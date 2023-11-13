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Оккупанты в Запорожской области проводят поквартирные обходы" и подселяются в дома местных, - Федоров

окупанти

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики проводят "поквартирные обходы" и подселяются в дома местных.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Токмаке оккупанты проводят "поквартирные обходы" и заселяются в многоэтажки. Жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома", - отметил Федоров.

По его словам, захватчики заселяются в дома местных, срывая замки, или подселяются к ним и таким образом "закрываются ими как живым щитом".

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"Некоторые села Пологовского района враг превратил в резервацию - заехать или уехать могут только прописанные там люди", - заметил Федоров.

Автор: 

оккупация (10209) Запорожская область (3248) Федоров Иван (470)


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так це супер частина окупантів просто не проснеться .
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13.11.2023 07:32 Ответить
Современную войну не выиграть без симметричных действий так как имеем дело с террористами а не армией. Россия - Самая значительная террористическая организация с флотом, самолётами и ракетами, яо.
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13.11.2023 08:06 Ответить
а втікач федоров до кого підселився?
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13.11.2023 09:09 Ответить
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13.11.2023 09:23 Ответить
 
 