Шольц готов на переговоры с путиным после полного вывода войск рф из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры с диктатором владимиром путиным, но при условии вывода российских войск из Украины.

Об этом он заявил в интервью газете Heilbronner Stimme, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессия россии против Украины – это "возвращение империализма в Европу".

"путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие территории. россию необходимо заставить сделать шаг назад", - сказал Шольц.

Он отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а путин - нет".

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Политик заявил, что уже вел переговоры с путиным и сделает это снова в будущем.

"Однако переговоры требуют решительного шага от россии. Это вывод войск", - резюмировал канцлер.