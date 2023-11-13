Для ЕС остается императивом продолжение поддержки безопасности Украины, - глава МИД Хорватии Радман

Продолжение поддержки Украины в сфере безопасности является императивом для Евросоюза. Хорватия будет вносить свой вклад и продолжать оказывать помощь украинскому государству.

Об этом в Брюсселе сказал министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в формате Совета ЕС по внешним отношениям обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке, продолжение поддержки Украины, в частности, исполнение обязательств в сфере безопасности.

"В том, что касается Украины, является императивом придерживаться наших обязательств в сфере безопасности. Хорватия будет вносить свой вклад и продолжать предоставлять существенную помощь, которая была уже оказана на данное время. Безусловно, мы приветствуем решение Еврокомиссии начать переговоры о вхождении (в ЕС – Ред.) Украины", - отметил он.

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Глава МИД Хорватии добавил, что сегодня министры ЕС встретятся с коллегами из стран Западных Балкан, чтобы еще раз продемонстрировать обязательства перед этим регионом.

Одним из ключевых вопросов встречи будет развитие событий на Ближнем Востоке, где ситуация обостряется, что влияет не только на Израиль и Газу, но и на другие страны региона.