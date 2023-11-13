Шольц готов на переговоры с путиным после полного вывода войск рф из Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры с диктатором владимиром путиным, но при условии вывода российских войск из Украины.
Об этом он заявил в интервью газете Heilbronner Stimme, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, агрессия россии против Украины – это "возвращение империализма в Европу".
"путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие территории. россию необходимо заставить сделать шаг назад", - сказал Шольц.
Он отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а путин - нет".
Политик заявил, что уже вел переговоры с путиным и сделает это снова в будущем.
"Однако переговоры требуют решительного шага от россии. Это вывод войск", - резюмировал канцлер.
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