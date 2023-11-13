Более 800 иностранцев за минувшие сутки эвакуировали из Сектора Газа, - CNN
826 иностранцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет за минувшие сутки.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ряда источников, в воскресенье через КПП "Рафах" из Сектора Газа в Египет перебрались 826 владельцев иностранных паспортов. Следует отметить, что вчера, 12 ноября, КПП "Рафах" открылся впервые после двухдневной паузы.
Это - рекорд с начала вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.
Топ комментарии
+2 arye z.
показать весь комментарий13.11.2023 08:23 Ответить Ссылка
+2 Гоша Фантомас #478094
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+1 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий13.11.2023 08:07 Ответить Ссылка
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Нічого поганого там не було, типовий середземноморський пейзаж, рівень життя вдвічі вищий, ніж у сусідньому Єгипті.
Ісламська ідеологія після захоплення влади ХАМАСом у 2007 році це так, це вже душило, особливо жінок. Проте єгиптяни вважали успіхом потрапити в Сектор Газа на шопінг або лікування.
Ось чому, маючи те, що вони мали, почали війну з Ізраїлем, це зовсім інше. Тепер того, що було, вже не буде. Найближчі 50 років принаймні
Я пытался, но у меня ничего не получается
Но его пользуюсь Абу Али Экспресс из Телеграмм, там более оперативно и более информативно. Но фото не копируется
Люди, по сообщениям, очень сильно обезвожены - в Газе крайне плохо с питьевой водой, хотя по разным сообщениям, в тоннелях находится несколько миллионов литров питьевой бутилированной воды. Но террористы вполне резонно рассудили, что на всех все равно не хватит, поэтому пусть выкручиваются сами. (c)