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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 12 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 6 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов авиации и реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 12 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 3 складам боеприпасов противника".

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Автор: 

авиация (2870) Генштаб ВС (6567) артиллерия (650)


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бородатые ноют -ажмет чай уже не тот https://twitter.com/i/status/1723814465609564449 https://twitter.com/i/status/1723814465609564449
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13.11.2023 02:57 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 08:59 Ответить
 
 