схоже що ублюдіна навмисно затрималась...
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06.11.2023 15:12 Ответить
+92
цей комбріг світився на торгівлі з лнр-днр, запізнення - класика. Навіть якщо він і не є агентом ФСБ, то саме його дії призвели до смертей і каліцтв багатьох .
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06.11.2023 15:11 Ответить
+49
У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира... довбаний. грьобаний совок... коли ми його вже позбудемся...
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06.11.2023 15:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Нет. Не похоже. Ведь Х. потом объявили валюнтаристом. Была бы выдумка - кто-нибудь да и опроверг бы (свидетелей к тому времени еще много было при памяти и живых). Примеры таких опровержений были не редкими: если уж Жукова ловили на бахвальстве и обличали, то Х. вывести на чистую воду вообще милое дело.
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06.11.2023 17:14 Ответить
Комуняки були жорстокими, цинічними, підлими, але не були боягузами, як боневтік оманський або х7йло. Може тому, що тоді ще не було памперсів. А може тому, що звикли до смерті навкола себе.
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08.11.2023 10:39 Ответить
...умовнозвільнений воєнбарига домовився з дермаком, який згодом прикриє свого?.. то так виглядає зрада Банкової?
а Зєля шо? - Зєля - нічо.. імєєт право на ошІбку й досі.. воно нікому нічого нє дАлжно і дермак з ним буде до кінця.. - так же ж?, упоротий зєлін тєлємарафонний лохторат?
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06.11.2023 16:00 Ответить
Іменем України - не чув таке? А Україна і є народ. Український народ. Щоправда, судді чомусь майже усі від "мама руская, папа юрист..." (с)
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06.11.2023 16:13 Ответить
Прокуроры это не судьи - не чув таке?
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06.11.2023 17:27 Ответить
как кто то точно подметил , что враг бьет по простым людям , простым селам , по лучшим подразделениям , по поминкам , по свадьбам прокурорским не бьют !!!
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06.11.2023 16:09 Ответить
От якщо не таэмниця - звідкіля ж він так запізнювався? Щось тут якось усе підозріло, але так, на майбутнє - кулі ж часто літають...
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06.11.2023 16:10 Ответить
Ще та мерзота. Ну як Зеленськи, чи вся іньша зелена шелупонь... Тільки на хпрю подивіться, як у всіх наших продажних мусорів
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06.11.2023 16:19 Ответить
П*дарас...
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06.11.2023 16:26 Ответить
яка харя потворна у цього лисюка . Ця потвора навіть на суд не заслуговує, тільки мотузка на шиї
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06.11.2023 16:30 Ответить
Лисюка під трибунал і до стінки. Поки не буде подібних мір- не буде діла. Так само як не буде діла з українською судовою системою, де просто треба вчинити тотальний геноцид ряжених корупціонерів та покидьків.
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06.11.2023 16:32 Ответить
совпадение?
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06.11.2023 16:33 Ответить
Ага. Этот кусок говна за углом стояло и выжидало, когда ж орки наконец попадут...
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06.11.2023 18:45 Ответить
Ось ця ******* і замішана. Воно і знало все. Це **** агентура, трусити його по повній.
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06.11.2023 16:41 Ответить
Повний 100% злив інформації через радіочастоти про збір особистого складу підрозділу та продзвон, або надсилання СМС на мобілки для повного 100% корегування та позиціонування смертоносного удару по особовому складу 128 бригади...!!!
Той хто це "ОРГАНІЗУВАВ" добре знав, що робить...!!!
І ой вибачте ми трошки запізнилися на 10-20 хвилин..., ТАКЕ НЕ МАЄ ПРОЙТИ...!!!

ВКР має ретельно усе дослідити та знайти цього "кротіка-пілігріма"...!!!

