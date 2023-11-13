Украине еженедельно нужно по пять вагонов с оружием, победить путем морального превосходства не получится, - Генштаб Австрии

Каждую неделю в Украину должны прибывать по четыре-пять вагонов с оружием и другим военным грузом, только при таких условиях можно рассчитывать на победу в этой войне.

Об этом в интервью DW заявил полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новости.

По словам Райснера, Запад считает, что Украина должна победить россию путем нравственного превосходства, однако "это так не работает".

"Еженедельно в Украину должны ехать по четыре-пять поездов с военным грузом. Существует целая палитра вооружений, которые можно поставить. Иначе – надо самокритически признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать это украинцам и начать переговоры", – сказал он.

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При условии начала переговоров Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, считает полковник, "поскольку рф ее просто уничтожит".