Более 800 иностранцев за минувшие сутки эвакуировали из Сектора Газа, - CNN

826 иностранцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет за минувшие сутки.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ряда источников, в воскресенье через КПП "Рафах" из Сектора Газа в Египет перебрались 826 владельцев иностранных паспортов. Следует отметить, что вчера, 12 ноября, КПП "Рафах" открылся впервые после двухдневной паузы.

Это - рекорд с начала вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.

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