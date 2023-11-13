У россиян возникли проблемы с логистикой после перевода кораблей, в Новороссийске нет возможности грузить "Калибры" на борт ракетоносителей, - ВМС

Пауза в применении россиянами крылатых ракет "Калибр" для нанесения ударов по объектам в Украине связана с проблемами с логистикой после перевода кораблей в Новороссийск, поскольку потенциал для логистического обеспечения остался в оккупированном Севастополе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Такая большая пауза в использовании ракет наблюдается, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики. Они не могут загружать "Калибры" в Новороссийске. Соответственно сейчас, пока они эту проблему не решат, в принципе, применять их они фактически не могут", - подчеркнул представитель ВМС.

Плетенчук подчеркнул, что возвращать ракетоносители для погрузки ракет на корабли в Севастополь опасно. Также представитель добавил, что россияне накапливают ракеты и находятся в ожидании зимнего периода.

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