В течение 12 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 6 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов авиации и реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 12 ноября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 3 складам боеприпасов противника".
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Шимус
показать весь комментарий13.11.2023 02:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Amber
показать весь комментарий13.11.2023 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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