В Минобороны россии заявили, что, "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра"
В Минобороны россии заявили, что якобы командованием российской группировки "Днепр" "принято решение перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра".
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщения российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Оценив ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра", - сообщает Минобороны россии.
Также отмечается, что после перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления других направлений.
Топ комментарии
+39 Алекс Скела
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+37 Александр Чуднивец #474549
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+37 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий13.11.2023 10:04 Ответить Ссылка
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Ну, задум оперативного генія ЗСУ, який підготував і проводить цю операцію - стає більш-менш зрозумілим. (ну, один з шарів операції - бо як показав 2022 рік, там сидять якісь просто монстри багатошарових та багатосенсових операцій)
Кацапи тиснути на ті плацдарми можуть тільки з досить вузьких "клинів" по дирекціям від Раденьска та Каховки. І все це прострілюється навіть польськіми Крабами... З обох боків лише обмежені можливості постачання військ передка.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».
(Лев Толстой, «Война и мир»)
2 роки війни: мали б навчитись, що вірити кацапам не можна. Навіть якщо солодкі новини.
... тепер тиждень ця тема буде всюди (в головах, у відосиках зелі, на марафоні). Але нашим воїнам від того не легше .
p.s. 2 роки війни, а досі готові повірити, що путін здох, що завтра новий жест доброе волі...
На Херсонщині немає висот, там рівнини, тому кацапи просто відступають але кажуть що вигідні позиції займуть
Але до цього часу були біля берегу Дніпра їх звідти вибили тому в кацапів нові позиції, тобто будуть поступово відходити поки не дійдуть
Армянська