Российская БМП давит двух своих пехотинцев из Бурятии, тщетно пытаясь выехать с поля боя. ВИДЕО

Вражеская бронемашина переехала двух своих пехотинцев, тщетно пытаясь выехать с поля боя после "мясного" штурма позиции 58-й ОМПБр ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами из бурятской Кяхты опубликовали украинские воины.

Момент наезда на пехотинцев зафиксирован на второй минуте записи (1:34). Один из раздавленных оккупантов остается способным передвигаться еще какое-то время и изо всех сил ползет по полевой дороге. На следующих кадрах видны попадания в бронемашину: полыхающий оккупант выскакивает из нее и пытается сбить огонь.

"На рассвете оккупанты пошли в "мясной штурм" на позиции 58-й ОМПБр. Российскую пехоту прикрывала бронетехника. Но танки и бронемашины, а также поддержка артиллерии и авиации не помогли врагам. За несколько часов "русские витязи" позорно бежали. Спастись удалось не всем – на поле боя осталось около полусотни тел захватчиков, припершихся к нам из бурятского города Кяхта в составе 37-й "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской краснознаменной, ордена красной звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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