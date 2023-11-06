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За год до выборов Байден отстает от Трампа в пяти ключевых штатах, - опрос NYT

байден,трамп

Президент США Джо Байден за год до выборов отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Исследовательского института Сиенского колледжа.

Результаты показывают, что Байден проигрывает Трампу с разрывом от четырех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

По данным опроса, Байден опережает его только в Висконсине – на два процентных пункта.

Большинство избирателей утверждают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб.

За год до выборов Байден отстает от Трампа в пяти ключевых штатах, - опрос NYT 01

Согласно исследованию две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении. 71% американцев считают, что 81-летний Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом. 62% заявили, что ему не хватает "остроты ума".

В противоположность этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.

Демографические группы, поддерживавшие Байдена с большим отрывом в 2020 году, теперь гораздо теснее конкурируют между собой, поскольку две трети избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении.

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С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе. Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастов и уровня доходов.

Избиратели младше 30 лет предпочитают Байдена лишь на один процентный пункт. Его преимущество среди испаноязычных избирателей сократилось, а его преимущество в городских районах вдвое меньше, чем преимущество Трампа в сельских районах.

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24760) США (27174) Трамп Дональд (5682)


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Топ комментарии
+19
Скажимо так і у США не без 73% Боже бережи хоч Америку ...
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06.11.2023 16:02 Ответить
+17
Ага і ми будемо зватися «рашн *********», тюху тьху тьху не дай Бог, тіпун мені… аж пересмикнуло
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06.11.2023 16:08 Ответить
+16
Деградує весь світ. Якщо Ви не помітили...
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06.11.2023 16:15 Ответить
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Скажимо так і у США не без 73% Боже бережи хоч Америку ...
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06.11.2023 16:02 Ответить
Це точно...Епідемії всюди хватае..
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06.11.2023 16:08 Ответить
Підтримка Трампа на жаль е. Але е на вулицях и автівки зі стікерам:

» Tramp- never again".
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06.11.2023 17:33 Ответить
Это не « пять ключевых штатов». Не все и не « те».

А где Охае !?

NYT это Левая ****************…
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06.11.2023 17:44 Ответить
Полностью Вас поддерживая, флоряйн. Моё мнение - в каждой стране Мира есть свои ********.
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06.11.2023 16:16 Ответить
Дуже дякую
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06.11.2023 16:37 Ответить
Трамп знизив податки, розірвав не вигідні Штатам договори, добився економічного зростання. Тому в американців є підстави вважати саме так, як вони вважають.
Натомість 73% купилися на дешеві обіцянки дешевого клована, котрий навіть не приховував свого відвертого рашизма та зневаги до українців.
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06.11.2023 16:43 Ответить
Ми всі це знаємо , і ваша правда про українців , але це егоістично ігнорувати допомогу Україні,тому шо завдякі США , Клінтону, ми залишилися без зброї і беззахисні , з 50 % пох.істів малоросами

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06.11.2023 16:57 Ответить
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06.11.2023 16:02 Ответить
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06.11.2023 16:03 Ответить
ну так рыжий не сильно моложе байдена,неужели нельзя возрастной ценз сделать до 70 максимум?хоття ттам през.как таковой все не решает,основное это сенат конгресс
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06.11.2023 16:04 Ответить
Тут проблема не в возрасте, а в визуальной живости. У рыжего и речь живей и всякие клоунские перформансы он любит вытворять(чего стоит одна пародия на трансгендерных атлетов). Поэтому у него есть все шансы выиграть.
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06.11.2023 16:07 Ответить
а еще боброедка симонян берет у рыжего уроки солярия😂
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06.11.2023 16:10 Ответить
Шкода шо У США не хочуть піднімати питання шо трамп домашній і не тільки під.філ ,шось там почали але не закінчили
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06.11.2023 16:41 Ответить
Это эйджизм.
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06.11.2023 16:14 Ответить
А теперь еще мусульмане отказываются быть за Байдена из-за Израиля.
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06.11.2023 16:05 Ответить
Набагато гірше для нього те що багато лівацької молоді агресивно стають проти нього через підтримку Ізраїлю.
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06.11.2023 18:41 Ответить
При Байдені війна в Україні не скінчилася, можливо є шанс що вона скінчиться при Трампі?
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06.11.2023 16:06 Ответить
Ага і ми будемо зватися «рашн *********», тюху тьху тьху не дай Бог, тіпун мені… аж пересмикнуло
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06.11.2023 16:08 Ответить
Популісти рулять
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06.11.2023 16:07 Ответить
Взагалі, це нормально 83 р балотуватися у президенти?!
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06.11.2023 16:07 Ответить

