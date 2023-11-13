В течение 12 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 6 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов авиации и реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 12 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 3 складам боеприпасов противника".

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