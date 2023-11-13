Оккупанты в течение суток нанесли 7 ракетных и 34 авиационных удара, - Генштаб

Российские военные продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны и наносят ракетные и авиационные удары, совершают обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харькове", - говорится в сообщении.

В течение суток авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Чернещина Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Сиверск, Авдеевка, Северное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.