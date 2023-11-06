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Новости Помощь Украине
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Французская компания Cybergun поставит Украине 10 тысяч штурмовых винтовок и 400 гранатометов

cybergun

Дочерняя компания Verney-Carron французской Cybergun подписала соглашение с "Укрспецэкспортом" на поставку оружия в Украину на сумму 36 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Cybergun, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дочерняя компания Verney-Carron подписала рамочный контракт с украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт" на "рекордную сумму 36 миллионов евро".

Соглашение предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов.

"Соглашение отражает дальнейшее укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Первые поставки намечены на начало 2024 года. Серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.

Автор: 

оружие (10269) Франция (3545) помощь и поддержка (876)


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Топ комментарии
+16
бо там відкати важче отримати або взагалі неможливо !!!
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06.11.2023 15:37 Ответить
+13
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
А що ж Ви хочете, якщо замовити штурмові гвинтівки AR-15 (а судячи з усього, це вони), не в великих виробників, а відносно невеликої фірми, що спеціалізується на мисливській зброї, так воно і буде - повільно.
Питання лише - чому не пішли до великого виробника, типу Colt Heckler & Koch Bushmaster і т.п.?
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06.11.2023 15:28 Ответить
+10
А що з нашими виробниками? Все заглохло бо...ЗЕбуїни не хочуть розвивати вітчизняне?
Все купується за кордоном, а своїх банда з кварталу тільки гнобить.
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06.11.2023 15:34 Ответить
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Це добре-але дивлячись на строки постачання це дуже поівльно,бо йде дуже жорстока війні і зброя ЗСУ потрібна набагато швидше...
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06.11.2023 15:21 Ответить
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
А що ж Ви хочете, якщо замовити штурмові гвинтівки AR-15 (а судячи з усього, це вони), не в великих виробників, а відносно невеликої фірми, що спеціалізується на мисливській зброї, так воно і буде - повільно.
Питання лише - чому не пішли до великого виробника, типу Colt Heckler & Koch Bushmaster і т.п.?
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06.11.2023 15:28 Ответить
бо там відкати важче отримати або взагалі неможливо !!!
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06.11.2023 15:37 Ответить
Ця компанія спеціалізується на виробництві страйкбольній зброї
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06.11.2023 16:15 Ответить
Негайно не гвинтівки потрібні, а тяжка зброя, а у 2024 добре ************
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06.11.2023 16:15 Ответить
А що з нашими виробниками? Все заглохло бо...ЗЕбуїни не хочуть розвивати вітчизняне?
Все купується за кордоном, а своїх банда з кварталу тільки гнобить.
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06.11.2023 15:34 Ответить
Так з нашими виробниками немає тендерів, своїх фірм.
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06.11.2023 15:54 Ответить
Та все є, немає тільки бажання у ЗЕрмаків робити щось тут, в Україні, бо люди, що роблять тут зброю не бажані "при дворі".
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06.11.2023 17:51 Ответить
а набої до ар-15 ??? вся армія на калашах....

це якби всіх переводити на ар-15, а так 10 тис. це краплина у морі (з головним болем про набої..)
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06.11.2023 15:35 Ответить
Снайперські гвинтівки і підготовка снайпреів потрібні перш за все
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06.11.2023 15:36 Ответить
зе засрана влада закупилаб оборонних, далекобійних гвинтівок мільйон та роздала б готовим до оборони на місцях, врівноваженим, без темного минулого українцям..
але очко у влади не залізне
воно звужуеться від такої думки...
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06.11.2023 15:44 Ответить
Для "нацгвардії" , на всякий випадок,на зразок того,що був при "папіредніку" і називався "майдан"
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06.11.2023 15:50 Ответить
Час від часу нас переможно інформували про досягнення українських зброярів. Де вітчизняна зброя? Де патронні заводи? Знов якогось інородця прокацапленого зе призначив завгоспом армії (міністром оборони)... Ну от шо за *****! Арахамія вмліває від Сі, Умєров від Єрдогана, Єрмак від ***** тащиться а Зє дрочить на Ізраїль... Як тут перемагати українцям коли всім очільникам-інородцям потрібні гроші "на відїзд"...
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06.11.2023 16:09 Ответить
Заводи швико не будуються, посинати треба було до війни.
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06.11.2023 16:18 Ответить
Саме під час війни заводи будуються дуже швидко. А за такої міжнародної технічної допомоги яку має Україна не просто швидко, а майже миттєво!
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06.11.2023 17:06 Ответить
Ця компанія виготовляє страйкбольну зброю. Що то за махінації?
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06.11.2023 16:13 Ответить
І чим вона відмінна від бойової ?? Стволи не такі, механізм, магазини, набої.

Ну так є вже зразки, де навіть різними калібрами можна користуватися.
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06.11.2023 16:50 Ответить
 
 