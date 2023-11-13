РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10778 посетителей онлайн
Новости
3 160 13

У россиян возникли проблемы с логистикой после перевода кораблей, в Новороссийске нет возможности грузить "Калибры" на борт ракетоносителей, - ВМС

флот,рф,чорноморський,ракетоносії

Пауза в применении россиянами крылатых ракет "Калибр" для нанесения ударов по объектам в Украине связана с проблемами с логистикой после перевода кораблей в Новороссийск, поскольку потенциал для логистического обеспечения остался в оккупированном Севастополе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Такая большая пауза в использовании ракет наблюдается, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики. Они не могут загружать "Калибры" в Новороссийске. Соответственно сейчас, пока они эту проблему не решат, в принципе, применять их они фактически не могут", - подчеркнул представитель ВМС.

Плетенчук подчеркнул, что возвращать ракетоносители для погрузки ракет на корабли в Севастополь опасно. Также представитель добавил, что россияне накапливают ракеты и находятся в ожидании зимнего периода.

Читайте: Враг может разобрать БДК "Минск" на запчасти, - представитель ВМС Плетенчук

Автор: 

ВМС (1488) ракеты (3633) Черноморский флот РФ (1562)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3

У росіян виникли проблеми із логістикою


показать весь комментарий
13.11.2023 10:10 Ответить
+3
А взимку прийдуть "зимові шторми" А в Новоросійський порт прийде "бора"
показать весь комментарий
13.11.2023 10:16 Ответить
+2
Та і носіїв поменшало.
показать весь комментарий
13.11.2023 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та і носіїв поменшало.
показать весь комментарий
13.11.2023 09:57 Ответить
база в новоотсосийске должна была быть готова к 2017 году - для окончательного решения отвода недофлота из Украинского Крыма
а женя пирожин правду казав - вымите меня из гроба через 100 лет - и воруюи и пьют и меня бояться
показать весь комментарий
13.11.2023 12:31 Ответить
Яка фігня "три солдата і лопата заміняють єксковатор"
показать весь комментарий
13.11.2023 09:58 Ответить
сьогодні нема, а завтра є
показать весь комментарий
13.11.2023 09:59 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2023 10:03 Ответить
це брат (чи сестра) валуєва?
показать весь комментарий
13.11.2023 10:11 Ответить
То воно в дитинстві
показать весь комментарий
13.11.2023 10:28 Ответить
у валуєва профіль не той. скоріше єрмака чи гундосіка
показать весь комментарий
13.11.2023 10:30 Ответить

У росіян виникли проблеми із логістикою


показать весь комментарий
13.11.2023 10:10 Ответить
А взимку прийдуть "зимові шторми" А в Новоросійський порт прийде "бора"
показать весь комментарий
13.11.2023 10:16 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2023 10:22 Ответить
Щось мало віриться, там немає портових кранів? Та навіть якийсь умовний liebherr не можуть зняти з будівництва і пригнати в порт? Щось більше схоже на програму психологічного заспокоєння населення з телемарафону, а не на реальність.
показать весь комментарий
13.11.2023 11:12 Ответить
 
 