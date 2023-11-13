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Новости Война
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В Ужгороде работники ТЦК посреди ночи забрали водителя автобуса, который вез детей из Винницы на соревнования, - журналист Павловский

павловский

Сотрудники ТЦК в Ужгороде забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования.

Об этом сообщил журналист Виталий Павловский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши винницкие дети поехали на Всеукраинские соревнования по теквондо в Ужгород, сборная Украины. Водитель "Икаруса", который перевозил детей из Винницы в Ужгород, из гостиницы - на спорткомплекс и снова в гостиницу, заночевал в хостеле "Монада", где его в 01.30, вместе с другими мужчинами, схватили военные вместе с полицией! Объяснения, что он - единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, для них - не аргумент! Всех - на ночную комиссию, в военкомат!

Телефоны отобрали, информацию своим родным и тренерам передать не было возможности... Спортсмены нанимают такси и пробуют выходить из положения, потому что соревнования никто не отменял", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, после комиссии Михаилу вручают военный билет и отправляют на Чернигов.

Смотрите также: Люди в форме во Львове затолкали мужчину в микроавтобус и уехали. ТЦК назначил проверку. ВИДЕО

По данным Еспресо, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял ситуацию под контроль. Он обещал решить вопросы безопасности и транспортировки детей.

Позже Павловский сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Но поскольку ключи от автобуса остались в военкомате, а ни один из местных водителей не решился туда пойти, спасать детей пришлось девушке Юлиане из Мариуполя, живущей в Ужгороде.

"Кульминация всей этой неприятной истории, где люди с властью становятся авторитарными, где нарушение законов и Конституции Украины становится нормой, где дети могут стать заложниками "а у нас - команда", и между вариантом, когда после ночного совместного рейда в отеле, насильственного прохождения комиссии и получения военного билета, сразу отправляют в учебку, вместо того, чтобы дать повестку с отсрочкой 3-5 дней, выбирают первый. А как же дети? Дети подождут, уклонистов нужно наказывать таким образом!" – добавил журналист.

Читайте также: Мужчина на Сумщине избил сотрудника ТЦК за повестку. Может сесть на 5 лет

Автор: 

Ужгород (438) военкомат (458)


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Топ комментарии
+42
Це нагадує прохання не писати про корупцію...
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13.11.2023 09:38 Ответить
+27
Телефони забрали... Для цього має бути рішення суду.👈 Чистий разбой.
Проходити мед комісію вас гіхто не може змусити - це ваша особиста справа.
"ТЦК" - ні є держ органами - тому не виконуйте ніяких їхніх распоряджень.
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13.11.2023 09:36 Ответить
+23
Добре хоч дітей не забрали, поки що...
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13.11.2023 09:32 Ответить
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Страница 2 из 2
Сам ти кацапська обіссяна чмоня .
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13.11.2023 10:15 Ответить
Дивно коли гомосек обіссяний , інших звинувачує в цьому....і ти бот перепутав акі, з іншого написав ))
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13.11.2023 10:45 Ответить
Підарас ти ще не подох?
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17.11.2023 10:38 Ответить
Мені вчора один бовдур писав, що має бути усе по закону. Не можна відповідати насильством над беззаконням.
Хотів би його запитати, в якому підрозділі він служить?
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13.11.2023 10:08 Ответить
ночная комиссия - это апофеоз всего ******** которое происходит, не берегут себя, отловленное стадо и ночью оформляют. Реальный пиз...ц, ночной рейд к спящим. Бл...ть как минимум у мусоров (другого слова нет) должен был бы быть документ на вход на частную территорию, но нак.я, ночь,один админ заспанный, по быстрому упаковка и в окоп. Это пример реального п....ца который происходит в стране, наржались с запоребрика, теперь хлебаем ведром.Как бы не рассказывали наши пропаГандоны - там набирают либо с проблемами с законом, либо за нехилое (по меркам обывателя) бабло.
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13.11.2023 10:10 Ответить
Тут би почути думку іншої сторони....може в нього дійсно вже 4 повістки було і він переховувався і ігнорував.
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13.11.2023 10:10 Ответить
и?при 4х повестках и уклоне - тцкшники идут нак..й лесом, это уже дело правоохоронных органов и суд.системы.
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13.11.2023 10:12 Ответить
Ну от до нього мусора і прийшли ))
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13.11.2023 10:14 Ответить
натякаєте, що може стати наступним преЗЕдентом?
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13.11.2023 10:17 Ответить
Там велика конкуренція буде "полковник арестович", "генерал поворознюк", "волонтер приДуля".....
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13.11.2023 10:21 Ответить
Там не одиного забрали з того хостелу. Плюс це мала робити ТЦК за пропискою, в них є дані де люлина працює, а дані підприємства, адрес проживання. Подаються дані в поліцію, а потім в суд.
Є ж цивілізовані методи.
Просто,от таке масова ставлення, геть вбиває моральний дух. Люди зневіряються в державній системі. Це дуже небезпечно.Корупція, беззаконея в судах, брезня на бидломарафоні, даеі як вдовам ветеранів не дають допомоги і не визнають, що загинув а фронті,а є ще 15тис безвістипроалих, поки їх не визнають мертвими- ніякої грошової допомоги сім'я не отримає.
В нас купа проблем, і замість вирішегня їхкожного дня храпатмй дає відрсіки, єрмак крутить бабло, а нам мають за бидло. В Дніпрі мер дозволяж обзивати міщан, таб в США він вилитіа, як пробка зі свого крісла і посудах його б затягали!!!

