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Новости Война
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Украине еженедельно нужно по пять вагонов с оружием, победить путем морального превосходства не получится, - Генштаб Австрии

маркус,райснер

Каждую неделю в Украину должны прибывать по четыре-пять вагонов с оружием и другим военным грузом, только при таких условиях можно рассчитывать на победу в этой войне.

Об этом в интервью DW заявил полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новости.

По словам Райснера, Запад считает, что Украина должна победить россию путем нравственного превосходства, однако "это так не работает".

"Еженедельно в Украину должны ехать по четыре-пять поездов с военным грузом. Существует целая палитра вооружений, которые можно поставить. Иначе – надо самокритически признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать это украинцам и начать переговоры", – сказал он.

Также читайте: Канцлер Австрии Нехаммер поддерживает возобновление стамбульского формата переговоров между Украиной и рф

При условии начала переговоров Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, считает полковник, "поскольку рф ее просто уничтожит".

Автор: 

Австрия (832) Украина (45038) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
+9
По Телемарахфону цього точно не скажуть
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13.11.2023 10:39 Ответить
+8
Одне з перших завдань олігархату це знищення патріотично налаштованих громадян,в яких вони після 14 року відчули загрозу для свого антиукраїнського режиму
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13.11.2023 11:17 Ответить
+6
Якщо "4-5 потягів зброї на тиждень - це не можливо" і "РФ знищить Україну", то виникає питання, а як Європа збирається захищатися від кацапської орди, яка піде на Європу через 1-2 роки чисельністю 5-10 млн. піхотинців, із яких 50 % - це будуть мобілізовані кацапами українці в якості пушечного м'яса.
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13.11.2023 10:52 Ответить
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13.11.2023 10:37 Ответить
По Телемарахфону цього точно не скажуть
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13.11.2023 10:39 Ответить
У нас на патріотизм напирають. Про те що зброї недостатньо говорити не можна.
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13.11.2023 10:52 Ответить
Одне з перших завдань олігархату це знищення патріотично налаштованих громадян,в яких вони після 14 року відчули загрозу для свого антиукраїнського режиму
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13.11.2023 11:17 Ответить
я думав шо прислів"я,
окремо ми всі академіки а разом отара овець, це про Україну.
але воно підходить і до ЄС...
бо персонально люди кажеть по темі, а домовитись зробити це гуртом не можуть.
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13.11.2023 10:48 Ответить
Всього лише п'ять вагонів на тиждень? Він про якусь суперзброю, чи що?
По-нормальному, треба п'ять вагонів на день тільки артилерійських *********** основного калібру.
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13.11.2023 10:50 Ответить
Він потім поправився: 4-5 потягів на тиждень
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13.11.2023 10:54 Ответить
Це вже хоч якось схоже на правду. Русня певно на день більше відправляє.
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13.11.2023 11:05 Ответить
Генштаб Австрії вже дав команду на завантаження п'яти вагонів зброєю? Чи це такий самий вкид про переговори про які останнім часом кукурікають зі всіх щілин?
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13.11.2023 10:50 Ответить
Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем.

Джерело:
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13.11.2023 11:21 Ответить
Якщо "4-5 потягів зброї на тиждень - це не можливо" і "РФ знищить Україну", то виникає питання, а як Європа збирається захищатися від кацапської орди, яка піде на Європу через 1-2 роки чисельністю 5-10 млн. піхотинців, із яких 50 % - це будуть мобілізовані кацапами українці в якості пушечного м'яса.
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13.11.2023 10:52 Ответить
Вони в це не вірять. Окрім того лиш в Європі населення півмільярда. З відповідною економікою.
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13.11.2023 10:55 Ответить
Економіка ЄС ляже після атаки 1 тис. ракет і 10 тис. шахедів на їхні електростанції і іншу інфраструктуру. З мобілізацією буде те, що і в нас: більше 1-2 млн. добровольців навряд чи нашкребуть
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13.11.2023 11:00 Ответить
Ядерною зброєю, в цю гру в 2 - х грають.
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13.11.2023 10:55 Ответить
Австрія, може невідкладно допомогти таким озброєнням, Фірташ може оплатити витрати разом з БЗДІЖенцями та суркісами, хорошковським, хомутинником, кучкою+пінчуком, сином азіров та купою інших екс-державників з України!!
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13.11.2023 10:53 Ответить
це тобі в австрійському генштабі сказали?
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13.11.2023 12:06 Ответить
4-5 вагонов в неделю на миллион солдат? Не маловато?
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13.11.2023 10:57 Ответить
Да понятно что их военные искренне сочувствуют украинским. Но от них ничего не зависит.
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13.11.2023 11:10 Ответить
Шановна редакція ! Виправте заголовок, будь ласка. "Потяги", а не "вагони".
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13.11.2023 11:22 Ответить
Цензор, чого ви даєте посилання на статтю в DW російською мовою, якщо там є українська версія? Закон про державну мову не чули? Ось посилання: https://www.dw.com/uk/polkovnik-rajsner-pro-stattu-zaluznogo-j-samoobman-zahodu/a-67345386
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13.11.2023 12:44 Ответить
Австріяки завжди смоктали у кацапів
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13.11.2023 11:38 Ответить
Уже и австрийцы комментируют и дают советы нам, вся еврАпейская питарасня учит нас как жить!!!!!!!! Как уже ********** эти западные ватники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 12:00 Ответить
Ну так если бы не их артиллерия, птрк и спутники, ты бы сейчас был восточным ватником.
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13.11.2023 14:54 Ответить
Когда я стану восточным ватником то через неделю ты станешь западным!
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13.11.2023 15:47 Ответить
Эрм. Ну ладно. Что бы это не значило.
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13.11.2023 16:07 Ответить
Як понабігало із викидами, зкацаплених СРАТЬєхаф!
Співпадіння, недумаю….
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13.11.2023 12:20 Ответить
Потягів, а не вагонів
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13.11.2023 12:22 Ответить
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13.11.2023 12:33 Ответить
Коротко і ясно.
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13.11.2023 12:34 Ответить
 
 