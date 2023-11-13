В Ужгороде работники ТЦК посреди ночи забрали водителя автобуса, который вез детей из Винницы на соревнования, - журналист Павловский

Сотрудники ТЦК в Ужгороде забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования.

Об этом сообщил журналист Виталий Павловский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши винницкие дети поехали на Всеукраинские соревнования по теквондо в Ужгород, сборная Украины. Водитель "Икаруса", который перевозил детей из Винницы в Ужгород, из гостиницы - на спорткомплекс и снова в гостиницу, заночевал в хостеле "Монада", где его в 01.30, вместе с другими мужчинами, схватили военные вместе с полицией! Объяснения, что он - единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, для них - не аргумент! Всех - на ночную комиссию, в военкомат!

Телефоны отобрали, информацию своим родным и тренерам передать не было возможности... Спортсмены нанимают такси и пробуют выходить из положения, потому что соревнования никто не отменял", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, после комиссии Михаилу вручают военный билет и отправляют на Чернигов.

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По данным Еспресо, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял ситуацию под контроль. Он обещал решить вопросы безопасности и транспортировки детей.

Позже Павловский сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Но поскольку ключи от автобуса остались в военкомате, а ни один из местных водителей не решился туда пойти, спасать детей пришлось девушке Юлиане из Мариуполя, живущей в Ужгороде.

"Кульминация всей этой неприятной истории, где люди с властью становятся авторитарными, где нарушение законов и Конституции Украины становится нормой, где дети могут стать заложниками "а у нас - команда", и между вариантом, когда после ночного совместного рейда в отеле, насильственного прохождения комиссии и получения военного билета, сразу отправляют в учебку, вместо того, чтобы дать повестку с отсрочкой 3-5 дней, выбирают первый. А как же дети? Дети подождут, уклонистов нужно наказывать таким образом!" – добавил журналист.

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