Щось нагадує?
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13.11.2023 10:21 Ответить
Тому й варто послухати іншу сторону. Мені наприклад повісту принесли до дому, вічливо : "Ви не бажали б завтра відвідати військомат ? " і наступного дня о 9:30 я вже був в військоматі....а не в хостелі в Ужгороді з купою інших переховующихся ухилянтів.
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13.11.2023 10:37 Ответить
Дайте вгадаю, після проходження ВЛК Ви непридатний, правильно ?
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13.11.2023 11:22 Ответить
а може у нього дах з чиновника або правоохоронця
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13.11.2023 14:31 Ответить
Хіба є зараз такі чоловіки яким не приходила повістка?
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13.11.2023 10:24 Ответить
Ну водієві міжміського автобусу важко переховуватися - він мабуть постійно проїжджав блокпости з перевіркою документів. Тут неясно, чи їздив він за межі Вінничини раніше, але ж у першу чергу його мали шукати саме на Вінничині тоді...
Плюс, водії в принципі мають право на бронь (і навіть на виїзд за кордон по системі "Шлях").
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13.11.2023 11:13 Ответить
Мені не приходила! Двічі ходив в військомат, не беруть, ні за станом здоров'я, ні за віком. Мені 60+. Я вважаю, що насильно призваний, це не воїн! А ТЦК массово порушують Закон і Конституцію-це ФАКТ!
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13.11.2023 10:44 Ответить
Добровольців не вистачить. Чи бачили черги з добровольців в військомат ?
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13.11.2023 10:46 Ответить
24.02.2022 неможливо було втовпивця, ні в війскомат, ні в Тероборону!
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13.11.2023 10:55 Ответить
А зараз ?
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13.11.2023 10:57 Ответить
Не вистачить на що? На м'ясні штурми півдня, якого блазень просрав за пару днів, бо за 4 місяці так і не зміг побудувати укріплення.
******* війну виграють дрони, а не м'ясо.
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13.11.2023 11:01 Ответить
На багаторічну війну не вистачить . Люди помирають, люди елементарно стомлюються і їх потрібно замінити. А не так , що одні повинні весь час воювати, а інші ржати на концерті кварталу, бо у них "гумористичний наступ".
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13.11.2023 11:11 Ответить
Для захисту півтора мільйона більш ніж достатньо - у нас немає достатньо на всіх ******** озброєнь, зокрема бронетехніки та дронів. При гарній фортифікаційній обороні можна захищати в 5 разів меншими силами ніж агресор. Але нашим м'ясникам дай 5 млн - і вони їх угроблять.
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13.11.2023 15:03 Ответить
Тобто змінювати не потрібно, нехай одні й ті самі роками воюють....а всі інші танцюємо з песиком патроном і на "гумористичний наступ" поржать ?
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13.11.2023 16:54 Ответить
Так нехай військові на передовій зберуться та скоординуються та спитають у керівництва, чого це купа військових сидить в тилу, чого поліцаїв та СБУшників не мобілізують, чого на фронті використовують людей замість дронів. Якщо не хочуть питати, то нехай мовчать та терплять до смерті.
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14.11.2023 20:31 Ответить
Это реальный цирк... Ночной мед.осмотр.... ору... Ахах
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13.11.2023 10:49 Ответить
Ти ба *****, все як у Тищенко, то ми куди премось, до Европи чи до сталінізьми? Демократія бидла не є демократією людей незалежно від того, які обов,язки виконує бидло. АРХ М
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13.11.2023 11:01 Ответить
Якщо то був приватний перевізник, то автобус його власність. І це має свою вартість.
То що людину видірнули і відправили породила у нього купу проблем в фіскальному полі.
Якщо він повернеться, він може більше не знайти об'єкт свого інвестування. + Заборгованість перед країною за несплачені податки і тощо тощо.якщо водій повернеться ( і дай йому бог фортуни), то він не тільки не знайде засобів існування, а ще відкриє для себе що він в боргах як в шовках по відношенню до країни і можливих інших приватних структур.
То є величезна проблема яка створюється і свідчить що Радянщини в голові актуальної влади ще дуже дуже багато.
Тут до речі треба зрозуміти: так за що ж воює українець?
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13.11.2023 11:03 Ответить
"Все те права, которые гарантирует наша Конституция, для нас с вами сейчас лично - как для представителей нашего государства - на паузе." (с) бессмертный (а возможно несменный) Нелох.

когда "гарант конституции" такое говорит, это как минимум должно насторожить.
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13.11.2023 11:33 Ответить
Вот тут все критикуют. А как обеспечить доукомплектацию наших войск, которая бы позволила провести ротацию тех, кто уже полтора года в окопах? Ухилянство в стране приняло угрожающие массштабы!
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13.11.2023 11:25 Ответить
Я спитав: що робити? А ви відповіли мені по еврейскі.
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13.11.2023 11:45 Ответить
Ну спочатку, обеспечить доукомплектацию наших войск своїм прикладом, а потім задавати такі питання.
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13.11.2023 11:50 Ответить
поинтиресуйтесь для начала общим кол-вом войск+тцк+прав.структуры , и задайтесь себе вопросом - не кажется ли странным что столько обученых,вооруженных,обутыходетых людей ловят по городам гражданских нарушая все права и законы, говоря мол людей не хватает.Как то это диковато выходит.
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13.11.2023 12:05 Ответить
Где поинтересоваться? Вы предлагаете сократить сотрудников военкоматов и отправить их на фронт. Допустим. Но будет ли этого достаточно для пополнения и ротации? Скорее всего нет.
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13.11.2023 12:17 Ответить
таможня - народу тьма, тцк - на дивизию минимум это если перебирать отборно, мвс - цифра просто не приличная, + 40 летние "пенсионеры" мвс + ++ можно многое описать из силовых структур государства.Да и сама армия на начало 23го более 700т. Не кажется ли вам что какая то дич хватать по городам в бусики гражданских и ЗАСТАВЛЯТЬ подписывать контракты при таком кол-ве людей на бюджете ,обученых,одетых и подготовленных?
Но ведь легче рабов нагнуть чем надсмотрщиков.
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13.11.2023 12:26 Ответить
С последней фразой согласен. Хотя называть граждан Украины рабами не стоит. Но все же по вашему получается, что обычных граждан мобилизовать для защиты страны не нужно, если они сами этого не хотят?
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13.11.2023 13:08 Ответить
Ведь в вашем вопросе подвох, кого вы считаете обычными? Василя с села загуляй, или сына/внука/племянника мера/судьи/мента и пр.? Их по равному призывают, или все таки кого то не видят?
Мобилизация у нас выборочная, потому что "война" у нас не для всех, для масс это вероятность смерти с высоким коф., для избранных - это возможность приподнять столько бабла что хватит и внукам.
Массы за год все поняли и упираются, избранные терпеть возникающие "убытки" при таком сопротивлении пока не намерены, поэтому гребут все что можно схватить, как и пи...т все что можно сп...ть.
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13.11.2023 13:42 Ответить
Нет подвоха. Служить должны все, от депутата до пастуха. Власть должна создать вразумительный порядок призыва и ротации военных.
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13.11.2023 14:00 Ответить
по первому - служить ВСЕ не будут,такого никогда не было . Ну а в наших реалиях и не будет.
По второму - ВЛАСТЬ не соблюдает нормы ЗАКОНОВ, о каком вразумительном порядке идет речь?.
Порядок и так есть - 3 ВРУЧЕННЫХ повестки (как и каким образом прописано, ее даже выписать можно на коленке НО соблюдая норму законов, то что делают сейчас - подделка документа),если не явился - дело в пр.органы по факту уклонения - суд/принятие решения о уклонении - розыск/задержание -суд принятие решения о мере /степени/и глубине наказания.ВСЕ, все прописано давно по призыву.
по второму по ротациям - по добровольцам и призывникам (если без контракта) хз (я если честно их статусы и права толком нигде и не прочитал, там темнота видать кромешная), а вот по контрактам - читаем контракты при подписании, там подводных камней вагон может быть (и они как правило есть,не дураки их создавали), и ротации из области фантастики если форсмажор по типу военных действий там вероятнее всего обозначены.Подписался на бабло,терпи и тяни,пока не треснет...
И выходит как не крути рабство, хоть на гражданке при заломе в бус, хоть при контракте.Прав нольцелых хердесятых, одни обязонасти.
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13.11.2023 14:20 Ответить
Как бы там ни было, но те, кто находят противозаконные способы уклониться от мобилизации сочувствия у меня не вызывают.
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13.11.2023 15:04 Ответить
Я б об'явив в країні вибори, і всіх, хто туди припреться призивного віку мобілізував. Не дякуйте, в мене ще багато ідей.
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13.11.2023 11:32 Ответить
досвід третьої штурмової в рекрутінгу вам в допомогу.
А поки що зевлада робить все, щоб завалити рекрутінг та змінити відношення українців до ЗСУ.
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13.11.2023 11:32 Ответить
Могли б своїм прикладом показати всім ухилянтам як потрібно.
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13.11.2023 11:34 Ответить
Саме цікаве, що ні одна людина що на передку, не паписала про це коммент.
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13.11.2023 11:36 Ответить
Хоча ні, https://www.youtube.com/watch?v=AhS3yf3H6OY&ab_channel=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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13.11.2023 11:39 Ответить
Давайте вместе.
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13.11.2023 12:20 Ответить
А якщо поглянути в минуле - коли припинився потік добровольців? В кінці літа 2022. А що сталось? Кошовий "Я не піду воювати, а то мене снайпер...." і орден йому за ці слова, з рук Президента! Перші масштабні корупційні скандали в МОУ.... Наведення атак держчиновниками та депутатами, котрі отримали за це.... премії. Одеські буси незламності. Повістки похоронній процесії. Вілли керівників ТЦК. Інформація про відношення до солдат в деяких бригадах. Перші розмови про посилення відповідальності для ...виключно солдат. І т.п. І чому ж ухилянство прийняло загрозливі масштаби?
А тепер тут - як вважаєте нічне ВЛК встановлює стан здоров'я людини? Чи лише пише - придатний! Інформація про це (навіть не із ЗМІ, з чуток) підсилить ухилянство, чи зменшить його? Скільки додатково потоне зимою в Тисі через такі дії ужгородського воєнкома?
Це лише знижує бажання служити, а не забезпечує доукомплектацію війська.
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13.11.2023 11:43 Ответить
Що робити?
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13.11.2023 11:47 Ответить
Все абсолютно просто. І саме через цю простоту влада нічого не зробить.
- роти охорони ТЦК на фронт. Заміна ТЦКшників на поранених, та мобілізованих для цього....жінок.
- жорсткий контроль над ВЛК.
- перегляд усіх інвалідностей та відстрочок. В першу чергу отриманих в 2022-23р.
- повістки УСІМ а не "простим смертним"
- скорочення держапарату, із зняттям броні. Заміна чиновників на жінок. І на фронт.
- повна заміна митників та часткова прикордонників (на західному напрямку). Вони лише організують коридори ухилянтам. І на фронт звісно. Разом з Термінаторами з БЕБ, тощо...
- показове і жорстоке покарання офіцерів, що "спалюють" бійців десятками.
- антикорупційна діяльність. Реальна, а не фіктивна.
- процедура швидкого позбавлення офіцерів звань за злочини і відповідно відправка усіляких Баканових, Арестовичів, воєнкомів рядовими в окопи, а не в штаби планувати "вручення нагород на лінії фронту".
І т.п.
Але цього не буде. Простіше "крутити сіряків".
Але це матиме ще один наслідок - назад ніхто з Заходу, не повернеться. А після війни купа ще і втече туди. І от тоді і настане післявоєнна ж*па, з 1млн. працездатних. 5млн. чиновників та правоохоронців 15+млн. пенсіонерів, інвалідів, тощо....