Той хто це зробив у цей час 100% відлучився від епіцентру ракетного удару та вже намилив лижі, щоб зїхати з цього підрозділу або перевестися на больничку, або приїздив з "якоюсь перевіркою" у цей підрозділ...!!!
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06.11.2023 16:48 Ответить
Там затримка з нагородженням затягнулася на одну годину, десять хвилин.
Спочатку було на 9.00, потім перенесли на 9.30, а удар було нанесено о 10.10
Люди стояли годину вишикувані чекаючи на комбрига....
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06.11.2023 21:05 Ответить
Треба все з'ясувати, якщо підтведиться, що воно замішане три шкури здерти.
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06.11.2023 16:49 Ответить
завтра "комбриг" попросит зелену КОВДРУ и на ношах буде издыть до ДБР !!!! ))))
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06.11.2023 16:55 Ответить
був би Офіцером - застрелився б вже, але ні...
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06.11.2023 17:03 Ответить
співпадіння факторів 10 з 10. такого не буває - все було сплановано! впевнений, що той щур десь неподалік очікував, а потім приїхав.
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06.11.2023 17:05 Ответить
Ховався у найближчій лісосмузі і чекав на вибух.
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06.11.2023 20:05 Ответить
А може ще й корегував
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06.11.2023 21:34 Ответить
Интересно сколько времени нужно чтобы подготовить эту ракету к пуску, запустить и дать ей долететь до цели. Возможно ситуация "увидели - выстрелили - попали" тут не проходит, если ракету надо сколько-то времени готовить к пуску. А если она была уже готова, значит орки заранее знали о мероприятии и готовились к удару. Тогда вопрос: кто навёл?
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06.11.2023 17:18 Ответить
Підготовка ракети Іскандер М займає 4 хв, підліт з Токмака умовно 35 секунд
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06.11.2023 18:09 Ответить
Планирование начинается после получение указа на цель . Вся група планировчиков находится в Москве . Они оцифруют даные и пересылают в часть которая имет возможность достичь указанных целей . После зряжение данных в ракету (полученных из москвы ) подается команда пуску с места или взлетает самолет -перенсчик. ( такая информа есть в интернете с фото планировчиков и их адресами).
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06.11.2023 19:03 Ответить
Одне питання.Хто призначив цю людину на відповідальну посаду?
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06.11.2023 17:20 Ответить
Сирський
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06.11.2023 18:01 Ответить
тоді все зрозуміло, офіс рулить..
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06.11.2023 18:06 Ответить
ЗЕпідори
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07.11.2023 06:49 Ответить
Розжалувати до рядового і в штурмовики. Думаю, що це буде справедливо. І не потрібно ніяких судів...
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06.11.2023 17:22 Ответить
Розжалувати - так. А от щодо суду... Потрібний трибунал і адекватний вирок. Наприклад - довічне ув,язнення за зраду (здачу підлеглих ворогу). Це слід зробити ВІДКРИТО і ПОКАЗОВО. А то наразі у всіх покидьків (воєнкомів, міністрів-мародерів, офіцерів-зрадників) є упевненість, що від будь-якого злочину можна відмазатися, якщо занести достатню суму в офіс дєрьмака.
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06.11.2023 20:35 Ответить
Він досі продовжує займати посаду комбрига
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06.11.2023 21:35 Ответить
Ви впевнені, що наші "суди" зможуть чи схочуть "відкрито і показово" судити? ТАК, ГЕРОЇВ, АКТИВІСТІВ І ВСІХ РЕШТА, ХТО ЩОСЬ СКАЖЕ ПОГАНЕ ПРО ВЛАДУ ВОНИ СУДЯТЬ "ПОКАЗОВО", ЩОБ РЕШТА БОЯЛАСЬ. А свою сволоту як... ото ж бо. Наразі знаю тільки один дієвий суд - суд Лінча
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07.11.2023 06:05 Ответить
Так. Це реальна проблема. Можливо слід судити міжнародним судом.
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07.11.2023 13:07 Ответить
Якби цю харю пристрелить або повісить...☹️
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06.11.2023 17:27 Ответить