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06.11.2023 16:12 Ответить
Ви рахувати вмієте? Яких 83, Байдену і 81 нема!
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06.11.2023 17:11 Ответить
Америка деградує!
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06.11.2023 16:09 Ответить
Деградує весь світ. Якщо Ви не помітили...
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06.11.2023 16:15 Ответить
ой та ладно у них всегда изоляционнисты были что во времена 1 мировой что 2,ну во второй перл харбор снял все вопросы.
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06.11.2023 16:16 Ответить
новий перл-харбор буде?
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06.11.2023 17:55 Ответить
Ну вот, а главзеб вызвал Трампа на ковер, хочет за 20 минут его наклонить... Зы... мож главзеб шо-та знает... Ну там, шо кто-та из двоих уже сдулся...
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06.11.2023 16:17 Ответить
от тобі і пропаганда

засуджений балабол виграє в інших
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06.11.2023 16:20 Ответить
Трампу головне до голосування не сісти на нари.
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06.11.2023 16:30 Ответить
Навіть, якщо сяде, це нічого не змінить. Законодавство США не забороняє брати участі у виборах особам, які перебувають під слідством чи в ув'язненні. В разі перемоги (не дай Боже) - цей кремлівський клоун може себе помилувати...
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06.11.2023 17:14 Ответить
а за що конкретно?

а це фейк?
https://youtu.be/r2L9nI4Awgo?t=1499
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06.11.2023 18:48 Ответить
the arctic fox crept up unnoticed...

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06.11.2023 16:32 Ответить
Президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента- терориста Дональда Трампа ,котрий організував штурм Капітолію,в п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів. Про це повідомляє американський коледж ,котрий написав опитування,за рашистські гроші.
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06.11.2023 16:32 Ответить
Щось в законодавстві США не так!!!! Це чмо трамп має кримінальні справи і замах на переворот держави, і має право болотуватися на преза???? Щось не гра!!!!
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06.11.2023 16:34 Ответить
дійсно, фбр каже що є 17 записів про хабарі буризми, проте піклуються про свідка - тому поки ховають

а це мабуть підкинули в Конгрес
https://youtu.be/r2L9nI4Awgo?t=1499
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06.11.2023 18:53 Ответить
Ще цілий рік до виборів,багато чого може статися.
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06.11.2023 16:36 Ответить
"Тріумф бидла" знову охоплює планету!
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06.11.2023 16:36 Ответить
Ідіократія, фільм такий був. Пророцький, по ходу. Поцмережі і тік-ток добили Землю.
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06.11.2023 16:39 Ответить
Ми всі це знаємо , і ваша правда про українців , але це егоістично ігнорувати допомогу Україні,тому шо завдякі США , Клінтону, ми залишилися без зброї і беззахисні , з 50 % пох.істів малоросами
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06.11.2023 16:54 Ответить
в першу чергу завдяки власним керманичам..
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06.11.2023 17:57 Ответить
Виявляється що 73% зебілів є не тільки в Україні
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06.11.2023 17:00 Ответить
Їм можна, в них ЯЗ і 10(чи більше) УАГ.
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06.11.2023 17:24 Ответить
Чому 81-річний??? Джо Байдена народився 20.11.1842, тобто йому повних 80 років.
Так зароджуються маніпуляції!
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06.11.2023 17:10 Ответить
через две недели будет полных 81
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06.11.2023 17:53 Ответить
Надеюсь Байдену объяснят, что если в этом или в следующем году он не поможет Украине победить и закончить войну, то никаких шансов выиграть выборы в США у него не будет...
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06.11.2023 17:54 Ответить
для громадян США прихід Трампа до влади небуде трагедією ,а ось яка буде політика щодо України оце питання..
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06.11.2023 18:00 Ответить
По сравнению с Байденом - Трамп просто юноша - ему всего 77.
Байдену 81 год. Через год он станет ещё старее на 1 год. Неужели в дем. партии нет никого помоложе?
Люди во всём мире устали от геронтократии - причины всех бед современности.
Если дем. партия хочет выиграть у Трампа - найдите кого помоложе!
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06.11.2023 18:11 Ответить
Десантісу 45, Рама-с-вамі 38.
Обидва за скорочення допомоги Україні (вам її до цього не вистачало? Так вони хочуть давати ще набагато менше), Десантіс лив сльози, що передача касетних набоїв - це страшна ескалація. Всього лише касетних артилерійських набоїв!!!! А ще Десантіс проти членства України в НАТО. Ну от. Не Трамп, не старий, а риторика така сама, що у Трампа. І Рама-с-вамі такий самий, хоча за віком взагалі хлопчина порівняно з ними.

