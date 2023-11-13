Минобороны рф назвало провокацией "ложное сообщение" о "перегруппировке" оккупационных войск в районе р.Днепр

Минобороны рф назвало якобы "ложное сообщение" о "перегруппировке" войск провокацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство РБК.

"Рассылка ошибочного сообщения о "перегруппировке" войск в районе р. Днепр якобы от имени пресс-центра минобороны россии является провокацией", - заявили во вражеском минобороны.

Напомним, утром 13 ноября ТАСС и "РИА Новости" сообщили о якобы передислокации группировки российских войск "Днепр" на восток от реки Днепр. Через несколько минут сообщения были аннулированы как якобы вышедшие по ошибке.

Также читайте: В минобороны россии заявили, что, "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра"