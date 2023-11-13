В Ужгороде работники ТЦК посреди ночи забрали водителя автобуса, который вез детей из Винницы на соревнования, - журналист Павловский
Сотрудники ТЦК в Ужгороде забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования.
Об этом сообщил журналист Виталий Павловский, передает Цензор.НЕТ.
"Наши винницкие дети поехали на Всеукраинские соревнования по теквондо в Ужгород, сборная Украины. Водитель "Икаруса", который перевозил детей из Винницы в Ужгород, из гостиницы - на спорткомплекс и снова в гостиницу, заночевал в хостеле "Монада", где его в 01.30, вместе с другими мужчинами, схватили военные вместе с полицией! Объяснения, что он - единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, для них - не аргумент! Всех - на ночную комиссию, в военкомат!
Телефоны отобрали, информацию своим родным и тренерам передать не было возможности... Спортсмены нанимают такси и пробуют выходить из положения, потому что соревнования никто не отменял", - говорится в сообщении.
По словам журналиста, после комиссии Михаилу вручают военный билет и отправляют на Чернигов.
По данным Еспресо, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял ситуацию под контроль. Он обещал решить вопросы безопасности и транспортировки детей.
Позже Павловский сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Но поскольку ключи от автобуса остались в военкомате, а ни один из местных водителей не решился туда пойти, спасать детей пришлось девушке Юлиане из Мариуполя, живущей в Ужгороде.
"Кульминация всей этой неприятной истории, где люди с властью становятся авторитарными, где нарушение законов и Конституции Украины становится нормой, где дети могут стать заложниками "а у нас - команда", и между вариантом, когда после ночного совместного рейда в отеле, насильственного прохождения комиссии и получения военного билета, сразу отправляют в учебку, вместо того, чтобы дать повестку с отсрочкой 3-5 дней, выбирают первый. А как же дети? Дети подождут, уклонистов нужно наказывать таким образом!" – добавил журналист.
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Хотів би його запитати, в якому підрозділі він служить?
Є ж цивілізовані методи.
Просто,от таке масова ставлення, геть вбиває моральний дух. Люди зневіряються в державній системі. Це дуже небезпечно.Корупція, беззаконея в судах, брезня на бидломарафоні, даеі як вдовам ветеранів не дають допомоги і не визнають, що загинув а фронті,а є ще 15тис безвістипроалих, поки їх не визнають мертвими- ніякої грошової допомоги сім'я не отримає.
В нас купа проблем, і замість вирішегня їхкожного дня храпатмй дає відрсіки, єрмак крутить бабло, а нам мають за бидло. В Дніпрі мер дозволяж обзивати міщан, таб в США він вилитіа, як пробка зі свого крісла і посудах його б затягали!!!
Щось нагадує?
Плюс, водії в принципі мають право на бронь (і навіть на виїзд за кордон по системі "Шлях").
******* війну виграють дрони, а не м'ясо.
То що людину видірнули і відправили породила у нього купу проблем в фіскальному полі.
Якщо він повернеться, він може більше не знайти об'єкт свого інвестування. + Заборгованість перед країною за несплачені податки і тощо тощо.якщо водій повернеться ( і дай йому бог фортуни), то він не тільки не знайде засобів існування, а ще відкриє для себе що він в боргах як в шовках по відношенню до країни і можливих інших приватних структур.
То є величезна проблема яка створюється і свідчить що Радянщини в голові актуальної влади ще дуже дуже багато.
Тут до речі треба зрозуміти: так за що ж воює українець?
когда "гарант конституции" такое говорит, это как минимум должно насторожить.
Но ведь легче рабов нагнуть чем надсмотрщиков.
Мобилизация у нас выборочная, потому что "война" у нас не для всех, для масс это вероятность смерти с высоким коф., для избранных - это возможность приподнять столько бабла что хватит и внукам.
Массы за год все поняли и упираются, избранные терпеть возникающие "убытки" при таком сопротивлении пока не намерены, поэтому гребут все что можно схватить, как и пи...т все что можно сп...ть.
По второму - ВЛАСТЬ не соблюдает нормы ЗАКОНОВ, о каком вразумительном порядке идет речь?.
Порядок и так есть - 3 ВРУЧЕННЫХ повестки (как и каким образом прописано, ее даже выписать можно на коленке НО соблюдая норму законов, то что делают сейчас - подделка документа),если не явился - дело в пр.органы по факту уклонения - суд/принятие решения о уклонении - розыск/задержание -суд принятие решения о мере /степени/и глубине наказания.ВСЕ, все прописано давно по призыву.
по второму по ротациям - по добровольцам и призывникам (если без контракта) хз (я если честно их статусы и права толком нигде и не прочитал, там темнота видать кромешная), а вот по контрактам - читаем контракты при подписании, там подводных камней вагон может быть (и они как правило есть,не дураки их создавали), и ротации из области фантастики если форсмажор по типу военных действий там вероятнее всего обозначены.Подписался на бабло,терпи и тяни,пока не треснет...
