За год до выборов Байден отстает от Трампа в пяти ключевых штатах, - опрос NYT

Президент США Джо Байден за год до выборов отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Исследовательского института Сиенского колледжа.

Результаты показывают, что Байден проигрывает Трампу с разрывом от четырех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

По данным опроса, Байден опережает его только в Висконсине – на два процентных пункта.

Большинство избирателей утверждают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб.

Согласно исследованию две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении. 71% американцев считают, что 81-летний Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом. 62% заявили, что ему не хватает "остроты ума".

В противоположность этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.

Демографические группы, поддерживавшие Байдена с большим отрывом в 2020 году, теперь гораздо теснее конкурируют между собой, поскольку две трети избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении.

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С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе. Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастов и уровня доходов.

Избиратели младше 30 лет предпочитают Байдена лишь на один процентный пункт. Его преимущество среди испаноязычных избирателей сократилось, а его преимущество в городских районах вдвое меньше, чем преимущество Трампа в сельских районах.