Я зараз буду "білою вороною" бо скажу проти всіх хто стільки написав постів ЛЮДИ ВИ ЧИ ІДІОТИ?? Ввсі пости тільки з навішування лайна на командирів да і армію __ЖОДНОГО,ЖОДНОГО з співчуттям до близьких,до друзів Жодного з засудженням фашиста -рашиста. Чи ви українці.чи кацапи і вороги україни,чи просто платні ідіоти. В мене немає слів для матюків Пробачте,але наболіло читати таке Вічна Слава загиблим,співчуття рідним і близьким,одужання пораненим . Смерть ворогам.
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06.11.2023 17:28 Ответить
Ви що тільки проснулись? Новині про загибель наших Захисників із 128 бригади 3 дні. Вся Україна, Українці оплакують Героїв та співчувають родинам. А Ви пишете пост під новиною про можливого винуватця трагедії, авжеж Українці пишуть гнівні пости.
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06.11.2023 17:54 Ответить
Да ви не оплакуєте---ви просто "змагаєтесь" ,хто більше кине лайна Бо слів для співчуття ви не знаєте. для вас "винен совок, ".а не рашка.А ви не говорите,що такі нагородження ,для піару, запровадив ОП,коли збираються командуючі,генерали і вся свита Про це ви мовчите.а зараз винен один Це система не ним запроваджена А офіцери вони НАШІ ,з нашої вулиці,нашого двору--інших немає.
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06.11.2023 18:25 Ответить
Ця стаття відносно цієї людини. Яка тема статті те і обговорюється. А загиблих всі вже оплакували декілька днів. А ви випадково не ця людина під логіном?
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06.11.2023 20:43 Ответить
Що ви взагалі верзете? У цьому конкретному випадку винним є НЕ система, і НЕ нехлюйство, а цілком конкретна зрада.
Ви не знаєте, хто такий цей лисюк? Цей "герой" ще в 16 чи 17 році став звинуваченим у справі про контрабанду з лугандона, відкупився ("пішов на угоду зі слідством"), отримав призначення на комбрига від сирського (мабуть теж за бабло) і почав побори зі своїх підлеглих, продаючи їм форму, бк, пайки. Хлопці почали протестувати, написали листа "самому" вазелінському із проханням замінити керівництво бригади або хоча би надіслати перевірку для встановлення фактів злочинів лисюка. зеленський, як зазвичай, на всіх поклав, але через гучний розголос бригаду практично розформували. Та коли нардепи почали подавати запити "Так що зі 128-ю?", то з,ясувалося, що бригаду відновили і повернули до неї того ж таки лисюка.
То в мене просте питання: чи міг оцей шахрай, мародер та зрадник навести рашистів на своїх підлеглих, які йому так дошкуляли?
Та як два пальці обасфальт. Контакти з лугандоном в нього збереглися, а смерть "правдошукачів" закрила для нього певні проблеми.
І не совкова тут система винна, а конкретна падлюка при погонах.
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06.11.2023 20:53 Ответить
Ми тут про конкретну людину та її конкретні накази розмовляємо, про те що цю конкретну людину треба звільняти та судити за халатнісь, щоб подібне не повторювалось. Тому заспокойтесь та припиніть волати про якихсь аморфних командирів та армію.
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06.11.2023 18:32 Ответить
Швидше за все - не лише за "халатність".
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06.11.2023 20:55 Ответить
Якись дивні співпадіння. Призначив построєння, запізнився(з невідомих умов), загинули хлопці, кабан живий, ще досі, чомусь. А якже пістоль офіцера - мовчить.
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06.11.2023 17:30 Ответить
СБУ має перевірити - де перебував комбриг ці 30 хвилин, перевірити його телефон і всі зв'язки
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06.11.2023 17:38 Ответить
Та які 30 хвилин, якщо всі 70 (з 9:00 до 10:10).
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06.11.2023 20:57 Ответить
З комбригом є кому розібратися без нас
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06.11.2023 17:44 Ответить
Сигарети комусь возив???
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06.11.2023 18:00 Ответить
На кічу, мабуть.
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06.11.2023 18:09 Ответить
Під суд покидька
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06.11.2023 18:34 Ответить
Підполковник Лисюк Д. в кінці грудня 2018 року забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків (144 420 пачок) сигарет марки «Marlboro Red» і сховав їх у покинутому будинку в сусідньому селищі Боброво», - пише видання з посиланням на судовий вирок.

