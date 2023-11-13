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Новости Война
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Российские захватчики в оккупированном Мариуполе подтвердили гибель сотрудников "полиции" и ФСБ, - Андрющенко

маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе в результате взрыва 10 ноября российский "полицейский" получил серьезные травмы и, как стало известно, скончался в больнице. Также в городе были ликвидированы еще несколько оккупантов, в том числе сотрудник ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

Взрыв автомобиля одного из "полицейских" оккупационного корпуса произошел 10 ноября на пр. Металургов. Тогда представители местных сил сопротивления рассказали, что операция была их "подарком" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в рф.

Выяснилось, что захватчик получил смертельные раны после подрыва машины.

"Российские ресурсы подтверждают не только подрыв автомобиля российского "полицейского", но и его гибель в больнице", - отмечает Андрющенко.

Смотрите: В оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль одного из оккупационных полицейских, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Также он опубликовал скрин публикации одного из пропагандистских ресурсов. В нем говорится, что за последние несколько дней в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков. В этом оккупанты обвиняют украинских партизан, в частности "диверсантов".

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе подтвердили гибель сотрудников полиции и ФСБ, - Андрющенко 01

Автор: 

Мариуполь (5734) оккупация (10209) Андрющенко Петр (587)


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А с чего виднл, что это та самая машина?
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13.11.2023 09:58 Ответить
 
 