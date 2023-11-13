В Минобороны россии заявили, что, "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра"

В Минобороны россии заявили, что якобы командованием российской группировки "Днепр" "принято решение перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра".

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщения российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Оценив ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра", - сообщает Минобороны россии.

Также отмечается, что после перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления других направлений.

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