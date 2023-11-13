Российская БМП давит двух своих пехотинцев из Бурятии, тщетно пытаясь выехать с поля боя. ВИДЕО
Вражеская бронемашина переехала двух своих пехотинцев, тщетно пытаясь выехать с поля боя после "мясного" штурма позиции 58-й ОМПБр ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами из бурятской Кяхты опубликовали украинские воины.
Момент наезда на пехотинцев зафиксирован на второй минуте записи (1:34). Один из раздавленных оккупантов остается способным передвигаться еще какое-то время и изо всех сил ползет по полевой дороге. На следующих кадрах видны попадания в бронемашину: полыхающий оккупант выскакивает из нее и пытается сбить огонь.
"На рассвете оккупанты пошли в "мясной штурм" на позиции 58-й ОМПБр. Российскую пехоту прикрывала бронетехника. Но танки и бронемашины, а также поддержка артиллерии и авиации не помогли врагам. За несколько часов "русские витязи" позорно бежали. Спастись удалось не всем – на поле боя осталось около полусотни тел захватчиков, припершихся к нам из бурятского города Кяхта в составе 37-й "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской краснознаменной, ордена красной звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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очень успокаивает
спасибо
по одних проїхали, друге горить, в третього повна срака осколків і всім боляче..
це мед на душу а не відео
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чисайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
дамбар (жаренные субпродукты)
Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.
И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.
Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
тези про православіє і адіннарот скиснуть самі по собі.
Особливо той момент, де орченя на перебитих лапках зразу пробує ходити, а потім на карачках пиз*ує мамку шукати...
Слава Українським Захисникам!!!