28-29 грудня 2018 року Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам.

В січні 2019 року військовий знову забрав у схованці ще 150 ящиків (74 920 пачок) з контрабандними сигаретами.

17 січня під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).

Після 2019 року, коли було доказано факт злочину, Лисюк Д. отримав підвищення, став полковником і очолив 128-у бригаду.

Ще один цікавий нюанс. В жовтні 2023 року (тобто зовсім нещодавно), різні російські ЗМІ писали статті про Лисюка Дмитра, де заголовки мали ось таку назву (додам декілька прикладів):

«Украинский офицер признал превосходство армии России над ВСУ».

«Украинский полковник: армия России превосходит ВСУ количественно и технически».

«Никаких иллюзий»: Украинский полковник Лисюк сделал мрачное признание о ВСУ...
Охрєнєть Бекграунд Check . ? Звідки беруться такі комбриги ? Але.....
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06.11.2023 19:07 Ответить
Як би там не розповідали про стандарти НАТО в ВСУ, а коли трапляються такі трагедії, то видно що наша армія ще глибоко совкова. Чи може хто собі уявити що такого покидька якого зловили на гарячому на криміналі та ще й в співробітництві з ворогом, тут же назначають на вищу посаду? Немає сумніву, що його підвищення було проплачено з кримінальних грошей. І я впевнений що це не якесь виключення, а так "ростуть" багато офіцерів. І саме таких двигає ОПа бо вони їм близькі по духу, та й "сюрпризів" можна не чекати. В той же час українські патріоти які допомогли країні на начальному етапі війни, завоювали авторитет в армії, їх вигоняють з армії тому що вони комусь заважають.
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06.11.2023 20:42 Ответить
Звідки беруться такі комбриги? Їх призначаються улюбленці зєрмаків сирськіє.
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06.11.2023 20:59 Ответить
Все повторилось как бы украинцы и русские изучали одну и ту же наставление в военной академий . Украина разгромила построение агресоров в ожиданий командующего. И в Украине точь в точь агресоры узнали от местных доносчиков цель и восползовались преступной безолаберностью Украинских командиров.
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06.11.2023 19:12 Ответить
Ну и мешанина у тебя в башке.
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06.11.2023 19:29 Ответить
У нехлюйство не вірю. рашистів на парад 128-ї навели свідомо. 99%, що сам лисюк це і зробив.
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06.11.2023 21:02 Ответить
Как бы думал но не хочется верить что Лисюк заранее сдал своий намеренее .... опоздать на награждение.
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06.11.2023 23:04 Ответить
2 брати з села Гроза здали місце поминок своїх односельців. Загинуло півсотні їхніх сусідів, у тому числі найліпший друг дитинства одного з них. У це ви теж не вірите?
А цей лисюк - шахрай, у вісімнадцятому налагодив канал контрабанди з лугандоном, відкупився від карного переслідування, купив призначення на комбрига і почав обкладати своїх солдатів поборами, про що воїни 128-ї навіть поскаржилися зеленському. Ці солдати для лисюка не те, що НЕ "друзі дитинства". Вони - реальна загроза нової карної справи. А після прильоту Іскандера цих "правдошукачів" суттєво поменшало. Тобто лисюку це реально ВИГІДНО! І він мав контакти з ворогом ще раніше.
Ось і не вірте в те, що він до прильоту дотичний.
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07.11.2023 13:22 Ответить
Це закономірність.
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06.11.2023 19:28 Ответить
Шокируя факты о командире Дмитрии Лысюке

Оказывается, Дмитрий Лысюк был ранее судим. Но после приговора он получил новое звание (полковника) и занял должность командира всей бригады.

По данным издания УНН, в августе 2019 года суд приговорил к штрафу командира 8-го батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, подполковника Дмитрия Лысюка за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из ЛНР.

К нему обратился житель Краматорска и предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области.

При этом подакцизный товар необходимо было забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполнял боевые задачи.

Подполковник согласился с этим предложением и в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки Marlboro Red и спрятал их в заброшенном доме в соседнем селе.

28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам.

В январе 2019 года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами. 17 января во время получения 2300 долларов в качестве части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке (Луганская область).

При этом отмечено, что с 17 декабря 2018 контрразведка СБУ следила за действиями преступников, поскольку его сообщник ранее договорился о взятках для сотрудника контрразведки за беспрепятственное прохождение блок-постов грузовиками с контрабандой.

Задержанным сообщникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Комбат избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог 286 тысяч гривен. 30 июля 2019 года оба подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

В начале августа 2019 года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние подозреваемых и утвердил соглашение с прокуратурой, назначил подсудимым согласованное наказание. В итоге сообщник был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк - к штрафу 119 000 гривен.

Кроме того, с них взысканы процессуальные расходы в размере 36 тысяч гривен с каждого. Изъятые ящики контрабандных сигарет суд принял решение уничтожить.

