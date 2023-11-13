В рф усиливают контроль над информационным пространством, планируют блокировать VPN-сервисы, - ISW

Российское правительство планирует блокировать VPN-сервисы для того, чтобы усилить контроль над информационным пространством.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении министерства цифрового развития говорится о блокировании лишь отдельных виртуальных сетей, которые "экспертная комиссия" определила как угрозы, вероятно, с целью предотвратить обход россиянами цензуры.

Недавно российское правительство объявило о запрете услуг, предоставляющих виртуальные и временные мобильные номера, начиная с 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что россияне до сих пор могут использовать эти мобильные номера в сочетании с VPN-сервисами для создания анонимных онлайн-персонажей, чтобы избежать российской цензуры.

Читайте: Россияне усилили проверки телефонов украинцев на временно оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Аналитики ISW утверждают, что российское правительство вряд ли позволит работать в россии любым VPN-сервисам, позволяющим россиянам обходить цензуру и оставаться анонимными от российского правительства.