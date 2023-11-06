По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, в Запорожской области работала ПВО по вражескому БпЛА (обновлено)
Воздушная тревога была объявлена в 15.04 6 ноября. О завершении тревоги было объявлено через полтора часа, в 16.31.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог и информацию воздушных сил Украины.
"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Также Воздушные силы сообщили о работе ПВО по вражескому БПЛА в Запорожской области.
О завершении тревоги было объявлено через полтора часа, в 16.31.
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Юрій Каракай 19 февр. 2022 г. Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на «великому будівництві», переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомлектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голівуду, як народ, який підчас війни обрав неповносправного президентом.
путло мурло напало .... бойтесь Джавелин Украинцы....🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🕊️🕊️🕊️🔱🔱🔱