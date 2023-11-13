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Новости Война
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Прекращение огня в Украине может привести ко "дню победы" для москвы, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергис

Европейский Союз должен принять важные решения для поддержки Украины.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня снова будет важное обсуждение ситуации в Украине. Ситуация выглядит так, что путин готовится смахнуть прах со своих планов относительно "дня победы", которые он вынашивал определенное время. Мы видим, что дискуссии в Вашингтоне, а также неспособность Европы продвигаться дальше с военной поддержкой Украины и увеличение давления на украинцев на линии фронта позволяют ему (путину – Ред.) планировать это снова. От нас зависит, чтобы его планы не были материализированы", - подчеркнул министр.

По словам Ланбсергиса, европейцы были способны продвигаться вперед, чтобы единственно возможный день победы в этой войне состоялся в Киеве и праздновался украинцами. Сейчас "карты снова на столе". Поэтому в этих условиях ЕС должен принять очень важные решения и снова продемонстрировать лидерство в поддержке Украины.

"Любого рода "прекращение огня" (в Украине. - Ред.) или любые переговоры вокруг этого могут привести ко "дню победы" для москвы, путин очень целенаправленно подталкивают к этому. Может прийти такой день, когда украинцы не смогут продолжать борьбу, потому что мы оказались не в состоянии предоставить им оружие. Мы должны понимать, что таким путем мы подталкиваем путина к победе. К сожалению, не существует никакой "нейтральной" или "серой" зоны, нет дерева или скалы, за которыми можно было бы укрыться. Если прекращение огня произойдет, и мы будем готовы принять его, ... будет очевидным, что это победа для путина", - добавил глава МИД Литвы.

Также читайте: Глава МИД Литвы Ландсбергис о мире с россией: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

Автор: 

россия (96413) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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"Припинення вогню в Україні може призвести до "дня перемоги" для москви" -- сто відсотків. Бо на даному етапі, як не крути, а "целі то достігнути"... Хоча і не всі...
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13.11.2023 11:33 Ответить
зараз лиш африканкі племена які живуть поза цивілізацією, і то не всі,
можуть вірити що з орками можна домовитись
це всеодно щоб домовитись з маньяком, який когось викрав та приступив до своєї справи, почав повільно вбивати
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13.11.2023 11:36 Ответить
Договориться с орками можно. Только толку, они все равно ни одной договоренности не соблюдают.
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13.11.2023 11:47 Ответить
Ну как бы их все не соблюдают, странно было бы ожидать, что только кацы будут соблюдать правила, а остальные нет. Это так не работает ведь.
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13.11.2023 14:40 Ответить
Боже, навіщо ж він так!? А як же ж оте "надА простА перестать стрелять!" від хрипатого "яйцесяйного"? Це ж така відверта піз*юліна тому поцу!
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13.11.2023 11:47 Ответить
А для Зельоних це теж буде заявлено перемогою.
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13.11.2023 17:08 Ответить
 
 