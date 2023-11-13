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В рф усиливают контроль над информационным пространством, планируют блокировать VPN-сервисы, - ISW

vpn

Российское правительство планирует блокировать VPN-сервисы для того, чтобы усилить контроль над информационным пространством.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении министерства цифрового развития говорится о блокировании лишь отдельных виртуальных сетей, которые "экспертная комиссия" определила как угрозы, вероятно, с целью предотвратить обход россиянами цензуры.

Недавно российское правительство объявило о запрете услуг, предоставляющих виртуальные и временные мобильные номера, начиная с 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что россияне до сих пор могут использовать эти мобильные номера в сочетании с VPN-сервисами для создания анонимных онлайн-персонажей, чтобы избежать российской цензуры.

Читайте: Россияне усилили проверки телефонов украинцев на временно оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Аналитики ISW утверждают, что российское правительство вряд ли позволит работать в россии любым VPN-сервисам, позволяющим россиянам обходить цензуру и оставаться анонимными от российского правительства.

Автор: 

россия (96413) цензура (1337) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Скора сборная єрєф па футболу виіграєт чємпіонат міра а рюській касманавт висадітся на солнце)
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13.11.2023 08:49 Ответить
+6
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13.11.2023 08:51 Ответить
+4
А не простіше заборонити інтернет взагалі? Для чого тягнути?
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13.11.2023 08:58 Ответить
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Скора сборная єрєф па футболу виіграєт чємпіонат міра а рюській касманавт висадітся на солнце)
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13.11.2023 08:49 Ответить
Зустрівшись у фіналі зі збірною КНДР? Бо вони ж незмінні чемпіони світу останні 50 років. У тепер вже спільній з уZкімі реальності
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13.11.2023 08:55 Ответить
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13.11.2023 08:51 Ответить
А не простіше заборонити інтернет взагалі? Для чого тягнути?
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13.11.2023 08:58 Ответить
Це наступний крок.
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13.11.2023 09:15 Ответить
Заблокувати накуй ВСЕ!,, абЕвЕгедейку хай дивляться ,чмошники ******,
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13.11.2023 09:40 Ответить
Вєрнай дарогой ідуть таваріщі!
Он в КНДР в інтернет взагалі без електроенергії виходять
А на Кубі про кожен Мб звітують у кілька установ, до тогож-на папері
УZкім й надалі тим шляхом, що крейсер мацква протоптав
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13.11.2023 08:59 Ответить
Ударім чєбурнетом па амєріканскаму імпєріалізму!
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13.11.2023 09:00 Ответить
Рунет был настоящим взрывом в нулевых, но потом государство наложило на него руки и он начал умирать. Всех креативщиков или купили, или выгнали из страны. Бизнесы перекупили или позакрывали. Лучшее доказательство, что государство не может в экономику.
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13.11.2023 09:05 Ответить
Так уже давно блокируют впн-сервисы выборочно, а иногда и протоколы впн в целом
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13.11.2023 10:30 Ответить
 
 