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13.11.2023 12:00 Ответить
40 річних пенсіонерів МВС.
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13.11.2023 12:10 Ответить
Як ви будете мобілізовувати жінок, якщо для них відкриті кордони? Те саме, щодо заміни жінками держапарату, ви фіг знайдете достатню кількість жінок, які готові добровільно піти на ці посади, доведеться вводити трудову повинність, а як її вводити з відкритими кордонами? Доведеться закривати, але як тільки влада хоча б заікнеться про закриття кордонів для жінок, розпочнеться їх масовий виїзд. Згадайте, як вони планували заборонити виїзд для жінок медиків з жовтня, але піднялась така буря, що тут же передумали, хоча по хорошому повинні, бо жінки медики такі ж військовозобовʼязані, як і чоловіки
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13.11.2023 12:45 Ответить
- ТЦК. Наприклад переводимо цю службу в статус цивільної і набираємо туди жінок, так само, як скажімо в Пенсійний фонд. Це не єдине і не найкраще рішення, але досить просте, щоб не піднімати "бучу" з мобілізацією жінок.
- Держапарат загалом (включно з цивільними ТЦК). Ви серйозно вважаєте, що не буде жінок готових замістити чоловіків на їх посадах??? При шаленому безробітті зараз, при купі оголошень в Фейсбуці "Шукаю роботу. Будь-яку.", тощо. Та навіть з наявних пенсіонерів знайдуться ті хто буде готовий працювати на цих посадах, при умові, що пенсію не відмінять, а доплюсують до неї зарплату. Це взагалі не проблема. З кваліфікацією можуть бути проблеми, але навчити скажімо перекладати папірці в міськраді, не так уже і важко, будемо чесні.
А взагалі є досить неприємна тема, котру ніхто не хоче зараз піднімати, але вона знову ж таки розколюватиме суспільство після війни - жінки мають рівні права з чоловіками, чи ні? А обов'язки? Зараз, фактично, йде формування суспільної думки про те, що в жінок прав більше від чоловіків. Після війни, будь-які рухи та організації феміністичного спрямування отримають шалену критику і тиск. І відповідь на це питання, потрібно дати уже зараз.
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13.11.2023 13:34 Ответить
А що робили до 24.02.2022-го? І взагалі це питання до військово-політичного керівництва
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13.11.2023 13:07 Ответить
Дороги. Вы же знаете. Но плевками в сторону Зе теперь делу не помочь. Если все не встанут на защиту страны (и те, кто хочет и те кто не хочет), то песец будет всем. Поэтому более или менее деликатное принуждение к службе считаю оправданным.
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13.11.2023 13:56 Ответить
Нічого, ось замінять воєнкомів на поранених бійців з фронту і буде поряд....., а стоп, уже "замінили"!
Насправді можна довго перелічувати - Буковель, елітні котеджні поселення, ресторани, фітнес центри, просто люди на дорогих авто, підполковники, що жруть піцу в Римі, лейтенанти, що спокійно отримують диплом адвоката, сини, чоловіки, близькі і далекі родичі когось "поважного", "інваліди" з мозолем на мізинці 4 ступеня...... І паралельний світ, де посеред ночі витягують "сіряка" з мотелю і нічне "ВЛК" яке за 15 хв. встановлює, абсолютне здоров'я мобілізованого.
Це навіть ширше ніж сама війна, - це ще один доказ, що в Україні 2 категорії населення - умовні "хазяєва життя" та "сіряки". "Сіряк" якого ловлять з пакетом "трави" - 7 років тюряги, або 3 роки за крадіжку пляшки коньяка, а "хазяїн життя" якого ловлять з 5 кг. кокаїна.....невинний, бо кокс перетворюється в пакет муки, або який давить насмерть людину на переході - рік іспитового терміну. Це реальні історії, до речі.
І от тепер ТЦК продовжує доводити правдивість цього.
P.S. І саме такі дії ТЦК дуже "допомагають" мобілізації та веденню бойових дій. Саме з таких "мобілізованих" напевно і виходять найкращі бійці....
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13.11.2023 11:32 Ответить
