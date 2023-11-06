Французская компания Cybergun поставит Украине 10 тысяч штурмовых винтовок и 400 гранатометов

Дочерняя компания Verney-Carron французской Cybergun подписала соглашение с "Укрспецэкспортом" на поставку оружия в Украину на сумму 36 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Cybergun, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дочерняя компания Verney-Carron подписала рамочный контракт с украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт" на "рекордную сумму 36 миллионов евро".

Соглашение предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов.

"Соглашение отражает дальнейшее укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Первые поставки намечены на начало 2024 года. Серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.