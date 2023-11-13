Минобороны рф назвало провокацией "ложное сообщение" о "перегруппировке" оккупационных войск в районе р.Днепр
Минобороны рф назвало якобы "ложное сообщение" о "перегруппировке" войск провокацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство РБК.
"Рассылка ошибочного сообщения о "перегруппировке" войск в районе р. Днепр якобы от имени пресс-центра минобороны россии является провокацией", - заявили во вражеском минобороны.
Напомним, утром 13 ноября ТАСС и "РИА Новости" сообщили о якобы передислокации группировки российских войск "Днепр" на восток от реки Днепр. Через несколько минут сообщения были аннулированы как якобы вышедшие по ошибке.
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+8 kharkov1000
показать весь комментарий13.11.2023 10:40 Ответить Ссылка
+4 Vadim Zertin
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+3 Тонка червона лінія
показать весь комментарий13.11.2023 11:36 Ответить Ссылка
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Мені здається, чи це насправді свідчення роздраю між баштами Кремля?