У россиян возникли проблемы с логистикой после перевода кораблей, в Новороссийске нет возможности грузить "Калибры" на борт ракетоносителей, - ВМС
Пауза в применении россиянами крылатых ракет "Калибр" для нанесения ударов по объектам в Украине связана с проблемами с логистикой после перевода кораблей в Новороссийск, поскольку потенциал для логистического обеспечения остался в оккупированном Севастополе.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Такая большая пауза в использовании ракет наблюдается, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики. Они не могут загружать "Калибры" в Новороссийске. Соответственно сейчас, пока они эту проблему не решат, в принципе, применять их они фактически не могут", - подчеркнул представитель ВМС.
Плетенчук подчеркнул, что возвращать ракетоносители для погрузки ракет на корабли в Севастополь опасно. Также представитель добавил, что россияне накапливают ракеты и находятся в ожидании зимнего периода.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а женя пирожин правду казав - вымите меня из гроба через 100 лет - и воруюи и пьют и меня бояться
У росіян виникли проблеми із логістикою