Як приклад тієї потвори, що у Львові сорила грошима, і якій трохи раніше вручили повістку. Так ось повістку вручили коли шли слідчі дії і вона не законна, так сказав адвокат ).
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13.11.2023 11:35 Ответить
СЕПАРЫ !!!
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13.11.2023 11:40 Ответить
Хто не хоче, щоб його так скрутили і запхнули до ранку ночувати в підвалі, а через 10 днів бути гарматним м'ясом в Авдіївці - їдьте до Києва і не покидайте меж Печерська! Там нинішні окупанти Печерська приймуть вас за свого
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13.11.2023 11:59 Ответить
СПРАВЕДЛИВА МОБІЛІЗАЦІЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МОБІЛІЗАЦІЇ МАЖОРІВ.
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13.11.2023 12:09 Ответить
Ці уроди дограються, що їх розстрілювати почнуть, хоч вони тричі "військові". ТЦКшник гірше підараса.
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13.11.2023 12:32 Ответить
не ловитимуть самі підуть на передову, а якщо взяти мусоров, то тисяч 100 можна було вже відправити.
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13.11.2023 12:50 Ответить
В нашому місті вже рекетири почали фопи трусити. Звісно, з мусорами схвачено.... А ви кажите на фронт відправити...
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13.11.2023 13:42 Ответить
тут така справа. Того, хто не хоче, щоб його крутили на мобілізацію свої, того скрутять на мобілізацію рашисти. Третього не дано. Вибирай - хто тобі свої
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13.11.2023 14:00 Ответить
таладно, открытие границы значит не вариант для сохранения жизни???
Все кто уже пересек границу уже никто не скрутит, значит таки третье дано.
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13.11.2023 14:22 Ответить
Йдеться про жителів України, тобто українців, а не про щурів-втікачів
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13.11.2023 14:41 Ответить
Для чого видумувати ровер, і ставити коней перед возом?
Потрібно прийняти закон про обовязову військову службу для всіх державних працівників і отримувачів коштів з бюджету. Дитина в інститут/ школу/садок, субсидія, влаштування в поліцію, мнс, суд, прокуратуру, митницю, лісництво, дорожнєкрадівництво... Не підходить - здаємо паспорт і на вихід. Власне тому так і не роблять, бо бояться свині, що самі в стайні залишаться. З ішого боку, а чим свині думати, якщо мозок жрачкою зайнятий.Тому і безславно ті свині йдуть на сало для запасливих українців....
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13.11.2023 14:22 Ответить
насправді більшість ТЦКшників зараз - це комісовані військові після шпиталю. Тому накиди типу треба їх в першу чергу на фронт тут не канають, хлопці. Більшість з них стали до лав захисників ще в перших числах лютого, і тому напевно що їх трохи дивує що у деяких в країні війни наче немає, або "не всьо так адназначна"
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13.11.2023 14:49 Ответить
прямо ждал подобный комент, опущу о большинстве (это что то из области сказок) . Тот момент что те кто присягал НАРОДУ как добровольцем/мобилиз , (контрактником хз что там в контракте) СЛУЖИТЬ и ЗАЩИЩАТЬ , а вместо этого за зп ходит и нарушает законы Украины в сговоре группой лиц имея на руках из оф.документов полное нихрена, вы конечно где то теряете.
Такое себе у вас насправди.
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13.11.2023 15:00 Ответить
щось нерозбірливе накорябане, ти що, всрався і руки тремтять?))
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13.11.2023 15:14 Ответить
даже не сомневался на счет подобного ответа.
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13.11.2023 15:40 Ответить
Цікаво чому чотирьох разового ухилянта так не пакували 🤦🤦🤦
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13.11.2023 20:55 Ответить
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