Кстати, комбат Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени указом Президента в августе 2017 года.
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06.11.2023 19:36 Ответить
Не забувайте, що після призначення в 128-му комбригом був гучний скандал, бійці написали листа "самому" верховному говнокомандавачу с проханням замінити керівництво бригади або спрямувати до них комісію для перевірки фактів поборів лисюка з бійців бригади. Але зеленське, як завжди, відморозився, і бригаду ледь не розформували, отім лисюка не тронули. От він і розібрався з "правдошукачами", як зміг.
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06.11.2023 21:08 Ответить
ОТ ОТМОРОЖЕННОГО ЗЕ... ПОГИБЛИ НАШИ ВОИНЫ , Я ТАК ПОНИМАЮ ОН КРОМЕ ПОКРЫТИЯ КОРРУПЦИИ И РАЗДАЧИ ОРДЕНОВ ЗАВЕДЕТ НАС В ПРОПАСТЬ ... ВЕСНА ПРОШЛА И САЖАТЬ МЫ НЕ БУДЕМ
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07.11.2023 00:16 Ответить
До речі, варто було би ДЕТАЛЬНО та РЕТЕЛЬНО розібратися, хто саме після обвинувального вироку суду і за які такі "особливі досягнення" підвищів лисюка в званні та посаді? Хто написав первинне подання на підвищення? Хто затвердив призначення? Бо в мене обгрунтована підозра, що лисюк свої звання та посаду просто купив, заплативши грошима, здобутими на контрабанді з лугандону. А отже ТІ, хто продав лисюку звання полковника та посаду комбрига, є співучасниками контрабанди з лугандона. Поки цю справу не буде доведено до кінця, ЗСУ не почнуть очищення від совково-зеленої гнилі.
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08.11.2023 10:13 Ответить
як можна охарактеризувати людину, яка муштрує інших, але сама постійно запізнюється
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06.11.2023 19:46 Ответить
Все ж потрібні докази. А офіцера добре було б поки в СІЗО чи кудись під нагляд посадити. Обмежити його вплив на інших людей.
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06.11.2023 20:09 Ответить
хто вірить в цю маячню ? звісно здав і чекав поки прилетить а потім приїхав.сам змоделював ситуацію сам і обналічив життя солдат в копійочку.як можна ставляти комбригом людину зі звязками з днр ? ублюдками пронизана вся влада України.
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06.11.2023 20:29 Ответить
А це вже неважливо... оте як, де, що й коли. Байдуже. "Під ніж" та й тільки тої справи.
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06.11.2023 20:36 Ответить
Оскільки він контрабандив з лднр, то має там зв'язки. Ото він напевно їм і здав.
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06.11.2023 20:45 Ответить
По його самовдоволеній, відкормленій пиці зразу видно що то справжній фронтовик.
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06.11.2023 20:45 Ответить
40 минут ждали эту *******. Гомос советикус неистребим. *********** начальство. Пристрилить. Если мне память не изменяет, это мурло уже светилось в прессе
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06.11.2023 21:05 Ответить
Не сорок, а сімдесят, хоча люди там явно були ще до дев'ятої години....
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06.11.2023 21:21 Ответить
Справжній воїн по природі ніколи не займається торгівлею - це низько для нього - гнатися за баришем . Тому цього зажерливого баригу ( він навіть не торговець ) - не те що понизити на посаді - його копнями взагалі з армії виштовхати .
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06.11.2023 21:05 Ответить
Під трибунал. Годі вже мародерів відпускати на вільні хліби або призначати поцлами в тихі країни.
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06.11.2023 21:09 Ответить
Згоден з вами . Разом з тими , хто його призначив на посаду
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06.11.2023 21:11 Ответить
...І призначив, до речі, після звинувального вироку щодо контрабанди. Це ж "логічно", правда? Отримав звинувальний вирок - підвищили у званні та посаді! Дієвий алгоритм для кар,єрного зростання?
Та ні хріна подібного, звісно. Я певний, що лисюк звання полковника та посаду комбрига просто купив, розплатившись тима самими контрабандними грошима. Питання: а хто ж йому оте все за лугандонські гроші продав???
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08.11.2023 10:21 Ответить
ЗМІ зе-марафону гуртом поширюють інфу, що Дмитро Лисюк спізнився на шикування. Помітно бажання знайти цапа відбувайла. Не захищаючи командира 128, чому б не дослідити версію, що якійсь зеленій мерзоті засвербіло "па-савецкі" роздати медалькі в урочистій обстановці. Можливо, був загальний наказ частинам провести шикування і нагородити.
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06.11.2023 21:14 Ответить
Стояв чекав поки прилетить і через 2 хв приїхав. Тут навіть не треба нічого придумувати, падло злило інфу про нагородження.
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06.11.2023 21:27 Ответить
Якось швидко він прибув, мабудь знав і стояв десь недалеко.
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07.11.2023 01:02 Ответить
Початок епохи брехні та підлості.. Виберіть ЗЕлупу Коломойського *********** Есчьо раз...
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07.11.2023 06:54 Ответить
Терміново на детектор брехні, таке відкладати не можна!!!
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07.11.2023 07:18 Ответить
Випадковостей таких не буває.

Хомак теж колись направив своїх вояків на прорив через Іловайський коридор, а сам розвернувся і втік в тил колони і далі кинув броньовик, поранених, і з охороною вночі зник. Зранку виїхав через Інші блокпости росіян, і ніхто його не чіпав.
А в 2019 ЗЕ призначив його керувати генштабом і руйнувати армію
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08.11.2023 02:21 Ответить
Хомчак. А тепер його любімєц Сирський продовжує справу
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08.11.2023 02:23 Ответить
Так, сирський - генерал-провал. Сіверодонецьк, Лисичанськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка... Не так швидко, як Бердянськ, Генічеськ, Мелітополь, Каховка, Гуля-Поле, зате невпинно та гарантовано.
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08.11.2023 10:30 Ответить
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