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Новости Война
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Российская БМП давит двух своих пехотинцев из Бурятии, тщетно пытаясь выехать с поля боя. ВИДЕО

Вражеская бронемашина переехала двух своих пехотинцев, тщетно пытаясь выехать с поля боя после "мясного" штурма позиции 58-й ОМПБр ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами из бурятской Кяхты опубликовали украинские воины.

Момент наезда на пехотинцев зафиксирован на второй минуте записи (1:34). Один из раздавленных оккупантов остается способным передвигаться еще какое-то время и изо всех сил ползет по полевой дороге. На следующих кадрах видны попадания в бронемашину: полыхающий оккупант выскакивает из нее и пытается сбить огонь.

"На рассвете оккупанты пошли в "мясной штурм" на позиции 58-й ОМПБр. Российскую пехоту прикрывала бронетехника. Но танки и бронемашины, а также поддержка артиллерии и авиации не помогли врагам. За несколько часов "русские витязи" позорно бежали. Спастись удалось не всем – на поле боя осталось около полусотни тел захватчиков, припершихся к нам из бурятского города Кяхта в составе 37-й "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской краснознаменной, ордена красной звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы 58-й бригады ночью штурмуют позицию оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19882) Бурятия (52) уничтожение (7379) 58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+48
Яке приємне відео...
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13.11.2023 09:27 Ответить
+41
"...Будапештской...донской....краснознамєнной...красной звєзди ..казачьєй...щадєнко...." Та вони там всі чокнуті🤦
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13.11.2023 09:31 Ответить
+27
Як таргани ти їх в двері а вони в вікно. Але якби їх не задавив їхній ванька то це зробив би солдат НАТО
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13.11.2023 09:31 Ответить
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Яке приємне відео...
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13.11.2023 09:27 Ответить
Так, але не дуже приємно що підари по чистому полю проїхались впритул до нашої посадки. І допоки вони не почали вивалюватись в посадку по них ніякого ураження не було.
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13.11.2023 10:21 Ответить
хруст раздавленого бурятского таракана
очень успокаивает
спасибо
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13.11.2023 12:37 Ответить
Не було там нашіх, сіра зона.
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13.11.2023 14:26 Ответить
кросівоє...
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13.11.2023 10:55 Ответить
красота, нєпісуєма....
по одних проїхали, друге горить, в третього повна срака осколків і всім боляче..
це мед на душу а не відео
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13.11.2023 14:39 Ответить
у ідіотів нічого не змінилося після другої світової, послати техніку,особовий склад,щоб за короткий проміжок часу це бездарно злити, і потім орки сидять і розказують "ценой больших потерь во вторую мировую мы победили нацизм". Так великі жертви в першу чергу через те,що у вас бездарне командування, людей за людей не вважають,а за мясо
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13.11.2023 09:30 Ответить
Навпаки, у орків дуже грамотне командування і діють вони"за будь яку ціну" правильно, тому що їх баби ще народжують..
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13.11.2023 13:08 Ответить
до последнего расеянца, гойды скрепанутые.
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26.12.2023 13:06 Ответить
Як таргани ти їх в двері а вони в вікно. Але якби їх не задавив їхній ванька то це зробив би солдат НАТО
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13.11.2023 09:31 Ответить
"...Будапештской...донской....краснознамєнной...красной звєзди ..казачьєй...щадєнко...." Та вони там всі чокнуті🤦
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13.11.2023 09:31 Ответить
Дійсно гарне відео
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13.11.2023 09:31 Ответить
Оце і є хороші руські
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13.11.2023 09:32 Ответить
"Пропагандоны" уже сами запутались... То была дрг, то не было.
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13.11.2023 09:32 Ответить
Як завжди у кацапів. Зранку прокинувся,глянув на потолок...а там історія про укрДРГ.)
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13.11.2023 09:50 Ответить
Так вони таку муйню масово там в себе розповсюджують - для підняття морального духу . Десятки неіснуючих " пабьєд" з'являються в їхніх тєлєгах чи не щодня .
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13.11.2023 10:16 Ответить
По цій новині-про українську ДРГ-плагіат на плагіаті.Якщо згадати "Пригоди бравого солдата Швейка,то призначений історіограф полку,де служив Швейк-писав такі історії наперед.В них кожний,хто попадав в поле зору писаки-був герой,була перемога.Деяким навіть випадала геройська смерть.Я.Гашек,читаючи кацапські побрехеньки-в домовині крутиться пропелером...
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13.11.2023 14:00 Ответить
Ветеран - это от слова ветер, тот, кто пускает ветры, пердун другими словами
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13.11.2023 12:02 Ответить
"Встрєчайтє-а вот і ачєрєдниє жарєниє і раздавлєние буряти,как ми ради"-кобзон на свайьом ачєрєдном канцертє...
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13.11.2023 09:35 Ответить
Какое хорошее видио ... так подняло аппетит перед завтраком! Пойду позавтракаю пока хорошее настроение ... и смотреть телеМАРАФЕТ и звернення ЭТОГО не буду , чтобы настроение не испортилось.
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13.11.2023 09:36 Ответить
Кяхта, пьозда, ну і назви у лаптєносців, прости Господи...
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13.11.2023 09:37 Ответить
...у складі 37 "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой... дивна назва для руснявої якоїсь бригади. тим більше бурятської. вони хоч розуміють що то таке Будапешт?
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13.11.2023 09:38 Ответить
Один з двох; він в інституті в Улан-Уде один семестр англійську вивчав. Тому знає, що Буда -- то майже як Будда, а pest (англ.) -- то шкідник.

