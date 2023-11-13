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Более десятка оккупантов вчера сдались в плен на Таврическом направлении. Наши воины стойко держат оборону около Авдеевки, - Тарнавский

авдеевка

Более десятка российских оккупантов вчера сдались в плен на Таврическом направлении.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего на Таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" за сутки выполнили 847 огневых задач. Общие потери врага составили 455 человек", - информирует Тарнавский.

Он также отметил, что уничтожено 8 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистемы, 3 БПЛА. Также уничтожены 2 склада боеприпасов. Еще 7 единиц военной техники врага повреждены.

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В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Автор: 

боевые действия (4423) Авдеевка (2444) Тарнавский Александр (223)


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