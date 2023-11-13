В рф усиливают контроль над информационным пространством, планируют блокировать VPN-сервисы, - ISW
Российское правительство планирует блокировать VPN-сервисы для того, чтобы усилить контроль над информационным пространством.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
В заявлении министерства цифрового развития говорится о блокировании лишь отдельных виртуальных сетей, которые "экспертная комиссия" определила как угрозы, вероятно, с целью предотвратить обход россиянами цензуры.
Недавно российское правительство объявило о запрете услуг, предоставляющих виртуальные и временные мобильные номера, начиная с 1 сентября 2024 года.
Отмечается, что россияне до сих пор могут использовать эти мобильные номера в сочетании с VPN-сервисами для создания анонимных онлайн-персонажей, чтобы избежать российской цензуры.
Аналитики ISW утверждают, что российское правительство вряд ли позволит работать в россии любым VPN-сервисам, позволяющим россиянам обходить цензуру и оставаться анонимными от российского правительства.
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Он в КНДР в інтернет взагалі без електроенергії виходять
А на Кубі про кожен Мб звітують у кілька установ, до тогож-на папері
УZкім й надалі тим шляхом, що крейсер мацква протоптав