И выходит как не крути рабство, хоть на гражданке при заломе в бус, хоть при контракте.Прав нольцелых хердесятых, одни обязонасти.
А поки що зевлада робить все, щоб завалити рекрутінг та змінити відношення українців до ЗСУ.
А тепер тут - як вважаєте нічне ВЛК встановлює стан здоров'я людини? Чи лише пише - придатний! Інформація про це (навіть не із ЗМІ, з чуток) підсилить ухилянство, чи зменшить його? Скільки додатково потоне зимою в Тисі через такі дії ужгородського воєнкома?
Це лише знижує бажання служити, а не забезпечує доукомплектацію війська.
- роти охорони ТЦК на фронт. Заміна ТЦКшників на поранених, та мобілізованих для цього....жінок.
- жорсткий контроль над ВЛК.
- перегляд усіх інвалідностей та відстрочок. В першу чергу отриманих в 2022-23р.
- повістки УСІМ а не "простим смертним"
- скорочення держапарату, із зняттям броні. Заміна чиновників на жінок. І на фронт.
- повна заміна митників та часткова прикордонників (на західному напрямку). Вони лише організують коридори ухилянтам. І на фронт звісно. Разом з Термінаторами з БЕБ, тощо...
- показове і жорстоке покарання офіцерів, що "спалюють" бійців десятками.
- антикорупційна діяльність. Реальна, а не фіктивна.
- процедура швидкого позбавлення офіцерів звань за злочини і відповідно відправка усіляких Баканових, Арестовичів, воєнкомів рядовими в окопи, а не в штаби планувати "вручення нагород на лінії фронту".
І т.п.
Але цього не буде. Простіше "крутити сіряків".
Але це матиме ще один наслідок - назад ніхто з Заходу, не повернеться. А після війни купа ще і втече туди. І от тоді і настане післявоєнна ж*па, з 1млн. працездатних. 5млн. чиновників та правоохоронців 15+млн. пенсіонерів, інвалідів, тощо....
- Держапарат загалом (включно з цивільними ТЦК). Ви серйозно вважаєте, що не буде жінок готових замістити чоловіків на їх посадах??? При шаленому безробітті зараз, при купі оголошень в Фейсбуці "Шукаю роботу. Будь-яку.", тощо. Та навіть з наявних пенсіонерів знайдуться ті хто буде готовий працювати на цих посадах, при умові, що пенсію не відмінять, а доплюсують до неї зарплату. Це взагалі не проблема. З кваліфікацією можуть бути проблеми, але навчити скажімо перекладати папірці в міськраді, не так уже і важко, будемо чесні.
А взагалі є досить неприємна тема, котру ніхто не хоче зараз піднімати, але вона знову ж таки розколюватиме суспільство після війни - жінки мають рівні права з чоловіками, чи ні? А обов'язки? Зараз, фактично, йде формування суспільної думки про те, що в жінок прав більше від чоловіків. Після війни, будь-які рухи та організації феміністичного спрямування отримають шалену критику і тиск. І відповідь на це питання, потрібно дати уже зараз.
Насправді можна довго перелічувати - Буковель, елітні котеджні поселення, ресторани, фітнес центри, просто люди на дорогих авто, підполковники, що жруть піцу в Римі, лейтенанти, що спокійно отримують диплом адвоката, сини, чоловіки, близькі і далекі родичі когось "поважного", "інваліди" з мозолем на мізинці 4 ступеня...... І паралельний світ, де посеред ночі витягують "сіряка" з мотелю і нічне "ВЛК" яке за 15 хв. встановлює, абсолютне здоров'я мобілізованого.
Це навіть ширше ніж сама війна, - це ще один доказ, що в Україні 2 категорії населення - умовні "хазяєва життя" та "сіряки". "Сіряк" якого ловлять з пакетом "трави" - 7 років тюряги, або 3 роки за крадіжку пляшки коньяка, а "хазяїн життя" якого ловлять з 5 кг. кокаїна.....невинний, бо кокс перетворюється в пакет муки, або який давить насмерть людину на переході - рік іспитового терміну. Це реальні історії, до речі.
І от тепер ТЦК продовжує доводити правдивість цього.
P.S. І саме такі дії ТЦК дуже "допомагають" мобілізації та веденню бойових дій. Саме з таких "мобілізованих" напевно і виходять найкращі бійці....
Все кто уже пересек границу уже никто не скрутит, значит таки третье дано.
Потрібно прийняти закон про обовязову військову службу для всіх державних працівників і отримувачів коштів з бюджету. Дитина в інститут/ школу/садок, субсидія, влаштування в поліцію, мнс, суд, прокуратуру, митницю, лісництво, дорожнєкрадівництво... Не підходить - здаємо паспорт і на вихід. Власне тому так і не роблять, бо бояться свині, що самі в стайні залишаться. З ішого боку, а чим свині думати, якщо мозок жрачкою зайнятий.Тому і безславно ті свині йдуть на сало для запасливих українців....
Такое себе у вас насправди.