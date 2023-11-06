За год до выборов Байден отстает от Трампа в пяти ключевых штатах, - опрос NYT
Президент США Джо Байден за год до выборов отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Исследовательского института Сиенского колледжа.
Результаты показывают, что Байден проигрывает Трампу с разрывом от четырех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.
По данным опроса, Байден опережает его только в Висконсине – на два процентных пункта.
Большинство избирателей утверждают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб.
Согласно исследованию две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении. 71% американцев считают, что 81-летний Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом. 62% заявили, что ему не хватает "остроты ума".
В противоположность этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.
Демографические группы, поддерживавшие Байдена с большим отрывом в 2020 году, теперь гораздо теснее конкурируют между собой, поскольку две трети избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении.
С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе. Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастов и уровня доходов.
Избиратели младше 30 лет предпочитают Байдена лишь на один процентный пункт. Его преимущество среди испаноязычных избирателей сократилось, а его преимущество в городских районах вдвое меньше, чем преимущество Трампа в сельских районах.
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» Tramp- never again".
А где Охае !?
NYT это Левая ****************…
Натомість 73% купилися на дешеві обіцянки дешевого клована, котрий навіть не приховував свого відвертого рашизма та зневаги до українців.
засуджений балабол виграє в інших
а це фейк?
https://youtu.be/r2L9nI4Awgo?t=1499
а це мабуть підкинули в Конгрес
https://youtu.be/r2L9nI4Awgo?t=1499
Так зароджуються маніпуляції!
Байдену 81 год. Через год он станет ещё старее на 1 год. Неужели в дем. партии нет никого помоложе?
Люди во всём мире устали от геронтократии - причины всех бед современности.
Если дем. партия хочет выиграть у Трампа - найдите кого помоложе!
Обидва за скорочення допомоги Україні (вам її до цього не вистачало? Так вони хочуть давати ще набагато менше), Десантіс лив сльози, що передача касетних набоїв - це страшна ескалація. Всього лише касетних артилерійських набоїв!!!! А ще Десантіс проти членства України в НАТО. Ну от. Не Трамп, не старий, а риторика така сама, що у Трампа. І Рама-с-вамі такий самий, хоча за віком взагалі хлопчина порівняно з ними.
Але головна проблема в тому, що хоча людина відрізняється від інших тим, що інтелект у багатьох сферах життя набагато важливіший за дикунську рішучість, але все одно на міжнародному, найвищому рівні дикуни-диктатори і дикуни-народи можуть робити дуже багато чого і цивілізація боїться щось вдіяти, бо цивілізовані люди бояться смерті, а скажені кацапські дикуни впевнені у власній невразливості, а смерті якось не дуже бояться, інакше звідки беруться нові й нові десятки тисяч кацапів, їх вбивають тисячами, десятками тисяч, а на полі бою їх менше не стає, а наче стає навіть більше, і це ще без масованої мобілізації, тобто вони добровільно сюди лізуть вже два роки поспіль!!
А громадяни на Заході на опитуваннях ще більше сумніваються, що треба допомагати, бо ж лячно, у #уйла ж ядерна зброя, а так може воно якось само обійдеться. Тому у падлюки Трампа така шалена підтримка. Скажені свинособаки трусять перед Заходом ядерними ракетами, а у громадян на Заході лайно тече по ногах. Так думати не можна, бо кацапи тільки того й хочуть, щоб ми зневірились і здалися, але рівень допомоги від Заходу з їх ATACMS і Taurus лише допомагає кацапсячій пропаганді. Накипіло, вибачте.
А потім, якщо хтось виживе, людство знову згадає що нічого кращого демократії ще не придумали
На тлі припинення допомоги Україні та у зв'язку з цим - поразки на полі бою, це не буде навіть мізерною втіхою, бо втрата багатьох десятків тисяч найкращих синів і доньок України виявиться марною, якщо тварюка Трамп чи тварюка Рама-с-вамі чи тварюка Десантіс стане президентом США.
А проплачені тролі продовжать спокійно жити і щиро сміятися з усіх ідіотів, яких їм вдалося переконати, що вороги України - то насправді друзі, а друзі України - то вороги.
Знаю, що серед республіканців є дуже гідні і добрі люди, але вони або не балотуються на вибори (сенатор Грем), або не мають жодного шансу (Пенс вже зняв свою кандидатуру, Крісті не має жодних шансів). Якщо більшість в республіканській партії підтримує Трампа, то що це каже про більшість республіканської партії? Чи будемо судити по тим промінчикам здорового глузду, які розчиняються в купі підтримуючого Трампа лайна?