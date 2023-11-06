Призываем польских протестующих прекратить блокаду границы, это болезненный удар в спину Украины, - посол Зварич
Украина призывает польских протестующих прекратить блокаду границы
Об этом сообщил в твиттере (Х) посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает Цензор.НЕТ.
"Блокирование польскими перевозчиками дорог к погранпереходам Польши с Украиной в Хребене, Дорохуск, Корчова – это болезненный удар в спину Украины, страдающей от российской агрессии. Коридоры солидарности между Украиной и ЕС находятся под угрозой. Мы призываем положить конец блокаде границы!" - отметил он.
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+19 Зэлэный_Змий
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+15 dd13
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+11 Andry Moon
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Как « будущему члену» ( договор про ассоциацию) ЕС дал Украине право на торговлю и транзит.
Но Польша пошла против ЕС.
Разговоры о демпинге на товары из Украины это тупая отмазка. Нет такого « правила» в условиях ЕС.
Почему так себя ведет правящая правая партия в прольше?
Популизм и заигрывание с частью избирателей.
Влияние ( подкуп) части политиков мацевой исключить нельзя. Скорее наооборот…
І де в цьому випадку демпінг з сторони українських перевізників, коли у них собівартість дійсно набагато нижча, ніж у поляків?
Виходить, що щось не так у поляків?
Чому Румунія, Словаччина, Чехія, Німеччина, Італія, Франція, Австрія спокійно пропускають наші фури?
Наші виробники малини почали оминати Польщу і постачати продукцію через Румунію, Словаччину до Німеччини, Франції, Австрії, Італії.
Так зрозуміло?
Мдяяя. Дійсно, помітно, що ти на дистанційному навчанні.
Моравецький попер ще сільніше, та скаргу тимчасово « відкликали»…
зелений марафонєц тут не до чого. зерно неможливо було продавати після перетину кордону. Такого й не було. Польща наплювала на законодавство ЄС.
Якось, мені зустрівся, випадково у поїзді, якійсь менеджер київського театру. це 2002 рік був. І він, в тамбурі, почав лаяти Кучму. І каже:
"мій дід Мойша, після війни, продавав на базарі шнурки. З 15 рублів, що він заробив за день, 7 рублів віддавав міліціонеру, 3 рублі директору базару, а решту приносив додому. І ми файно жили. Знаєш, чому Кучма mydak? Тому, що він не вміє ділитися."
Так і в цьому випадку. Полякі mydaki,тому що не вміють ділитися.
а ты за рулем этого буса ? )))
Наші виробники малини, наприклад, давно послали Польщу на@єр і об'їжджають цих неадекватів через Румунію та Словаччину й продають продукцію в Німеччину, Францію і т.д.
Хай поляки своє лайно самі жеруть. Як згадаю їхні сосиски Duda - жесть! Оце лайно!
А в ЄС наші товари беруть, а не польські, наші продукти кращі за польських.
От звідси й їх неадекватна поведінка.
Вони ж опублікували, як поляки будуть з кацапам воювати: два тижні, а потім пів Польщі відають кацапу. А ми б'ємо кацапа вже два роки.
Здається, що тут уся відповідь на неадекватну поведінку сусіда.
Причому тут влада?
Це зелені наказали нашим виробникам возити малину, оминаючи Польщу?
Чи ми почали возити продукти, щоб уникнути неадекватної поведінки сусіда?
Ви про факти очевидні? Так дайте їх!
Тільки за океану так гримнули, що Дуда побіг вибачатися, що то усі не так зрозуміли й то все було вирвано з контексту. Було? Було!
Такий підлий шантаж це теж стандарт ЄС?
І зараз, що вони роблять? Це повна неадекватність!