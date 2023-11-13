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Минобороны рф назвало провокацией "ложное сообщение" о "перегруппировке" оккупационных войск в районе р.Днепр

рф,минобороны ,россии,российское

Минобороны рф назвало якобы "ложное сообщение" о "перегруппировке" войск провокацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство РБК.

"Рассылка ошибочного сообщения о "перегруппировке" войск в районе р. Днепр якобы от имени пресс-центра минобороны россии является провокацией", - заявили во вражеском минобороны.

Напомним, утром 13 ноября ТАСС и "РИА Новости" сообщили о якобы передислокации группировки российских войск "Днепр" на восток от реки Днепр. Через несколько минут сообщения были аннулированы как якобы вышедшие по ошибке.

Также читайте: В минобороны россии заявили, что, "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра"

Автор: 

армия РФ (19882) Днепр (4457) пропаганда (3703) Минобороны рф (940)


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Топ комментарии
+8
пуйло подзвонило і всіх виматюкало.
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13.11.2023 10:40 Ответить
+4
Подзвонили і дали піздюлей)) і наказали виправити текст на "жест дохлой молі" бо це якийсь "удар в псіну" вийшов
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13.11.2023 10:44 Ответить
+3
Начальник генштабу рашистської армії герасімов вирішив довести ×уйлові, що він "нє прєдатєль":

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13.11.2023 11:36 Ответить
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13.11.2023 10:39 Ответить
пуйло подзвонило і всіх виматюкало.
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13.11.2023 10:40 Ответить
Міноборони рф назвало нібито "хибне повідомлення" про "перегрупування" військ провокацію. це така ж сама куйня , як із заколотом "вагнерів"
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13.11.2023 10:42 Ответить
Так то ж була куйня з трупами пригожина і уткіна
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13.11.2023 10:57 Ответить
це така ж сама куйня , як із заколотом "вагнерів"- "заколот" і труби різні речі, хоча їх об'єднує в одне ціле куйло всія 3,14рації
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13.11.2023 15:00 Ответить
А так цікаво починалось...

Мені здається, чи це насправді свідчення роздраю між баштами Кремля?
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13.11.2023 10:43 Ответить
Подзвонили і дали піздюлей)) і наказали виправити текст на "жест дохлой молі" бо це якийсь "удар в псіну" вийшов
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13.11.2023 10:44 Ответить
Ні. Просто подзвонили з крємля та дали пі₴дюлєй "за поражєнчєскіє настроєнія". Тим сумніша буде доля "групіровкі днєпр".
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13.11.2023 10:46 Ответить
Дочасний злив, готують росіян до невідворотнього.
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13.11.2023 11:05 Ответить
Тут вони праві. Бо то не перегрупування, а зйоб.
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13.11.2023 11:08 Ответить
джерело #путінздох
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13.11.2023 11:21 Ответить
Начальник генштабу рашистської армії герасімов вирішив довести ×уйлові, що він "нє прєдатєль":

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13.11.2023 11:36 Ответить
Значить це 100пудово правда. І наступним буде "жест доброй волі"
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13.11.2023 11:42 Ответить
 
 