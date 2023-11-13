"Слуга народа" Мазурашу: Возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, как к рабам?

Нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу спросил подписчиков, возможно ли в стране движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам".

Соответствующий вопрос нардеп обнародовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Оптимально ли (возможно) движение к настоящей свободе и не притворной (не фальшивой) демократии, когда власть (государство) относится к гражданам, "как к рабам"?" – говорится в сообщении.

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