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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, в Запорожской области работала ПВО по вражескому БпЛА (обновлено)

тривога

Воздушная тревога была объявлена в 15.04 6 ноября. О завершении тревоги было объявлено через полтора часа, в 16.31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог и информацию воздушных сил Украины.

"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

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Также Воздушные силы сообщили о работе ПВО по вражескому БПЛА в Запорожской области.

О завершении тревоги было объявлено через полтора часа, в 16.31.

Автор: 

крылатые ракеты (889) воздушная тревога (812) баллистические ракеты (414)


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Знов срана Соплєслєйка?..
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06.11.2023 15:13 Ответить
А чому не кажуть де злетів?
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06.11.2023 15:14 Ответить
моздок
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06.11.2023 15:23 Ответить
Анатолий Зозуля: Запоріжжя. Зайшов постригтись. Сідаю у крісло. Молода перукар намагається завести розмову і голосно питає: - «От ви, как ваєнний, што думаєте па поваду таво, шта на абичних людей каждий дєнь пачьті ракети падают, а на вірхрвную раду ні падают? Ета січяс фсєх інтєрєсуєт». Жіночки в залі оживились. Голосно відповідаю: - «Здивування людей мені не зрозуміле, адже Раду прикриває іноземна ППО. А звичайних людей вона не прикриває, бо звичайні люди голосували за асфальт і за поржать. Тож тепер які претензії до прокаТАНОЇ в дорогу ППО? І да, чому це у прастих людей раптом з'явилося бажання вбити простітуток, фотографів, тамадів і временна нє работающіх, за яких вони так голосували?» Тиша. Всі опустили голови, ритмічно і сумно клацають ножиці.
Юрій Каракай 19 февр. 2022 г. Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на «великому будівництві», переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомлектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голівуду, як народ, який підчас війни обрав неповносправного президентом.

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06.11.2023 15:28 Ответить
Оманські договорняки такого вимагали
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06.11.2023 15:45 Ответить
https://youtu.be/Tnxk-ieUf0E?si=tpHa4fLGOILwBJzV ...

путло мурло напало .... бойтесь Джавелин Украинцы....🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🕊️🕊️🕊️🔱🔱🔱
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06.11.2023 15:42 Ответить
Алексей Обдрестович и его любовник Голобородько опустят путлера любой Метлой... даже Сапожной 🏴‍☠️☠️💤😜🤢🤢🤢 Правда... ЗеКодломойские чуваки?👹👺 краснопузые Шариковы....
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06.11.2023 15:47 Ответить
 
 