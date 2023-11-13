Оккупанты в Запорожской области проводят поквартирные обходы" и подселяются в дома местных, - Федоров
На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики проводят "поквартирные обходы" и подселяются в дома местных.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Токмаке оккупанты проводят "поквартирные обходы" и заселяются в многоэтажки. Жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома", - отметил Федоров.
По его словам, захватчики заселяются в дома местных, срывая замки, или подселяются к ним и таким образом "закрываются ими как живым щитом".
"Некоторые села Пологовского района враг превратил в резервацию - заехать или уехать могут только прописанные там люди", - заметил Федоров.
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