Але головна проблема в тому, що хоча людина відрізняється від інших тим, що інтелект у багатьох сферах життя набагато важливіший за дикунську рішучість, але все одно на міжнародному, найвищому рівні дикуни-диктатори і дикуни-народи можуть робити дуже багато чого і цивілізація боїться щось вдіяти, бо цивілізовані люди бояться смерті, а скажені кацапські дикуни впевнені у власній невразливості, а смерті якось не дуже бояться, інакше звідки беруться нові й нові десятки тисяч кацапів, їх вбивають тисячами, десятками тисяч, а на полі бою їх менше не стає, а наче стає навіть більше, і це ще без масованої мобілізації, тобто вони добровільно сюди лізуть вже два роки поспіль!!
А громадяни на Заході на опитуваннях ще більше сумніваються, що треба допомагати, бо ж лячно, у #уйла ж ядерна зброя, а так може воно якось само обійдеться. Тому у падлюки Трампа така шалена підтримка. Скажені свинособаки трусять перед Заходом ядерними ракетами, а у громадян на Заході лайно тече по ногах. Так думати не можна, бо кацапи тільки того й хочуть, щоб ми зневірились і здалися, але рівень допомоги від Заходу з їх ATACMS і Taurus лише допомагає кацапсячій пропаганді. Накипіло, вибачте.
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06.11.2023 20:20 Ответить
Нові інформаційні технології знищили демократію. 21 вік буде часом популізму і альтернативної правди. Диктатури будуть править світом, доки не почнеться третя світова війна.

А потім, якщо хтось виживе, людство знову згадає що нічого кращого демократії ще не придумали
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06.11.2023 18:27 Ответить
Це все зєльц туди інфекцію заніс, як літав до Байдена. А від слабкості на голову в них вакцин нема
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06.11.2023 19:29 Ответить
У перемозі Трампа буде один-єдиний плюс: нарешті всі проплачені боти замкнуть свої мерзенні пельки з їх тупою маячнею про ленд-ліз і зникнуть з цього сайту.

На тлі припинення допомоги Україні та у зв'язку з цим - поразки на полі бою, це не буде навіть мізерною втіхою, бо втрата багатьох десятків тисяч найкращих синів і доньок України виявиться марною, якщо тварюка Трамп чи тварюка Рама-с-вамі чи тварюка Десантіс стане президентом США.

А проплачені тролі продовжать спокійно жити і щиро сміятися з усіх ідіотів, яких їм вдалося переконати, що вороги України - то насправді друзі, а друзі України - то вороги.
Знаю, що серед республіканців є дуже гідні і добрі люди, але вони або не балотуються на вибори (сенатор Грем), або не мають жодного шансу (Пенс вже зняв свою кандидатуру, Крісті не має жодних шансів). Якщо більшість в республіканській партії підтримує Трампа, то що це каже про більшість республіканської партії? Чи будемо судити по тим промінчикам здорового глузду, які розчиняються в купі підтримуючого Трампа лайна?
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06.11.2023 19:29 Ответить
Байден міг би знятись у кабіні пілота F-16, який вже передано Україні.
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06.11.2023 20:46 Ответить
 
 