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Шольц готов на переговоры с путиным после полного вывода войск рф из Украины

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов вести переговоры с диктатором владимиром путиным, но при условии вывода российских войск из Украины.

Об этом он заявил в интервью газете Heilbronner Stimme, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессия россии против Украины – это "возвращение империализма в Европу".

"путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие территории. россию необходимо заставить сделать шаг назад", - сказал Шольц.

Он отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а путин - нет".

Также читайте: Надо быть готовыми, что война россии против Украины может длиться очень долго, - Шольц

Политик заявил, что уже вел переговоры с путиным и сделает это снова в будущем.

"Однако переговоры требуют решительного шага от россии. Это вывод войск", - резюмировал канцлер.

Автор: 

путин владимир (31649) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1203)


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Топ комментарии
+23
Будьте вдячним Шольцу хоча б за те, що він для ЗСУ за останні 2 роки зробив більше, ніж Зє за 4.
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13.11.2023 09:13 Ответить
+9
Міжнародний кримінальний суд може бути після повної капітуляції як у випадку з Німеччиною, і після коли відбувся Нюрнбергзський трибунал. Така капітуляція кацапів буде? Не буде. Тому що в України і близько не вистачить сил щоб самостійно це зробити,а ніхто із заходу цього і не хоче. Плюс ядерна зброя кацапська навряд че це позволить зробити. У кого сила грубо говорячи той і правий, нічого не змінилося з камяного віку. Усі ці красиві слова про покарання і так дальше закінчуються там де починаються інтереси,побоювання і страхи однієї з конфліктуючих сторін
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13.11.2023 09:24 Ответить
+6
Газу дешевого від міжнародного злочинця та терориста захотілось?
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13.11.2023 09:08 Ответить
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Газу дешевого від міжнародного злочинця та терориста захотілось?
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13.11.2023 09:08 Ответить
Будьте вдячним Шольцу хоча б за те, що він для ЗСУ за останні 2 роки зробив більше, ніж Зє за 4.
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13.11.2023 09:13 Ответить
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13.11.2023 10:41 Ответить
Ну, то есть международный криминальный суд - это всё фикция, когда у тебя есть своя страна с халопами и с ЯО.
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13.11.2023 09:11 Ответить
Міжнародний кримінальний суд може бути після повної капітуляції як у випадку з Німеччиною, і після коли відбувся Нюрнбергзський трибунал. Така капітуляція кацапів буде? Не буде. Тому що в України і близько не вистачить сил щоб самостійно це зробити,а ніхто із заходу цього і не хоче. Плюс ядерна зброя кацапська навряд че це позволить зробити. У кого сила грубо говорячи той і правий, нічого не змінилося з камяного віку. Усі ці красиві слова про покарання і так дальше закінчуються там де починаються інтереси,побоювання і страхи однієї з конфліктуючих сторін
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13.11.2023 09:24 Ответить
Всё так, даже не поспоришь, но, встречаться с преступником, даже, если не будет капитуляции - такое себе дело.
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13.11.2023 09:37 Ответить
интересно просто, как может быть "капитуляция", если нету войны юридически? п может когда угодно просто закончить так называемое "сво" и сказать что он победил. вот и все.
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13.11.2023 11:35 Ответить
От й я давно завжди кажу, що у ********* світі немає механізмів притягнення до відповідальності тих, чия країна сильна й з ядерною зброєю. Он, з чучхе скільки возяться, а нічого зробити не можуть. А тут значно складніша ситуація. Тому, коли я чую з чиїхось вуст високопарні слова про якийсь там трибунал, то це викликає тількі стійкі рвотні позови.
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13.11.2023 09:47 Ответить
********* світу треба на майбутнє розробити план протидії ман'якам зі зброєю.Якщо зараз не зупинити *****,у китайського ман'яка відкриються очі і воно полізе в Тайвань,далі ******* пухле кривооке полізе в Південну Корею і тд
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13.11.2023 10:27 Ответить
Розумна і послідовна позиція.
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13.11.2023 09:38 Ответить
Залишилося тільки медіума для переговорів знайти.
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13.11.2023 09:56 Ответить
Може так статись, що для цього знадобиться сперитичний сеанс...
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13.11.2023 10:11 Ответить
Если выведут войска за линию границы, так о чем договариваться? Тут иное для нас видно. Выводить не станут, своими силами мы не сможем это сделать, помощи много не дадут, пора решать. Ведь сразу стало ясно с 14 г это. Теперь и юг потеряли.
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13.11.2023 10:13 Ответить
І про що тоді переговори вести? Щоб воно більше не нападало на цивілізований світ? Так воно ж бреше ЗАВЖДИ.
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13.11.2023 10:43 Ответить
"Случилось невероятное, Шольц! Ми захватили Москву?" (Группенфюрер Г. Мюллер, "Сімнадцять миттєвостей весни")
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13.11.2023 11:33 Ответить
 
 