Прекращение огня в Украине может привести ко "дню победы" для москвы, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Европейский Союз должен принять важные решения для поддержки Украины.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сегодня снова будет важное обсуждение ситуации в Украине. Ситуация выглядит так, что путин готовится смахнуть прах со своих планов относительно "дня победы", которые он вынашивал определенное время. Мы видим, что дискуссии в Вашингтоне, а также неспособность Европы продвигаться дальше с военной поддержкой Украины и увеличение давления на украинцев на линии фронта позволяют ему (путину – Ред.) планировать это снова. От нас зависит, чтобы его планы не были материализированы", - подчеркнул министр.
По словам Ланбсергиса, европейцы были способны продвигаться вперед, чтобы единственно возможный день победы в этой войне состоялся в Киеве и праздновался украинцами. Сейчас "карты снова на столе". Поэтому в этих условиях ЕС должен принять очень важные решения и снова продемонстрировать лидерство в поддержке Украины.
"Любого рода "прекращение огня" (в Украине. - Ред.) или любые переговоры вокруг этого могут привести ко "дню победы" для москвы, путин очень целенаправленно подталкивают к этому. Может прийти такой день, когда украинцы не смогут продолжать борьбу, потому что мы оказались не в состоянии предоставить им оружие. Мы должны понимать, что таким путем мы подталкиваем путина к победе. К сожалению, не существует никакой "нейтральной" или "серой" зоны, нет дерева или скалы, за которыми можно было бы укрыться. Если прекращение огня произойдет, и мы будем готовы принять его, ... будет очевидным, что это победа для путина", - добавил глава МИД Литвы.
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можуть вірити що з орками можна домовитись
це всеодно щоб домовитись з маньяком, який когось викрав та приступив до своєї справи, почав повільно вбивати