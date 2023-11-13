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Более 800 иностранцев за минувшие сутки эвакуировали из Сектора Газа, - CNN

сектор,эвакуация,газа

826 иностранцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет за минувшие сутки.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ряда источников, в воскресенье через КПП "Рафах" из Сектора Газа в Египет перебрались 826 владельцев иностранных паспортов. Следует отметить, что вчера, 12 ноября, КПП "Рафах" открылся впервые после двухдневной паузы.

Это - рекорд с начала вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.

Также читайте: Из Сектора Газа удалось вывезти 214 украинцев, - Зеленский

Автор: 

Сектор Газа (182) эвакуация (2117)


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Топ комментарии
+2
А ви бачили той сектор до війни?
Нічого поганого там не було, типовий середземноморський пейзаж, рівень життя вдвічі вищий, ніж у сусідньому Єгипті.
Ісламська ідеологія після захоплення влади ХАМАСом у 2007 році це так, це вже душило, особливо жінок. Проте єгиптяни вважали успіхом потрапити в Сектор Газа на шопінг або лікування.
Ось чому, маючи те, що вони мали, почали війну з Ізраїлем, це зовсім інше. Тепер того, що було, вже не буде. Найближчі 50 років принаймні
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13.11.2023 08:23 Ответить
+2
нічого дивного якщо в цей клаптик узбережжя вливали мільярди зелені. недарма там пів ООН паслися
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13.11.2023 09:07 Ответить
+1
Якесь сумнівне задоволення, маючи паспорт іншої країни, мешкати у секторі Газа.
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13.11.2023 08:07 Ответить
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Якесь сумнівне задоволення, маючи паспорт іншої країни, мешкати у секторі Газа.
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13.11.2023 08:07 Ответить
А ви бачили той сектор до війни?
Нічого поганого там не було, типовий середземноморський пейзаж, рівень життя вдвічі вищий, ніж у сусідньому Єгипті.
Ісламська ідеологія після захоплення влади ХАМАСом у 2007 році це так, це вже душило, особливо жінок. Проте єгиптяни вважали успіхом потрапити в Сектор Газа на шопінг або лікування.
Ось чому, маючи те, що вони мали, почали війну з Ізраїлем, це зовсім інше. Тепер того, що було, вже не буде. Найближчі 50 років принаймні
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13.11.2023 08:23 Ответить
нічого дивного якщо в цей клаптик узбережжя вливали мільярди зелені. недарма там пів ООН паслися
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13.11.2023 09:07 Ответить
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13.11.2023 09:31 Ответить
Как вам удалось скопировать из Абу Али?
Я пытался, но у меня ничего не получается
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13.11.2023 14:37 Ответить
Это фото с твиттера. Там легко копируется.
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13.11.2023 17:50 Ответить
Да, спасибо, попробовал. Действительно, Абу Али из твиттера копируется легко.
Но его пользуюсь Абу Али Экспресс из Телеграмм, там более оперативно и более информативно. Но фото не копируется
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13.11.2023 19:59 Ответить
За тиждень до 7-го Жовтня, Ізраїльські доктора їздили в Азу консултіровать та оперувати. Щоб ви розуміли Та Шифу , збудували Ізраїльтяни. Та передали мешканцям Ази за дарма.
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13.11.2023 09:21 Ответить
Димитрий CrimeaBandera А вы і досі важаєте , що до 7-го 10-го вони погано жили ? Відкрийте очі . Та не читайте арабську пропаганду.
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13.11.2023 09:27 Ответить
Из Газы вчера было вывезено около 70 граждан России. На всё про всё потребовалось каких-то полтора месяца. Доверительные отношения, прием террористов на очень высоких уровнях наконец дали плоды. Правда, россияне не попали в число первых эвакуированных, и даже вторых, да и осталось в секторе еще минимум вдвое большее их количество, но хорошо, что хоть что-то сделано.

Люди, по сообщениям, очень сильно обезвожены - в Газе крайне плохо с питьевой водой, хотя по разным сообщениям, в тоннелях находится несколько миллионов литров питьевой бутилированной воды. Но террористы вполне резонно рассудили, что на всех все равно не хватит, поэтому пусть выкручиваются сами. (c)
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13.11.2023 09:28 Ответить
 
 