Французская компания Cybergun поставит Украине 10 тысяч штурмовых винтовок и 400 гранатометов
Дочерняя компания Verney-Carron французской Cybergun подписала соглашение с "Укрспецэкспортом" на поставку оружия в Украину на сумму 36 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Cybergun, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дочерняя компания Verney-Carron подписала рамочный контракт с украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт" на "рекордную сумму 36 миллионов евро".
Соглашение предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов.
"Соглашение отражает дальнейшее укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Первые поставки намечены на начало 2024 года. Серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.
Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.
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А що ж Ви хочете, якщо замовити штурмові гвинтівки AR-15 (а судячи з усього, це вони), не в великих виробників, а відносно невеликої фірми, що спеціалізується на мисливській зброї, так воно і буде - повільно.
Питання лише - чому не пішли до великого виробника, типу Colt Heckler & Koch Bushmaster і т.п.?
Все купується за кордоном, а своїх банда з кварталу тільки гнобить.
це якби всіх переводити на ар-15, а так 10 тис. це краплина у морі (з головним болем про набої..)
але очко у влади не залізне
воно звужуеться від такої думки...
Ну так є вже зразки, де навіть різними калібрами можна користуватися.