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13.11.2023 09:41 Ответить
",,,может я і нє паєду в монгольській горад Будапешт..."В.Висоцкій.
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13.11.2023 11:53 Ответить
Сидить бурятська сім"я вдома Малий скиглить:
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чисайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
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13.11.2023 09:40 Ответить
припертися за 6 тисяч км щоб здохнути в українських полях
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13.11.2023 09:40 Ответить
таке саме... припертися, щоб горіти на чужій землі за жменю грошей.... що в головах цих пітекантропів...
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17.11.2023 11:10 Ответить
БМП посрала кацапами ще й підтерлась.
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13.11.2023 09:46 Ответить
Бурятські козаки? Ні, не чув ніколи. А вони є
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13.11.2023 09:46 Ответить
Какое агарчение, пастигла неудача.
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13.11.2023 09:57 Ответить
кяхтИ бурятИ
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13.11.2023 10:00 Ответить
Якби я був художником, я б намалював бурята "Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко"
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13.11.2023 10:02 Ответить
Бурятская национальная кухня

дамбар (жаренные субпродукты)
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13.11.2023 10:03 Ответить
Вообще, это должна быть целенаправленная стратегия для наших от верхов до низов.

Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.

И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.

Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
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13.11.2023 10:09 Ответить
навпаки, більше нищити потрібно саме кацапів... нех одні чурки залишаться.
тези про православіє і адіннарот скиснуть самі по собі.
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13.11.2023 12:46 Ответить
Чому так мало ? А де широка душа, давити так давити ?
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13.11.2023 10:10 Ответить
Тут прекрасно АПСОЛЮТНО ВСЕ!!!
Особливо той момент, де орченя на перебитих лапках зразу пробує ходити, а потім на карачках пиз*ує мамку шукати...
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13.11.2023 10:18 Ответить
Виявляється не кава зранку підіймає настрій 😊
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13.11.2023 10:22 Ответить
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13.11.2023 10:38 Ответить
Малувато буде, московської падалі!!
Слава Українським Захисникам!!!
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13.11.2023 10:46 Ответить
кяхтачане поехали мир посмотреть.
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13.11.2023 12:12 Ответить
таргани.
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13.11.2023 12:17 Ответить
"Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко" интересный набор букавок бурятам так вообще всю жизнь оленя по тайге ганять проще чем расшифровать все эти надписи на заборе
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13.11.2023 12:50 Ответить
Нормально, россияне одобряют
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13.11.2023 13:42 Ответить
Проте, як вони зістрибували з бмп на початку відео, - ще до того, як касетна болванка їх до тями привела...))). Дєсантура!...єпта!!..... Уявляли себе дідамі мабуть... Кончені
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13.11.2023 13:51 Ответить
Що ж там в бурятії в них коїться, що їм так хочеться подохнути?
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13.11.2023 14:11 Ответить
На концерт!
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13.11.2023 14:31 Ответить
как же этой погани много.
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13.11.2023 14:50 Ответить
 
 